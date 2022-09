Zahl der Notfälle steigt an – Wiler Notfallarzt erklärt warum

Gesundheitswesen «Das Runterfahren in den Lockdowns wirkt sich nun aus»: Die Zahl der Notfälle steigt und steigt – der Leitende Arzt der Notfallstation in Wil erklärt warum Die Notfallstationen in der Ostschweiz kommen zunehmend an den Anschlag. Ein Notfallmediziner des Spitals Wil spricht über globalen Druck, Effizienzsteigerung und falsche Erwartungen. Ein Einblick. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Eine Ärztin kontrolliert bei einem Patienten die Pupillenreaktion. Bild: Reto Martin

Auf einmal muss es schnell gehen. Die Rettung bringt einen Patienten, der sich bei einem Verkehrsunfall verletzt hat, in die Notfallstation. Der Zustand des Patienten ist kritisch, er kommt direkt in den Schockraum. Ein Notfallmediziner, Assistenzärzte und Pflegefachleute stehen in Kürze um den Patienten. Er erhält eine Beatmungsmaske und eine Infusion, ein Bildschirm zeigt seinen Puls an. Eine Ärztin tastet Thorax, Hüfte und Wirbelsäule ab, testet mit einer Lampe die Pupillenreaktion.

Zu solch kritischen Fällen kommt es auf der Notfallstation im Spital Wil immer häufiger, sagt Doktor Senad Tabakovic, Ärztlicher Leiter der Notfallstation im Spital Wil, bei einem Rundgang. Er bleibt im Schockraum stehen, der momentan leer ist.

Doktor Senad Tabakovic, Ärztlicher Leiter der Notfallstation im Spital Wil. Bild: Reto Martin

In den letzten Monaten wurde vermehrt darüber berichtet, dass die Notfallstationen in der Ostschweiz an ihre Grenze stossen. Der Druck nimmt zu, auch in Wil. «Seit dem Sommer 2021, als das Spital Flawil geschlossen wurde, ist es zu einem sprunghaften Anstieg der Notfälle gekommen», erklärt Tabakovic.

Von 2018 bis zur Coronapandemie war die Zahl der Notfälle relativ konstant. Die Lockdowns zeigen Einbrüche, dann steigt die Kurve nur noch an. Dabei haben die schweren sowie die weniger schweren Fälle gleichermassen zugenommen. Bis zur Pandemie habe man jährlich etwa 16'000 Fälle auf dem Notfall behandelt, sagt Tabakovic. Nun sei man schon Ende August bei dieser Zahl angelangt. «Wir rechnen bis Ende Jahr mit insgesamt 22'000 bis 23'000 Fällen.»

Die Auswirkung der Lockdowns

Doch ist der Grund für diesen stetigen Anstieg wirklich nur die Schliessung des Spitals Flawil? Tabakovic verneint. Die Schliessung der Spitäler habe einen Einfluss, darauf deuten auch die hohen Notfallzahlen am Kantonsspital St.Gallen hin. Der Leitende Arzt sagt:

«Der Druck auf die Notfallstationen ist weltweit gestiegen.»

Ganz genau könne man sich die Ursache nicht erklären. Aber: «Das Runterfahren der Spitäler und Gesundheitsleistungen während der Lockdowns scheint sich nun mit einer verstärkten Belastung auf das System auszuwirken.»

Der Druck und die Zahlen steigen. Doch Tabakovic versichert: «Wir haben bis jetzt noch immer alle Patienten auf dem Notfall aufnehmen können.» Die Notfallstation sei nicht überlastet, aber die Mitarbeitenden seien stark gefordert.

Ein Blick auf die Notfallstation mit den acht Behandlungszimmern. Bild: Reto Martin

Ein neues Triagesystem

Seit Tabakovic im April 2020 die Notfallstation in Wil leitet, hat er einige Prozessoptimierungen vorgenommen. Gerade rechtzeitig.

Zum einen wurde das Triagesystem angepasst. Tabakovic führt zum Eingang der Notfallstation. «Wenn man früher in den Notfall kam», erklärt der Arzt, «wurde am Empfang entschieden, wie schwerwiegend der Fall ist.» Also, ob die Person auf der Notfallstation behandelt wird oder bei einem weniger schwerwiegenden Fall in der integrierten Notfallpraxis.

Diese befindet sich auch auf der Notfallstation und wird zur Hälfte der Zeit von Hausärztinnen und -ärzten betreut. Ein kleiner Empfang, zwei Behandlungszimmer und ein zusätzlicher Behandlungsplatz befinden sich dort. Entlang des restlichen Gangs erstrecken sich links und rechts die acht Notfallkojen, die Behandlungszimmer der Notfallstation. Diese sind mit Monitoren und Geräten ausgerüstet. Hat eine Person beispielsweise schwerste Atemnot, kommt sie aber in den Schockraum, der mit intensivmedizinischen Geräten ausgerüstet ist.

Die meisten Patienten benötigen keine Behandlung im Schockraum, sondern kommen zuerst in einen sogenannten Triageraum. Dort entscheidet im Gegensatz zu früher eine Notfallpflegefachperson über den Schweregrad des Falls und ergreift erste Massnahmen, wie die Verabreichung von Schmerzmitteln. «Mit der Profitriage können wir die Effizienz erhöhen», sagt Tabakovic.

«Wir müssen sicherstellen, dass wir trotz steigender Anzahl Fälle, die wirklich dringenden sofort behandeln können.»

Für eine zusätzliche Optimierung erweiterte Tabakovic die Dauer der Präsenz eines auf Notfallmedizin spezialisierten Kaderarztes. Von 8 bis 21.30 Uhr ist ein spezialisierter Notfallmediziner vor Ort, der in Zusammenarbeit mit den Ärzten der anderen Fachbereiche die Patienten betreut und alle Fäden zusammenhält.

Eine Ärztin tastet bei einem Patienten die Wirbelsäule ab. Bild: Reto Martin

Die Aufenthaltszeit verkürzt

An diesem Nachmittag ist es ruhig auf der Notfallstation, von Überlastung ist nichts zu spüren. Hie und da wird ein Patient im Bett durch den Gang geschoben, ein Grossteil der Kojen ist unbesetzt, die Warteräume fast leer. Tabakovic führt in den Stützpunkt der Notfallstation. Dort befindet sich nebst Büroarbeitsplätzen ein kleines Labor. Ein Bildschirm zeigt die Notfallpatienten an. Die Liste ist fast leer.

«Heute Morgen war die Tabelle voll», sagt Tabakovic. Die Notfälle würden wellenartig kommen. In einer halben Stunde könne die Notfallstation voll sein.

«Mit den Optimierungen konnten wir trotz steigender Zahlen und längerer Wartezeiten bis zur ersten Behandlung die Gesamtaufenthaltszeit der Patienten insgesamt verkürzen», sagt Tabakovic, mittlerweile sitzt er in seinem kleinen Büro am Ende des Ganges. Aktuell beträgt die Wartezeit auf der Notfallstation vom Eintritt bis zur Aufnahme der Behandlung durchschnittlich 15 bis 20 Minuten. «Ein guter Wert.»

Ob diese Effizienzsteigerung nicht auch Risiken birgt? «Das grösste Risiko besteht, wenn ein Patient lange liegt und nicht adäquat behandelt wird», sagt Tabakovic. Mit den ergriffenen Massnahmen habe man auch die Qualität erhöhen können. «Es ist zentral, dass man die Bedürfnisse der Patienten erkennt, sie adäquat behandelt und in gewissen Situation den Fokus auf die passende Nachbetreuung legt.» Womit der Arzt auf das Thema Erwartungen zu sprechen kommt.

Eine Ambulanz hält direkt vor dem Eingang der Notfallstation des Spitals Wil. Bild: Reto Martin

Eine falsche Erwartung

«Einige Patienten haben eine falsche Erwartung an die Notfallstation», sagt Tabakovic.

«Es kommen viele Leute hierhin, die keine akute Behandlung brauchen.»

Die Leute würden beispielsweise bei chronischen Krankheiten kommen oder wenn sie bei einem Spezialisten einen Termin mit langer Wartezeit erhalten. «Wir klären diese Patienten auf und organisieren eine sinnvolle Nachbetreuung.» Auch dies sei ein Teil der Effizienzsteigerung.

Trotz all den Optimierungen stösst die Notfallstation in Wil wieder an die Kapazitätsgrenze. «Die Prozesse wurden angepasst, nun ist eine räumliche Erweiterung nötig», sagt Tabakovic. Die Bauarbeiten beginnen Mitte September. Ob damit das Problem der starken Auslastung gelöst oder ob weitere Anpassungen nötig sein werden, werde man Schritt für Schritt analysieren.

Die Notfallstation wird erweitert Mitte September beginnen die Vorbereitungsarbeiten für die Erweiterung der Notfallstation im Spital Wil. Die integrierte Notfallpraxis, die sich jetzt in der Notfallstation befindet, wird gezügelt. Neu wird sie rechts beim Haupteingang des Spitals angesiedelt. Dort befinden sich momentan Büros. Es wird einen Empfang, drei Behandlungsräume und einen eigenen Warteraum geben. Auf der Notfallstation gibt es dort, wo Platz frei wird, einen grösseren Triageraum mit Wartezimmer und zwei zusätzliche Notfallbehandlungszimmer. Die Bauarbeiten dauern etwa bis Mitte Dezember. (mas)

