Geschichte Der Fall Bösch: Wie ein Ostschweizer Politiker von seiner Partei gekränkt wurde und sich doch noch revanchierte Das eidgenössische Wahljahr 2023 erinnert an eine spektakuläre Wahl vor 70 Jahren. Der ehemalige FDP-Präsident Emil Bösch (1909–1992) wird als LdU-Nationalrat gewählt. Wir erzählen seine bewegte Geschichte. Johannes Rutz Jetzt kommentieren 07.02.2023, 14.10 Uhr

LdU-Nationalrat Emil Bösch (1909–1992). Bild: PD

Am Abend des 28. Oktober 1951 ist die Sensation perfekt: Emil Bösch schafft im Kanton St.Gallen den Sprung in den Nationalrat als Vertreter des Landesrings der Unabhängigen (LdU). Vorher diente er jedoch in verschiedenen Chargen der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP). Wer ist Emil Bösch? Warum wechselte er die Partei?

Emil Bösch (1909–1992) wuchs in einer politischen Familie in Ebnat-Kappel auf. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Genf, Paris, Berlin und Zürich. Nach dem Anwaltsexamen begann er seine berufliche Karriere als Amtsschreiber des Bezirks Untertoggenburg in Flawil. Bereits zwei Jahre später, 1936, wurde er im zweiten Wahlgang zum neuen Bezirksammann des Untertoggenburgs gewählt.

14 Jahre arbeitete Emil Bösch auf dem Bezirksamt Flawil. Damals stand das Gebäude mit den Gefängniszellen hinter dem heutigen Gemeindehaus an der Kanzleistrasse und wurde 1978 abgebrochen. Bild: Ortsmuseum Flawil

Er engagierte sich lokal stark, war er doch Präsident der Schützengesellschaft, der Harmoniemusik und der Jungliberalen Bewegung (JB). Auch präsidierte er die FDP-Lokalpartei. 1942 gelang ihm der Sprung in den St.Galler Kantonsrat, in dem er eine Amtsdauer verweilte.

Reibereien mit der Partei

Mit seiner freisinnigen Partei bekam der 33-Jährige jedoch bald Ärger. Für die Gemeinderatswahlen hatte sich Bösch erfolgreich für eine gemeinsame Liste der freisinnigen und konservativen Kandidaten eingesetzt. Eine Gruppe um den damaligen Oberst Schiess aber portierte wild Rössli-Wirt Hans Gauer, der die Wahl prompt gewann. Bösch fühlte sich von seiner Partei hintergangen.

Für die Nationalratswahlen 1943 beabsichtigte der Bezirksvorstand Untertoggenburg, mit dem bisherigen Unternehmer Rolf Bühler, Uzwil, und mit Emil Bösch als neuem Kandidaten anzutreten. Eine oppositionelle Gruppe strich jedoch kurzerhand den Namen des letzteren. An der kantonalen Delegiertenversammlung vom 3. Oktober 1943 versuchte der Flawiler Fritz Steinemann vergebens, Bösch doch noch auf die Liste zu bringen. FDP-Ständerat Ernst Flückiger kanzelte den Abwesenden mit der Bemerkung ab, «der Bösch mit seinem ungewaschenen Maul» gehöre nicht auf die Liste.

Aus der FDP in den LdU

Bösch war schwer enttäuscht. Die andauernden Anfeindungen in Flawil veranlassten ihn, das Amt des Bezirksammanns nach 12 Jahren auf Ende 1948 aufzugeben und in St.Gallen eine eigene Anwaltspraxis zu eröffnen. In dieser Lage, in der Bösch immer noch das politische Feuer in sich spürte, wurde Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler auf ihn aufmerksam. «Dutti hat mich richtiggehend für den Landesring geangelt», wie Bösch später in einem Interview verriet. Kurzerhand trat er dem LdU bei, in der Hoffnung auf ein neues politisches Engagement.

Wer ist der LdU? Der Landesring der Unabhängigen (LdU) existierte von 1935 bis 1999. Er wurde vom Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler ins Leben gerufen. In den erfolgreichsten Jahren hatte die LdU-Fraktion 16 Nationalratssitze. Der Kanton St.Gallen stellte immer einen LdU-Vertreter. Bekannt waren etwa Blaukreuzfürsorger Walter Gerosa oder HSG-Professor Franz Jaeger. Die Partei wurde in ihrer sozialliberalen, ökologischen Ausrichtung in den 1990er-Jahren durch die Grünen und andere Protestbewegungen immer stärker bedrängt, was schliesslich zu deren Auflösung führte. (jru)

Die Wahlsensation ist perfekt

Drei Jahre nach seinem Wegzug aus Flawil geschah 1951 die Wahlsensation. Als Nachfolgen von LdU-Nationalrat Christian Eggenberger wurde der ehemalige FDP-Kantonsrat und FDP-Bezirksammann als Landesring-Vertreter in den Nationalrat gewählt. Bösch triumphierte. Erneut war er auch wieder Mitglied des St.Galler Kantonsrates, nun aber als LdU-Mitglied (1954–1960).

Nach zwölf Jahren trat Bösch aus dem Nationalrat zurück. In der LdU-Fraktion, so erzählte Bösch später, habe er sich nie richtig wohlgefühlt, denn Duttweiler habe die Fraktion vollkommen dominiert. Mit seinen ehemaligen Gegnern in Flawil rechnete der streitbare Politiker in einem längeren Artikel ab, was ihm einen mehrjährigen Ehrverletzungsprozess eintrug.

Noch ein Gekränkter Nebst Emil Bösch fühlte sich noch ein anderer in der FDP übergangen: Nationalrat Andreas Zeller aus dem Sarganserland. Er wollte Regierungsrat werden, wurde aber nicht nominiert. So tastete er bei Bösch ab, ob sie nicht gemeinsam eine Art SVP gründen könnten. Da sich die Idee zerschlug, wechselte Zeller, der von 1947 bis 1951 für die FDP im Nationalrat sass, zur Konservativen Volkspartei (KVP, heute Die Mitte). Er wurde 1955 erneut in den Nationalrat gewählt, nun aber als KVP-Vertreter. Er blieb bis 1970. (jru)

Vielfältiges und internationales Engagement

Bösch war vielseitig engagiert. Als Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) hatte er schwierige Missionen zu übernehmen: 1945 in Berlin, als der Endkampf tobte, und später in Kopenhagen und Warschau, wo er sich für Kriegsgefangene einsetzte. Er betätigte sich unter dem Pseudonym Nikolaus Boesch als Lyriker, verfasste verschiedene Gedichtbände, schrieb für die NZZ und die Schweizerische Politische Korrespondenz.

Bösch war mit der Sprachheillehrerin Alice Dora Thut (1910–1967) verheiratet, hatte aber mit der Schriftstellerin und Medienpionierin Laure Wyss (1913–2002) in einer ausserehelichen Beziehung den 1949 geborenen Sohn Nikolaus.

