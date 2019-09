Gestählt in die Zukunft: Schmobi feiert Geburtstag Das Wiler Stahlunternehmen Schmobi wird 60 Jahre alt. Der Geschäftsleiter wagt einen Blick zurück – und voraus. Nicola Ryser

Zwischen Büros, Rohren, Hochregallagern und Sägen führte der Weg hindurch wie in einem Labyrinth. Pfeile mit der Aufschrift «Rundgang» wiesen an jeder Ecke den Weg. Folgte man ihnen, bekam man einen tiefen Einblick in das Schmolz und Bickenbach Stahlcenter AG, kurz Schmobi. Das Wiler Unternehmen lud gestern zum 60-Jahre-Jubiläum am eigenen Standort an der Industriestrasse ein. Nebst der Besichtigung wurde im Festzelt tüchtig gefeiert – dies bis nach Mitternacht. Über 400 Kunden, Partner, Politiker, ehemalige und aktuelle Mitarbeitende folgten der Einladung. Das Motto: «Gemeinsam Feuer und Flamme».

Vor allem das Wort «Gemeinsam» steht laut Geschäftsführer Peter Breitenmoser symbolisch für die Firma. Darin liege nämlich ihre Stärke, wie er betont: «Wohl ein wichtiger Erfolgsfaktor der Unternehmensgeschichte war und ist unser Teamgeist. Wir arbeiten und halten sehr gut zusammen.» Das zahle sich aus: «Die rund 100 Mitarbeitende bleiben der Firma lange treu. Aktuell können unsere Mitarbeitenden im Schnitt elf Dienstjahre ausweisen.» Dieser starke Teamgeist färbe denn auch auf die Kunden ab. Der Kontakt mit ihnen sei oftmals sehr nahe, gar freundschaftlich:

«Es ist wohl auch der Grund, warum so viele am Jubiläum erschienen sind. Es ist eine Ehrerweisung an 60 Jahre Schmobi AG.»

Fast die Hälfte der Firmengeschichte miterlebt

Der Name Schmolz und Bickenbach reicht bis ins Jahr 1919 zurück, als Arthur Schmolz und Oswald Bickenbach eine Stahlgesellschaft gründeten. Doch erst 1959 wurde das Unternehmen Schmobi in Wil auf die Beine gestellt. Dort blieb der nationale Stahlhändler und Lieferant jedoch bis heute sesshaft.

Peter Breitenmoser, seit 2015 Vorsitzender im Verwaltungsrat, war bei der Gründung «selbstverständlich» nicht dabei. Immerhin konnte er aber fast die Hälfte der Firmengeschichte selbst miterleben. Vor 29 Jahren fing er beim Unternehmen an, hatte verschiedene Positionen inne und erlebte zahlreiche Veränderungen mit – im Unternehmen wie auch in der Branche. «Wenn ich die Schmobi AG von vor drei Jahrzehnten mit dem heutigen vergleiche, hat sich schon einiges getan. Bei den Serviceleistungen und den Lieferungen haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt, bei der Lagerkapazität enorm ausgebaut.» Unter anderem nennt er die Errichtung der Hochregallager sowie des vollautomatischen Sägecenters als wichtige Eckpunkte der Firmengeschichte: «So konnten wir unsere Produkte noch mehr auf den jeweiligen Kunden zuschneiden.»

Die Branche selbst habe sich gleichzeitig ebenfalls verändert und entwickelt. «Die Lager anderer Unternehmen sind auch gewachsen, ihr Fokus wurde mehr auf bezahlte Dienstleistungen gelegt, die lukrativer sind», erklärt Breitenmoser. Nichtsdestotrotz könne sich die eigene Firma weiterhin gut positionieren und auf ihre Stärken verlassen:

«Wir sind der Vollsortimenter im Stahlhandel und spezialisieren uns nicht auf bestimmte Produkte, beispielsweise nicht allein auf Stahl für den Hydraulikbau. Das unterscheidet uns von den anderen.»

In der Schweiz bleiben oder ins Ausland expandieren?

Dennoch: Auch Schmobi muss mit der Zeit gehen, sprich mit der Digitalisierung mithalten. Den Anfang haben sie mit dem neuen Onlineportal gemacht, dass seit Jahresbeginn aufgeschaltet ist. «Stahlportal» nennt es sich, mit welchem sich das richtige Stahlprodukt schneller finden lassen soll. Breitenmoser betont: «Es ist mehr als nur ein E-Shop. Die Verfügbarkeit der Produkte ab Lager sind in Echtzeit ersichtlich, sämtliche Auftragsdokumente und Materialzeugnisse zugänglich.» Die Innovation kommt laut Breitenmoser gut an:

«Das Portal verzeichnete in den ersten sechs Monaten bereits 1200 Benutzer.»

Es scheint, als begehe die Schmobi AG gestählt den Weg in die Zukunft. Dennoch beschäftigt die Firma – und auch die Branche – grundlegende Fragen, die dereinst beantwortet werden müssen. Breitenmoser zählt auf: «Haben wir in diesem Bereich künftig genügend Kunden beziehungsweise die richtigen Produkte? Wie weit wollen wir gewisse Dienstleistungen anbieten? Wollen wir expandieren und Produkte über die Grenze liefern?» Auch die Frage, ob es mit dem Standort Wil getan ist, stehe im Raum – obschon Breitenmoser ein klares Statement abgibt: «Wir bekennen uns zu Wil.» Welche Trends und Herausforderungen dann aber tatsächlich auf die Firma und Branche zukommen, will Breitenmoser nicht prophezeien. Es seien Herausforderungen, die weit in der Zukunft lägen. «Wir werden unsere Augen und Ohren offen halten.» Doch zuerst wolle man den 60. Geburtstag zelebrieren.