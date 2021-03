Gesundheit Zurzach Care eröffnet eine ärztliche Gruppenpraxis im Ambulanten Zentrum Wil Zurzach Care erweitert das Ambulante Zentrum Wil mit einer ärztlichen Gruppenpraxis. Ab dem 15. März 2021 bietet der Standort in Wil zusätzlich zum therapeutischen Angebot auch ärztliche Sprechstunden an. Die ärztliche Leitung übernimmt der Allgemeinmediziner Thomas Stangl. 11.03.2021, 15.50 Uhr

Thomas Stangl soll das ambulante Zentrum leiten. Bild: PD

(pd/bro) Mit dem Ambulanten Zentrum Wil setzt Zurzach Care gemäss eigenen Angaben ein weiteres grundlegendes Konzept seiner Strategie um. Wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst, ergänzt die Gruppe mit dem Standort in Wil ergänzt das therapeutische Angebot mit einer Gruppenpraxis. «Die Patientinnen und Patienten profitieren, indem wir die Kompetenzen beider Bereiche miteinander verbinden», lässt sich Marco Brauchli, Geschäftsführer der Regionen Ost- und Zentralschweiz von Zurzach Care, in der Mitteilung zitieren.

Der Standort war gemäss Zurzach Care bis anhin auf allgemeine physiotherapeutische und ergotherapeutische Behandlungen sowie auf den Schwerpunkt der neurologischen Rehabilitation spezialisiert. Das bisherige Angebot umfasst zudem die individuell gestaltbaren präventiven Behandlungskonzepte sowie die Rehabilitation mit den fernöstlichen Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Die neuen medizinischen Leistungen sollen ebenfalls in den Räumlichkeiten des Ambulanten Zentrums Wil angeboten werden.

Österreicher übernimmt Gruppenpraxis

Zurzach Care plane mittelfristig alle 15 Ambulanten Zentren der Organisation mit Arztpraxen zu ergänzen. Gemäss Organisation sollen Fachärztinnen und Fachärzte aus der Allgemeinen Inneren Medizin, Rheumatologie, Physikalischen Medizin und Rehabilitation, Orthopädie und Neurologie einziehen.

Thomas Stangl übernimmt ab dem 15. März 2021 die Leitung der Gruppenpraxis. Der 53-jährige Österreicher studierte Medizin an der Universität Wien und Salzburg und schloss seine Ausbildung als Arzt für Allgemeinmedizin ab. In seiner Karriere führte er zwei Praxen für Allgemeinmedizin in Österreich, wie auch zwei Gruppenpraxen in Zürich. Diplome erwarb er in den Bereichen Notfallmedizin, Arbeitsmedizin, Manuelle Medizin sowie Akupunktur. In der ärztlichen Grundversorgung für Kinder und Erwachsene, der Geriatrie sowie im Fachbereich Arbeitsmedizin bringt Stangl gemäss Mitteilung langjährige Erfahrung mit.