Wil als Geburtsort der Schweizer Armee

Geschichte Wil ist der Geburtsort der Schweizer Armee In diesem Januar jährt sich zum 375. Mal das sogenannte «Defensionale von Wil». Es gilt als Ursprung der Schweizer Armee. Adrian Zeller 21.01.2022, 11.32 Uhr

Die Verhandlungen zum «Defensionale von Wil» fanden im Hof statt, im Bild Ruedi Schär im sogenannten blauen Zimmer des Hofs. Bild: Adrian Zeller

«Es war damals eine schwierige Zeit», erzählt Ruedi Schär, Ortsbürgerrat und langjähriger Stadtführer. Er spricht damit die Endphase des Dreissigjährigen Krieges an, dieser dauerte von 1618 bis 1648. Im Winter 1646/47 tauchten französisch-schwedische Truppen in der Bodenseegegend auf und besetzten Bregenz. Es musste auch mit einem Einmarsch in die damalige Schweiz gerechnet werden, wie Schär weiss. Diesseits des Rheins bestand dringender Handlungsbedarf.

Die damaligen eidgenössischen Orte hatten bereits früher gemeinsame Verteidigungsbündnisse geschlossen, bei Gefahr ermöglichten sie jedoch kaum ein schnelles Eingreifen im Verbund. Diese Wehrabkommen wurden als Defensionale bezeichnet. Als der Einmarsch des französisch-schwedischen Heeres drohte, trafen sich Delegierte der eidgenössischen Tagsatzung in Wil zur Festlegung der Abwehrstrategie.

Einmarsch von fremden Truppen verhindern

«Der heutige Kanton St.Gallen gehörte damals noch nicht zur Eidgenossenschaft», sagt Ruedi Schär. 1451 hatte Abt Kaspar von Breitenlandenberg jedoch ein Bündnis mit den eidgenössischen Orten geschlossen.

Die 1674 getroffene Vereinbarung ging als das «Defensionale von Wil» in die Geschichtsbücher ein. «Es diente vor allem dem Schutz des Thurgaus, der damals Untertanengebiet der Eidgenossen war», berichtet Geschichtskenner Schär. Sie sollte den Einmarsch der fremden Truppen wirkungsvoll verhindern.

Unter den eidgenössischen Orten herrschte zuvor Uneinigkeit darüber, ob man fremde Soldaten durchs Land ziehen lassen soll oder nicht. So belagerten etwa 1633 schwedische Truppen von der Thurgauer Seite her Konstanz. Bereits 1629 hatte ausländisches Militär Bündner Pässe besetzt.

Erster Schritt zur Gründung der Schweizer Armee

Gemäss dem Wiler Defensionale sollten die angeschlossenen Orte festgelegte Kontingente an Männern in die Landwehr und in den Landsturm stellen. Im Weiteren wurde die Anzahl der Geschütze sowie die weiteren Waffen, die die Bündnispartner zu stellen hatten, festgelegt. Vereinbart wurden auch die anteilsmässigen Beiträge in die Kriegskasse.

Das «Defensionale von Wil» gilt als erster Schritt zur Gründung einer einheitlichen Schweizer Armee. Und auch die noch immer gültige Doktrin der bewaffneten Neutralität geht auf jene Tage zurück. Als sich das neu organisierte Heer der Eidgenossen am Rheinufer aufstellte, liessen die schwedischen und die französischen Kriegsleute von ihren Plänen ab.

Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 wurde der Dreissigjährige Krieg schliesslich beendet. Er hatte den Kontinent verwüstet und seine Bewohner nachhaltig traumatisiert. Es sollte rund hundert Jahre dauern, bis die Folgen des Gemetzels einigermassen überwunden waren.