Wie der Heilige Pankratius nach Wil kam

Geschichte Der Stadtheilige, dem zeitweise der Schädel fehlte: Dieses Jahr feiert Wil ein Jubiläum von Pankratius Vor 350 Jahren wurde die Reliquie des heiligen Pankratius mit einer üppigen Feier in Wil willkommen geheissen. Eine kommende Ausstellung widmet sich dem Jubiläum. Adrian Zeller Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Die Gebeine des heiligen Pankratius stehen mittlerweile in einer Nische im rechten Seitenschiff der St.-Nikolaus-Kirche. Bild: Adrian Zeller

Pankratius-Wein kennt heute kaum noch jemand, er war einst eine Wiler Spezialität. Mit dem Eintauchen eines Zahns der Pankratius-Reliquie wurden dem Wein besondere Heilkräfte übertragen, glaubte man. Dieser besondere Wein lockte Pilgerinnen und Pilger aus nah und fern nach Wil. Denn die sterblichen Überreste des Heiligen galten als wundertätig.

Pankratius soll laut Legende im Jahr 290 in der heutigen Türkei als Sohn eines reichen Römers zur Welt gekommen sein. Er wurde früh Waise und übersiedelte 303 zu seinem Onkel nach Rom. Mit seinem grossen Erbe half er dort den verfolgten Christen. Der damals amtierende römische Kaiser Diokletian bot Pankraz an, ihn am Leben zu lassen und wie einen eigenen Sohn zu halten, wenn er vom christlichen Glauben ablasse und dafür die römischen Götter verehre. Auf diesen Handel ging der Jüngling nicht ein. Schliesslich wurde er um 304 wegen seines Glaubens hingerichtet, daher gilt er als Märtyrer.

Grabstätte während der Gegenreformation gefunden

Während der Reformation zwischen 1517 bis 1648 wurden beim sogenannten «Bildersturm» in den Kirchen viele religiöse Statuen, Bildnisse und Kultgegenstände zerstört oder verkauft. Im Gegenzug beschlossen die Kirchenführer am Konzil von Trient 1545, den katholischen Glauben gegen die reformatorische Kirchenrevolution zu verteidigen. Dieser Prozess ist als Gegenreformation in die Geschichtsbücher eingegangen.

In der Zeit der religiösen Wirren wurden in Rom um 1578 in den Katakomben Grabstätten entdeckt. Viele dieser Gebeine hielt man für Reliquien von Märtyrern, weil auf ihren Grabplatten ein Christuszeichen sowie ein Palmzweig eingemeisselt waren. In den leergeräumten katholischen Gotteshäusern war der Bedarf an Symbolen für den Glauben gross. In der Folge kamen «150 heilige Leiber» aus Rom in die Schweiz.

Von Rom nach St.Gallen und Wil

Papst Clemens X. schenkte 30 von ihnen der Fürstabtei St.Gallen. Der damalige Fürstabt Gallus Alt liess 1672 die mutmasslichen Gebeine des heiligen Pankratius nach Wil verbringen. Vorher, im Jahr 1671, wurden sie im Kloster Notkersegg bei St.Gallen gefasst und im folgenden April in die Schlosskapelle Schwarzenbach überführt.

Am 25. April 1672 traf die Reliquie schliesslich mit einer grossen Feier in Wil ein. Morgens um 4 Uhr läuteten die Wiler Glocken das Ave Maria, danach kündeten Schüsse aus Vorderladergewehren und aus Kanonen den Beginn der Veranstaltung an. Eine Delegation von hundert berittenen Wilern holte die Gebeine im Schloss Schwarzenbach ab. Der Wiler Chronist Karl J. Ehrat schreibt:

«Im Namen des Abtes Gallus schenkte Landhofmeister Fidel von Thurn auf der Mattwiese die Reliquie der Gemeinde.»

In einer feierlichen Prozession von 4562 Personen in 36 Gruppen, mit Fahnen, Kreuzen, Bildnissen, Standarten sowie der Wiler Stadtkriegsfahne ausgerüstet, zog der Heilige in Wil ein, berichtet Ehrat und bezieht sich dabei auf Angaben des seinerzeitigen Stadtschreibers. Der Menschenzug wurde von ständigem Glockengeläute und Gewehrschüssen begleitet.

Grosse Feier für die Gebeine

Priesterschaft, Behörden und Volk versammelten sich auf dem Hofplatz zum Festgottesdienst. «Hier waren ein Altar und eine grosse Bühne aufgerichtet», schreiben Werner Warth und Elias Gyger in ihrem Buch «Gut Ding muss Wyl haben», das die Geschichte der Reliquie thematisiert. «Auf dieser Bühne wurde nun ein Festspiel inszeniert, in dessen Verlauf die Landes- und Stadtheiligen Gallus, Nikolaus und Agatha auftraten.»

Eine Publikation in der Stiftsbibliothek St.Gallen dokumentiert die Feierlichkeiten zur Ankunft der Reliquien in Wil. Bild: PD

Im Anschluss zelebrierte Fürstabt Gallus Alt ein Hochamt. «Nach dem feierlichen Segen hiessen die drei in Menschengestalt anwesenden Heiligen Gallus, Nikolaus und Agatha den neu angekommenen Pancratius willkommen.» Schliesslich wurden die Gebeine in die St.-Nikolaus-Kirche überführt. «Te Deum, Glockengeläute, Trompetenschall und Geschützdonner schlossen die siebstündige Feier ab», notierte Ehrat.

Schädel im Plastiksack In den Neunzigerjahren verschwand plötzlich der Schädel des Pankratius. Der Dieb oder die Diebe hatten ihn aus dem Helm entnommen. Einige Monate später hing der Schädel in einem Plastiksack an der Türfalle des Pfarrhauses. «Wer ihn zu welchem Zweck entwendet hat, fand man nie heraus», erzählt Ortbürgerrat Ruedi Schär. Er vermutet, dass die Täterschaft eine geistige verwirrte Person war. Für ihn sind auch okkulte Praktiken denkbar, für die der Schädel benutzt wurde. (aze)

Die Gebeine stehen mittlerweile in einer Nische im rechten Seitenschiff der St.-Nikolaus-Kirche, gefasst in eine wertvolle Goldschmiedearbeit im Rokokostil. Sie wurden vom Augsburger Goldschmied Joseph Anton Seethaler ausgeführt. Die Rüstung eines römischen Soldaten umgibt die Gebeine. Dies soll veranschaulichen, dass Pankratius als Soldat Gottes für seinen Glauben kämpfte und starb.

Ausstellung im September

Im kommenden September wird laut Angaben von Ortsbürgerrat Ruedi Schär eine Ausstellung des Stadtarchivs zum Jubiläum der Ankunft der Reliquie in Wil organisiert. Zudem ist ein Gottesdienst zu Ehren des Stadtheiligen in der Kirche St.Nikolaus geplant.

Etwas verwirrend ist, dass auch auf dem Berg Athos Gebeine des heiligen Pankratius liegen. Dieser Pankratius soll in Jerusalem Jesus begegnet sein. Später liess er sich taufen und wurde vom Apostel Paulus nach Taormina auf Sizilien gesandt, wo er der erste Bischof wurde. Er wurde wegen seines Glaubens um 40 n. Chr. gesteinigt. «Ein Dokument des Vatikans im Stadtarchiv bestätigt, dass die Gebeine in Wil tatsächlich jene des Märtyrers Pankratius sind», betont jedoch Ruedi Schär.

