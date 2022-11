Erweiterungsbau Spital Wil nimmt Form an

Gesundheitsversorgung Nicht nur zusätzliche Betten, sondern auch mehr Fläche: Der Erweiterungsbau des Spitals Wil nimmt Form an Derzeit werden beim Spital Wil die Module für den Erweiterungsbau angeliefert. In rund zwei Wochen steht der Rohbau, der Bezug ist auf September 2023 geplant. 08.11.2022, 12.00 Uhr

Mittels Pneukran werden die Module für den dreigeschossigen Erweiterungsbau des Spitals Wil gehoben und positioniert. Bild: PD

Seit Montag bietet sich den Besuchenden des Spitals Wil ein ungewohntes Bild: Ganze Gebäudeteile werden an ihren neuen Bestimmungsort gehievt und dort zusammengestellt. So entsteht in den nächsten rund zwei Wochen der Rohbau des Erweiterungsbaus, der im kommenden Frühherbst bezogen werden soll.