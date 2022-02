Spital Wil rüstet sich für Schliessung des Spital Wattwil

Gesundheitsversorgung 15 neue Betten, 30 neue Mitarbeitende: Das Spital Wil rüstet sich für die Schliessung des Spitals Wattwil – die Zeit drängt Das Spital Wattwil wird Ende März geschlossen. Bis zum letzten Tag sind die Notfallstation und ein Grossteil der Leistungen verfügbar. Derzeit finden im Spital Wil Bau- und Zügelarbeiten statt, um in der bestehenden Infrastruktur mehr Kapazität zu schaffen. Denn der geplante Erweiterungsbau kommt wegen der vorverlegten Schliessung des Spitals Wattwil zu spät. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Das Spital Wil bereitet sich für die Schliessung des Spitals Wattwil von Ende März vor. Bild: Mareycke Frehner

Eigentlich hätte das Spital Wil mit einem Ausbau und einer Aufstockung auf 100 Betten im Sommer 2023 für die Schliessung des Spitals Wattwil bereit sein sollen. Und eigentlich hätte das Spital Wattwil erst im Herbst 2023 geschlossen werden sollen. Nur kommt die Schliessung bereits Ende März, in knapp zwei Monaten.

Vergangenen August wurde die vorzeitige Schliessung des Spitals Wattwil beschlossen. Grund: die zahlreichen Abgänge, nachdem die Nachfolgelösung scheiterte. «Damit ist eine qualitativ genügende und sichere Patientenbehandlung gefährdet», hiess es damals vom Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde.

30 Stellen von Wattwil nach Wil

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Bild: PD

Seither hat sich im Spital Wil einiges getan. «Wir müssen innerhalb der bestehenden Infrastruktur mehr Kapazitäten schaffen», sagt Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Die Bauarbeiten würden auf Hochtouren laufen. Insgesamt 15 zusätzliche Betten werden untergebracht, die insbesondere für die Akutgeriatrie zur Verfügung stehen sollen, die vom Spital Wattwil nach Wil gezügelt wird.

Einige Betten könne man in den bestehenden Stationen einrichten. Doch nicht alle: «Wir haben einen bisher ambulant genutzten Stockwerkteil freigeräumt», sagt Anderegg. Dafür hätten diverse Rochaden stattgefunden. Auch die Büroräumlichkeiten habe man im Verwaltungstrakt konzentriert. Die Arbeitsplatzbesetzung sei optimiert worden. Das heisst: geteilte Arbeitsplätze und Homeoffice.

Gibt es mehr Betten, braucht es auch mehr personelle Ressourcen. «Rund 30 Vollzeitstellen werden von Wattwil nach Wil verlegt», sagt Anderegg. Viele davon hätten durch Mitarbeitende von Wattwil besetzt werden können, man habe auch neues Personal suchen müssen.

«Im Pflegebereich ist dies bekanntlich kein Kinderspiel.»

Doch ein Grossteil der Stellen sei nun besetzt.

Mit dem Modulbau neun Betten mehr

Anderegg stellt klar, dass es sich bei den jetzigen Umstellungen im Spital Wil um eine Übergangslösung handle. Für die zusätzlichen Betten und Behandlungsräume, die durch die Schliessung der Spitäler Flawil und Wattwil am Standort Wil nötig werden, wird ein Modulbau erstellt. Erst in ferner Zukunft ist eine Totalsanierung oder ein Neubau des Spitals Wil vorgesehen.

«Die rechtzeitige Bereitstellung der Infrastruktur in Wil sowie die Planung des Umzugs und der Übergabe der Spitalliegenschaft in Wattwil ist eine Herausforderung, aber wir sind auf Kurs», sagt die Leiterin Kommunikation. Der Modulbau wird wie vorgesehen im Sommer 2023 fertig sein. Er wird südlich vom Verwaltungstrakt und östlich vom Hauptgebäude platziert.

Die Ausschreibung für das Bauprojekt liegt nun auf. «Mit dem Modulbau haben wir dann eine komfortablere Situation», sagt Anderegg. Mit dem Erweiterungsbau habe das Spital Wil dann insgesamt 100 Betten, in der Übergangsphase sind es 91 Betten.

Im Laufe dieses Jahres werde ebenfalls die Notfallstation erweitert, sagt Anderegg. Dies, weil man einen höheren Zulauf seit der Schliessung des Spitals Flawil Mitte 2021 spüre.

Notfallstation in Wattwil bis zum Schluss offen

In Wattwil läuft der Betrieb bis zur Schliessung relativ normal weiter. «Das Spital Wattwil bleibt bis zum 31. März offen», sagt Anderegg. Derzeit bestehen im Spital Wattwil der Bereich der Medizin, die Akutgeriatrie, die Notfallstation sowie diverse ambulante Angebote. Eine der beiden Bettenstationen wurde bereits im Dezember geschlossen. Wegen des Personalmangels würden wenige ambulante Angebote nicht mehr bis zum Ende geführt. Anderegg stellt klar:

«Unsere Kerngebiete wie die Notfallstation und der stationäre Bereich, aber auch der Grossteil der ambulanten Angebote sind bis Ende März gewährleistet.»

Der stationäre Bereich wird bereits am 21. März nach Wil gezügelt. Auch ein Teil des Materials wird mitgenommen, den anderen Teil übernimmt die Gemeinde Wattwil, die mit der Berit Klinik die Nachfolgelösung am Standort Wattwil plant. Die letzten zehn Tage vor der Schliessung werden zudem die ambulanten Angebote schrittweise reduziert.

Mehr Coronafälle in den Spitälern

Der Plan für die Schliessung in Wattwil steht, die Vorbereitungen laufen. So weit, so gut. Doch auf das Spital Wil warten Patientinnen und Patienten aus dem Toggenburg und eine unberechenbare Coronasituation. «Wir gehen davon aus, dass wir mit dem zusätzlichen Personal und den Betten genügend Kapazitäten für das durchschnittliche Patientenaufkommen haben werden», sagt Anderegg. Zudem würde sich ein Teil der Toggenburgerinnen und Toggenburger im Spital in Uznach behandeln lassen, somit würden sich die Patientenströme auch verteilen.

Die Coronafälle hätten sich in den letzten Tagen wieder gehäuft. Rund zehn Patientinnen und Patienten mit einer bestätigten Covid-Infektion seien derzeit in den Spitälern Wil und Wattwil hospitalisiert, wobei die meisten nicht wegen, sondern mit Corona im Spital seien. Hinzu komme, dass vermehrt Mitarbeitende wegen einer Ansteckung ausfallen. Anderegg sagt:

«Die Situation ist angespannt, aber wir können bisher den Betrieb im gewohnten Umfang aufrechterhalten.»

