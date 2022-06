Gesundheitsversorgung Ärztinnen und Ärzte am Anschlag: Notfälle im Spital Wil haben stark zugenommen – im Herbst werden deshalb die Räumlichkeiten ausgebaut Am Spital Wil gibt es neben der Notfallstation auch eine Notfallpraxis, die von Hausärzten mitbetrieben wird. Deren Präsident spricht über eine stark gestiegene Belastung. Im Herbst wird deshalb ausgebaut. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

In einer Notfallstation – im Bild jene am Kantonsspital St.Gallen – lässt sich die Anzahl Patientinnen und Patienten nicht vorhersagen. Bild: Ralph Ribi

«Die momentane Situation ist für alle Beteiligten anstrengend und eine grosse Herausforderung», sagt Stefan Maydl, Präsident des Berufsverbands der Ärztinnen und Ärzte zwischen Wil und Flawil. Im Regionaljournal Ostschweiz von SRF spricht Maydl über den gestiegenen Andrang in der Notfallpraxis am Spital Wil:

«Die Kolleginnen und Kollegen sind unter grossem Stress und stark belastet.»

Die ins Spital Wil integrierte Notfallpraxis wird von regionalen Hausärzten sowie Ärztinnen des Spitals gemeinsam betrieben. Dort werden unter der Woche zwischen 12 und 21 Uhr sowie am Wochenende zwischen 9 und 21 Uhr die kleineren medizinischen Notfälle behandelt, die Notfallstation kümmert sich um die grösseren Fälle. Die Hausärztinnen und Hausärzte der Region leisten turnusgemäss Dienst in der Notfallpraxis.

Acht bis zehn Patienten in drei Stunden

Seit der Schliessung der Spitäler in Flawil und Wattwil hätten sich die Behandlungen in der Wiler Notfallpraxis gefühlt verdoppelt, sagt Maydl gegenüber SRF: Aktuell würden die Ärzte unter der Woche im Schnitt vielleicht acht bis zehn Patienten in drei Stunden behandeln. Früher seien es im gleichen Zeitraum ungefähr drei bis vier Patienten gewesen.

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Bild: PD

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, spricht zwar nicht von einer Verdoppelung an Notfallpatienten, bestätigt aber insgesamt eine deutliche Zunahme. Sowohl die Anzahl ambulanter als auch stationärer Notfälle sei in den vergangenen Monaten gestiegen. Nach der Schliessung des Spitals Flawil vor ziemlich genau einem Jahr sei es gar zu einem sprunghaften Anstieg gekommen.

Trotzdem könnten Notfälle in Wil weiterhin gut und schnell behandelt werden, betont Anderegg. Die Spitalregion habe auf die gestiegenen Zahlen reagiert und Prozesse angepasst, ein neues Triagesystem eingeführt, Stellen aufgestockt und die kaderärztliche Präsenz erhöht. Die Leiterin Kommunikation sagt:

«So ist die Versorgung jederzeit sichergestellt.»

Auch Maydl sagt gegenüber dem Radiosender, dass es trotz der gestiegenen Belastung irgendwie funktioniere. «Weil die Bereitschaft da ist, auch mal länger zu bleiben und mehr zu machen als vorgeschrieben wäre.» Der Dienst in der Notfallpraxis erfordere daher zurzeit von allen Beteiligten eine gewisse Opferbereitschaft.

Notfallzentrum wird von September bis Dezember ausgebaut

Zwar könne der jetzige Andrang im Wiler Notfall gut bewältigt werden, doch das Potenzial an Optimierungen sei ausgeschöpft, sagt Anderegg. «Und wir müssen damit rechnen, dass die Zahlen weiter steigen.» Deshalb wird die Infrastruktur des Notfallzentrums – Notfallstation mit integrierter Praxis – im Herbst 2022 räumlich erweitert.

Das entsprechende Bauprojekt wird innerhalb des bestehenden Gebäudes umgesetzt. Im Eingangsbereich entstehen neue Räumlichkeiten, in welche die integrierte Notfallpraxis umzieht. Der dadurch in der Notfallstation frei werdende Platz wird für zusätzliche Behandlungskojen genutzt.

Für die Umsetzung dieses Projekts sind Bauarbeiten im zentralen Eingangsbereich sowie in der bestehenden Notfallstation nötig. Sämtliche Arbeiten, die von September bis Dezember dauern werden, sind so geplant, dass der Notfallbetrieb jederzeit aufrechterhalten werden kann.

Erweiterungsbau wird Bettenmangel beheben

Das Spital Wil erhält zudem einen dreigeschossigen Erweiterungsbau, dessen Baustart soeben erfolgt ist. Voraussichtlich ab August 2023 werden damit zusätzliche Betten zur Verfügung stehen, wodurch Patientenverlegungen aus Platzgründen kaum noch nötig sein werden.

Diesen Punkt hatte Stefan Maydl vom regionalen Ärzteverein gegenüber dem SRF-Regionaljournal ebenfalls angesprochen: Notfallpatientinnen und -patienten, die nicht ambulant behandelt werden können, müssten zum Teil aus Platzgründen bis nach Uznach im Linthgebiet verlegt werden. Dies, weil im Spital Wil zeitweise alle Betten besetzt sind. «Es gibt einige Patienten, die sind sehr unglücklich darüber», sagt Maydl im Beitrag. Und wenn Patientinnen und Patienten unzufrieden seien, müsse das am Ende der Hausarzt oder die Hausärztin ausbaden.

