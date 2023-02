Geschlechterverteilung Das Wiler Stadtparlament hinkt weit hinter dem St.Galler hinterher – trotz der Bemühungen der Parteien Der niedrige Frauenanteil im Stadtparlament Wil hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Im Gegensatz zu St.Gallen, wo nun eine ausgeglichene Verteilung erreicht ist. Alle Wiler Fraktionen setzen sich dafür ein, dass sich mehr Frauen engagieren. Doch ganz einfach sei es nicht. Fiorella Koch Jetzt kommentieren 10.02.2023, 17.00 Uhr

Das Wiler Stadtparlament und der Stadtrat, rechts auf dem Podium, bei einer Sitzung in der Tonhalle. Bild: Donato Caspari

40 Mitglieder im Stadtparlament – und nur elf davon sind Frauen. Die Geschlechterverteilung in der Wiler Politik hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Da ist die Stadt St.Gallen bei der politischen Gleichstellung der Frauen schon viel weiter. Seit Anfang Jahr sind die Stadtparlamentarierinnen von St.Gallen mit einer Person in der Mehrheit.

In fünf Jahren sind es nur drei Frauen mehr geworden

Das Wiler Stadtparlament hat also noch viel aufzuholen. Seit 1996 bewegt sich der Frauenanteil zwischen 20 und maximal 32 Prozent. Mit diesem Verhältnis repräsentiert das Parlament die beinahe hälftige Aufteilung der 24'360 Wiler Frauen und Männer bei weitem nicht.

Eine Umfrage der «Wiler Zeitung» vor fünf Jahren zeigte, dass trotz der Massnahmen der Fraktionen zu wenig Frauen bereit sind, ein politisches Amt zu übernehmen. Bereits damals gaben die meisten Fraktionsvorstehenden an, mehr Frauen in ihrer Partei anzustreben. Bei einer erneuten Nachfrage bestätigten alle Fraktionsvorstehenden, dass sie dieses Vorhaben umsetzen. Trotzdem hat sich in diesen fünf Jahren die Anzahl Frauen um nur drei erhöht.

Die Massnahmen der Parteien

«Wir sprechen Frauen an und versuchen, sie zu einer Kandidatur zu motivieren», sagt Benjamin Büsser, Fraktionspräsident der SVP. «Es werden ihnen gute Positionen auf der Wahlliste garantiert.» Ähnliche Massnahmen erwähnt auch der Fraktionspräsident der FDP-GLP, Adrian Bachmann: «Wir sind aktiv auf der Suche nach Frauen, um eine geschlechtergerechte Liste zusammenstellen zu können.» Christoph Hürsch, ehemaliger Fraktionspräsident der Mitte und zurzeit Vizepräsident des Parlaments, fügt hinzu, dass sie ihre Parteimitglieder dazu animieren, Frauen in ihrem Umfeld für ein politisches Amt zu motivieren.

Benjamin Büsser, Fraktionspräsident SVP Wil. Bild: PD

Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil, und Silvia Ammann Schläpfer, Fraktionspräsidentin der SP, bestätigen beide, dass sie weibliche Kandidierende zuoberst auf die Listen setzen. «Wir schauen darauf, dass wir eine vielfältige und ausgewogene Liste präsentieren können», so Ammann Schläpfer.

Ein politisches Amt sei nicht attraktiv

Die Gründe, warum es trotz aller Bemühungen nicht mehr Wiler Frauen im Parlament hat, sind vielfältig und lassen sich nicht einfach ergründen. Dass Frauen sich schwerer überzeugen lassen, ein politisches Amt zu übernehmen, da sind sich die meisten Parteien einig. «Frauen sind weniger bereit, sich zu exponieren», sagt Büsser von der SVP.

Guido Wick, Fraktionspräsident Grüne Prowil. Bild: Barbara Hauschel

Wick von den Grünen Prowil ist anderer Meinung. Für Frauen sei ein politisches Amt weniger attraktiv: «Fakt ist, dass Frauen noch immer viel mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer und einen wesentlich höheren Anteil an Haushalt und Kinderbetreuung übernehmen.»

Die SP als Vorreiter

Allein die Fraktion der SP kann von sich selber behaupten, eine Vorreiterin in ausgeglichener Geschlechterverteilung zu sein. Sie hat als Einzige mehr als drei weibliche Mitglieder – die Frauen sind sogar in der Überzahl. Für Ammann Schläpfer ist dieses Resultat das Ergebnis von langjähriger Arbeit. «Wir tun auch etwas dafür: Wir bemühen uns intensiv und richten den Fokus auf die Frauen.» Damit geht auch das Ermöglichen von respektvollem Miteinander einher. In männerdominierten Parteien herrsche ein eher rauer Ton, was für Frauen nicht ansprechend sei.

Silvia Ammann Schläpfer, Fraktionspräsidentin SP Wil. Bild: PD

Frauen würden als Vorbilder wirken, wie beispielsweise Barbara Gysi, daher sei es wichtig, dass sie in politische Ämter gewählt werden. Sie zeigen, dass sich Familie, Beruf und Politik vereinbaren lassen. «Wie viele Frauen aber kandidieren, hängt nicht von ihrem fehlenden politischen Interesse ab. Sondern vom Engagement der Partei.» Damit suggeriert die SP-Fraktionspräsidentin Aufholbedarf bei den anderen Fraktionen: «Die anderen Parteien könnten sich sicher verbessern.»

Meinungen und Bemühungen hin oder her, im Endeffekt können die Parteien nicht beeinflussen, wer gewählt wird. Die Mitte und die Grünen Prowil beobachten sogar, dass ihre weiblichen Kandidatinnen weniger gewählt werden. Bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2024 hat Wil die nächste Chance, punkto Geschlechterverteilung im Parlament zu St.Gallen aufzuschliessen.

