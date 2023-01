Sakrales Handwerk: Wiler Gotik war ein klangvoller Stilbegriff

Geschichte Wiler Gotik war ein klangvoller Stilbegriff: Meister ihres Handwerks im Zeitalter der Industrialisierung Zinngiesser, Goldschmiede und Altarbauer prägten einst den Ruf von Wil als Zentrum für sakrales Kunsthandwerk. Adrian Zeller Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

An der Marktgasse in der Wiler Altstadt steht noch heute eine ehemalige Goldschmiedewerkstatt. Bild: Adrian Zeller

Um 1800 breitete sich die Industrialisierung immer weiter aus. Als Reaktion auf die lärmenden und qualmenden Dampfmaschinen und auf die Beschleunigung des Tempos im Alltag kam die Neugotik in Mode. Sie orientierte sich an einem romantisch verklärten Bild des Mittelalters. Berühmtes Beispiel für diese Stilrichtung ist das Schloss Neuschwanstein in Bayern. Die sich entfaltende bürgerliche Gesellschaft nahm sich zudem das selbstbewusste Bürgertum in den mittelalterlichen Städten zum Vorbild.

Die Blütezeit der Neugotik dauerte von 1830 bis um 1900. Kirchen und öffentliche Gebäude wurden mit ans Mittelalter angelehnten Stilelementen verziert. In dieser Phase gründeten um 1840 die beiden Brüder Müller im Haus Zebra in der Wiler Altstadt eine Altarbaufirma. Durch ihre Spezialisierung auf den neugotischen Stil wurde der Begriff «Wiler Gotik» gängig.

Zentrum von nationaler Bedeutung

«Im Sog der Altarbauer Müller entwickelte sich Wil nach der Jahrhundertmitte zu einem Zentrum für Kirchenausstattung mit schweizweiter Ausstrahlung», schreiben Verena Rothenbühler und Oliver Schneider in der Wiler Stadtchronik von 2020. Es siedelten sich weitere Unternehmen aus dieser Branche an, darunter die Gebrüder Marmon und Blank.

Altarbauer Franz Müller. Bild: Wilnet

Ihr Betrieb mit ehemaligem Standort an der Oberen Bahnhofstrasse gehörte ursprünglich zu den führenden Unternehmen für christliche Kunst im süddeutschen Raum. Zwischen 1850 und 1920 waren in Wil vier Altarbaufirmen aktiv. «Das einzige schweizerische Zentrum für Kirchenausstattung bildete die Stadt Wil», ist im Online-Lexikon zur Wiler Geschichte, Wilnet.ch, zu lesen. Kreationen der Wiler Altarbauer finden sich in der ganzen Schweiz, ausser im Tessin.

Der Boom der Wiler Altarbauer hatte auch politische Gründe: Mit der Gründung des Schweizer Bundesstaates im Jahr 1848 wurden die beiden Konfessionen gleichberechtigt. In der Folge entstand eine grosse Nachfrage nach Neu- und Umbauten von Gotteshäusern. Den Wiler Kunstschreinern, Dekorationsmalern, Vergoldern und Bildhauern bescherte sie volle Auftragsbücher. «Die Altarbauer unterhielten Grosswerkstätten mit sechs bis zwölf Festangestellten», berichten Rothenbühler und Schneider.

Einblick ins Skizzenbuch von Altarbauer Franz Müller. Bild: Wilnet

Je nach Arbeitsanfall stieg die Mitarbeiterzahl auf zwanzig. Aus Baden-Württemberg, aus Bayern und aus Tirol gelangten immer wieder entsprechende Handwerksgesellen nach Wil. Die Kunsthandwerker stellten unter anderem Altare, Beichtstühle und Orgelgehäuse her.

Goldschmiede für Kirchen und Klöster

Bereits vor den erfolgreichen Altarbauern prägten Kunsthandwerker den Ruf von Wil. «Ab dem 14. Jahrhundert erlangten die Wiler Goldschmiede und Zinngiesser überregionale Bekanntheit, im 16. Jahrhundert ebenso die Glas- und Kunstmaler», halten Rothenbühler und Schneider fest. Zinngiesser stellten Prunkteller, Kannen und Kerzenstöcke her. Im Weiteren fertigten sie Hostienbüchsen sowie Kruzifixe.

Zudem wirkten rund zwei Dutzend Goldschmiede in Wil. Öfters wurde ihr Kunsthandwerk über mehrere Generationen weitergegeben. Die Kunsthistorikerin Dora Fanny Rittmeyer weiss von sieben Goldschmieden namens Wieland zu berichten. «Kirchen und Klöster in der näheren und weiteren Umgebung gehörten zum Kundenkreis der Wiler Goldschmiede», schreibt der Chronist Karl Ehrat.

Wiler Goldschmiedearbeit für das Kloster Magdenau. Bild: PD

Sie entwarfen unter anderem Vortragekreuze, Monstranzen sowie Weihrauchgefässe, zudem fassten sie Reliquien. Die Goldschmiede fertigten ausserdem für die Weibel und Boten Wils silberne Wappen, die ihnen die gebührende Beachtung verschaffen sollten. Verschiedene Arbeiten der einstigen Goldschmiede und Zinngiesser der Äbtestadt befinden sich heute im Landesmuseum in Zürich.

Ihre Auftraggeber waren neben Kirchen und Klöstern auch Schützengesellschaften sowie die Bürgerschaft. Wie Chronist Ehrat weiss, lagerte im Wiler Rathaus einst ein beträchtlicher Satz an Silbergeschirr. Der Bestand bekam immer wieder Zuwachs: Wenn eine Nichtbürgerin einen Wiler Bürger heiratete, hatte sie einen Silberbecher abzuliefern. Bei Finanzbedarf der Stadt wanderten einige von ihnen in den Schmelzofen eines Goldschmiedes.

Pioniere der sakralen Kunstmalerei

Auch verschiedene sakrale Kunstmaler entfalteten sich in Wil. Laut Ehrat war Caspar Knus der Pionier, er führte um 1602/03 in der Kirche St.Nikolaus Arbeiten aus. Bekannt sind weiter mehrere Vertreter der Malerfamilie Rissi.

Caspar Knus fertigte im Jahr 1603 dieses kunstvolle Chorfresco in der Kirche St.Nikolaus in Wil. Bild: Adrian Zeller

Erwähnenswert ist zudem Jakob Josef Müller, der 1763 der Deckengemälde in der Kirche Dreibrunnen schuf. Auch in der Kirche St.Peter, im Kloster Ittingen, in der Kapelle Gärtensberg sowie an weiteren Orten war der in Rom und Madrid ausgebildet Künstler aktiv.

