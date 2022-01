In Wil war das «katholische Milieu» lange tonangebend

Gesellschaft In Wil prägte lange das «katholische Milieu» das politische und soziale Klima – und grenzte die politische Linke länger aus als andernorts Die Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei war Anfang des 20. Jahrhunderts die politisch dominierende Kraft in Wil. Erst in der Nachkriegszeit lösten sich die vom «katholischen Milieu» geprägten Normen und Werte schrittweise auf. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurden die politischen Strukturen an den gesellschaftlichen Wandel angepasst werden. Adrian Zeller 17.01.2022, 17.00 Uhr

Die regelmässigen Prozessionen, hier zu Fronleichnam 1934, stärkten den inneren Zusammenhalt der Bevölkerung in der Stadt Wil. Bild: wilnet.ch

«Wer in den 1920er-Jahren die Stadt Wil an katholischen Feiertagen besuchte, wurde Zeuge der grossen Mobilisierungskraft des katholischen Milieus.» Dies schreiben Verena Rothenbühler und Oliver Schneider in der 2020 erschienenen Wiler Stadtchronik. An Fronleichnam zogen Jahr für Jahr Hunderte Katholikinnen und Katholiken durch die mit frisch geschnittenen Ästen geschmückte Altstadt. Die beiden Historiker schreiben:

«Neben der Manifestation gegen aussen dienten die Fronleichnamsprozessionen aber auch der Stärkung des inneren Zusammenhalts.»

Gemäss ihrer Publikation war das «katholische Milieu» in einer freiwillig gewählten politischen und kulturellen Selbstisolation der konservativen Katholiken nach der Gründung des Bundesstaates von 1848 entstanden. Es traf sich unter anderem in verschiedenen katholischen Vereinen.

Die Prozession zu Fronleichnam 1927. Bild: wilnet.ch

Bischof warnte vor der SP

In der Zwischenkriegszeit erlebte das «katholische Milieu» laut Rothenbühler und Schneider seine Blütezeit und prägte in Wil das politische und soziale Klima. Konkret bedeutet dies unter anderem, dass die im Zug der Industrialisierung entstandene Arbeiterbewegung in Wil ausgegrenzt wurde. Die politisch Linke blieb in Wil länger isoliert als an anderen Orten, halten die beiden Historiker fest. Sie schreiben:

«Eindringlich warnte der St.Galler Bischof Aloisius Scheiwiller die Gläubigen in den 1930er-Jahren davor, die SP zu wählen.»

Die SP Wil ihrerseits brandmarkte dies als «verwerfliche Wahldiktatur», bei den Gemeinderatswahlen rief sie in jenen Jahren aus Protest zur ungültigen Stimmabgabe auf.

Eine Prozession bei der Rudenzburg-Kreuzung in Wil. Bild: wilnet.ch

Die politisch dominierende Kraft in Wil war die Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei (KCVP), die heutige Die Mitte. Sie stellte die Mehrheit der Mitglieder des damals neunköpfigen Gemeinderates. Dieser setzte sich in der Zwischenkriegszeit aus Beamten, Unternehmern und Personen mit höherer Bildung zusammen – Arbeiter und Angestellte waren nicht vertreten. Frauen ohnehin nicht, da sie kein Stimm- und Wahlrecht besassen. Die Gemeindeversammlungen, in denen politische Entscheide fielen, fanden jeweils am Sonntag nach der Messe in der Kirche St.Nikolaus statt.

In der Nachkriegszeit veränderte sich die Gesellschaft

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Arbeitszeiten reduziert, die Freizeitgestaltung bekam einen höheren Stellenwert. Diese Vergnügungen liefen den konservativen Wiler Katholiken entgegen. «Die Vertreter der Kirche kritisierten die individuelle Gestaltung des Sonntags und stellten sich gegen moderne Entwicklungen wie das Kino oder den in Sportvereinen zelebrierten Körperkult», schreiben die Verfasser der Chronik.

Der Bischof seinerseits kritisierte den Sport und das «Badeunwesen». In der Ostschweiz führte dieses Wildbaden damals zur Aufregung. Die Badeanstalt Weierwise entstand 1931, weil das gemischtgeschlechtliche Baden in der Thur in der Stadt immer wieder für Unmut sorgte. Wie bekannt, sorgte erst der legendäre «Badisturm» von 1967 für die Aufhebung der Geschlechtertrennung im Freibad.

In der Nachkriegszeit begannen sich laut den beiden Historikern die vom katholischen Milieu geprägten und gesellschaftlich verbindlichen Normen und Werte schrittweise aufzulösen. Auslöser war die wirtschaftliche Blütezeit, welche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Lebensstilen sowie die Individualisierung förderte. Rothenbühler und Schneider schreiben:

«Die traditionellen sozialen Hierarchien und Milieus brachen auf und kulturelle Leitbilder gerieten ins Wanken.»

Bei der Einführung des Parlaments erhielt die Opposition eine Stimme

Zudem nahm die Bevölkerung in den Nachkriegsjahren stark zu, die Stadt wuchs. Zum Vergleich: 1945 wohnten 7073 Menschen in Wil; 1980 waren es 15'443. Die bisherigen politischen Strukturen entsprachen nicht mehr dem gesellschaftlichen Wandel. 1963 stand erstmals die Einführung eines Gemeindeparlaments zur Debatte. Der Entscheid darüber fiel an der Urne negativ aus. Mit der Einführung des Frauenstimmrechts 1972 kam der Vorschlag wieder auf den Tisch. Die Stadtkirche bot nicht mehr allen Stimmberechtigten Platz. Es wurde auf die Kirche St.Peter sowie auf das Pfarreizentrum ausgewichen.

Eine überparteiliche Arbeitsgruppe arbeitete ein Vorschlag für ein Stadtparlament aus. Er wurde 1982 von der grossen Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen. 1985 traf es sich zu seiner ersten Sitzung. Die Stadtchronik-Autoren schreiben:

«Die städtische Politik wurde dadurch demokratischer und bildete die politische und gesellschaftliche Vielfalt der Bevölkerung besser ab.»

Bereits ab der Einführung des Stadtparlaments eroberten Vertreterinnen und Vertreter der damals oppositionellen Gruppe Prowil Sitze, damals noch nicht den Grünen angeschlossen. Sie waren die politische Stimme, die sich seit den 70er-Jahren für mehr Teilhabe am städtischen Lebensraum einsetzte, so Rothenbühler und Schneider.

Seit der damaligen Einführung des Stadtparlaments haben sich die Kräfteverhältnisse erheblich verändert: Während anfänglich die CVP, heute Die Mitte, die Mehrheit in der Legislative stellte, ist es mittlerweile die SVP. Ihre Sektion wurde vor 20 Jahren in Wil gegründet.