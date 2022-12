Arnold Nüesch, vergessener Tierarzt und Technik-Pionier in Flawil

Geschichte Der Tierarzt aus Flawil, der auch ein Erfinder war und von einem vereinten Europa träumte Ein Bauvorhaben im Zentrum von Flawil weckt Erinnerungen an einen vergessenen Pionier der Tierheilkunde. Johannes Rutz 29.12.2022, 12.30 Uhr

Die Stallungen des ehemaligen Tierarztes Arnold Nüesch mit Wohnhaus (hinten) an der Magdenauer-/Bachstrasse. Bild: Johannes Rutz

Mitten in Flawil, dort, wo sich die Magdenauerstrasse und die Badstrasse kreuzen, stehen seit kurzem Bauvisiere. Eine Werkhalle mit Bürogebäude für die angrenzende amerikanische Firma Provisur Technologies ist geplant. Die Firma hat vor vier Jahren die Maschinenbaufirma Hoegger übernommen. Weichen muss für das Vorhaben eine historische Stallung in Fachwerkbau und mit Walmdach, in der einst der vergessene Pionier der Tierheilkunde Arnold Nüesch (1874–1936) wirkte.

13 Jahre in Flawil gewirkt

Arnold Nüesch. Bild: PD

Seine erste Praxis eröffnete der 1874 geborene Arnold Nüesch in Altstätten, direkt nach seinem Studium an der Tierarzneischule Zürich. Bereits nach zwei Jahren siedelte er nach Flawil über, wo er während 13 Jahren, von 1898 bis 1911, eine Grosstierpraxis mit eigener Pferdeklinik unterhielt.

1901 erbaute er das heute noch bestehende stattliche Haus an der Magdenauerstrasse 22 mit den Stallungen, über denen jetzt die Visiere stehen. Nüesch war viel bei Bauern unterwegs, machte Hausbesuche, nahm chirurgische Eingriffe vor und verordnete Pflegemassnahmen.

In seiner Jugend machte Nüesch eine Abortus-Bang-Infektion durch, seither war er gesundheitlich angeschlagen. Wohl auch aus diesem Grund wurde ihm die Tätigkeit als privat praktizierender Tierarzt zu anstrengend, sodass Nüesch die Stelle eines Kantonstierarztes in Basel annahm. Nach zwei Jahren wechselte er wieder in die Privatwirtschaft und gründete seine Firma Sanitäts-Industrie AG Basel. Diese stellte Medikamente und Instrumente für Tierärzte her. Bald eröffnete Nüesch Filialen in Deutschland, Frankreich und Österreich.

Tierärzte als Technikpioniere

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als die Tiermedizin noch in den Kinderschuhen steckte, betätigten sich viele Tierärzte auch als Erfinder, Konstrukteure und Hersteller von medizinischen Instrumenten. Aus ihrer täglichen Arbeit entwickelten sie Verbesserungen für verschiedene Behandlungen, etwa von Euterkrankheiten, Fortpflanzungsstörungen, für die Geburtshilfe oder die Behebung von Verdauungsbeschwerden.

Zu diesen technischen Pionieren gehörte auch Arnold Nüesch. Sein besonderes Interesse galt den Verdauungsstörungen des Rindes. Er erfand die Magensonde «Tympan», die zur Zwangsernährung und zu diagnostischen Zwecken eingesetzt werden konnte.

Weiter gingen aus Nüeschs Werkstatt hervor: Verschiedene Gurtengeschirre, der «Nüesch’sche Trokar» – ein Punktionsinstrument –, Nabelplombierzangen und –ringe, Scheidenverschlussringe, ein Instrument zur periodischen Unterbrechung der Grünfutteraufnahme beim Rind sowie ein Medikament gegen die in jener Zeit grassierende «Knötchenseuche».

Viele seiner Ideen liess Nüesch in der Schweiz und im Ausland patentieren. Auch publizistisch war Nüesch aktiv. Er veröffentlichte im Selbstverlag mehrere Broschüren und empfahl die von ihm erfundenen Instrumente und Heilmittel regelmässig in Fachzeitschriften.

Ein Tierarzt mit Fahrzeug als kleine Sensation

Dass Arnold Nüesch nicht ganz in Vergessenheit geriet, ist dem Historischen und Völkerkundemuseum in St.Gallen zu verdanken. Dort ist das Fahrzeug ausgestellt, das Nüesch während seiner Zeit als Tierarzt in Flawil für seine Besuche in der Umgebung benutzte. Das Fahrzeug mit Baujahr 1908 muss in Flawil eine kleine Sensation gewesen sein. Zu jener Zeit verkehrten erst 5000 Personenwagen in der Schweiz.

Der 1908 gebaute «Turicum Tourer» im Historischen Museum in St.Gallen. Mit diesem Auto fuhr Arnold Nüesch zu seinen Kunden rund um Flawil. Bild: Johannes Rutz

Gebaut worden war der zweiplätzige «Turicum Tourer» von der Firma Turicum AG in Uster. Einige hundert dieses Typs wurden produziert. Das Fahrzeug ist heute ein wichtiger Zeuge für die Anfänge der Schweizer Automobilindustrie, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts durchaus florierte und Marken wie Berna, Ajax, Dufaux oder Martini hervorbrachte.

Arnold Nüeschs Vision für Europa Arnold Nüesch war nicht nur ein tierärztlicher Pionier, sondern auch ein politischer Visionär. 1926 gründete er mit Gesinnungsfreunden in Basel den «Europabund», im Bewusstsein, dass sich die Katastrophe des Ersten Weltkrieges nicht mehr wiederholen dürfe. Als einzige Lösung sah er ein vereinigtes Europa. Sein Bund forderte schon damals eine gemeinsame europäische Währungs- und Zollunion, eine europäische Armee und eine gemeinsame Sprache. Ihm schwebte ein europäischer Bundesstaat nach dem Muster der schweizerischen Eidgenossenschaft vor. Erst nach einer weiteren Katastrophe, dem Zweiten Weltkrieg, begannen Nüeschs Visionen langsam Formen anzunehmen.