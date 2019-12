Weihnachtliches Markttreiben in Wil: Geschenke, Raclette, Rösti und zum Schluss ein «Büffeli» 60 Weihnachtshäuschen und noch einmal so viele dekorierte Stände, wer da nicht in Weihnachtsstimmung verfällt ist selber schuld. Christoph Heer 09.12.2019, 05.39 Uhr

«Es Probiererli, selber gmacht, wärmt Herz und Gmüät.» «Susch empfehl ich Ihne vo dem Salami no z’probiere.» Drei Tage lang tönte es in der Wiler Altstadt genau so und Tausende Marktbesucher griffen denn auch herzhaft zu.

Festlicher Lichterglanz, gemütliches Beisammensein und Begegnungen ehemaliger Bekanntschaften, der 19. Weihnachtsmarkt macht es wiederum möglich. Ein erster Halt muss – vor allem für die Kleinsten – beim nostalgischen Kinderkarussell eingelegt werden. Eine Faszination, die seit Jahrzehnten nichts von ihrem Charme verloren hat. Passend dazu, die originale Karussellmusik, die weit herum zu hören ist.

Eine erste Getränkeprobe gibt es gleich nebenan. Bei Bruder Ignazius, so ist der Stand beschriftet, und seinen Gefolgsleuten, gibt es Kostproben von Glühwein, Holunder-Prosecco, Bouillon oder Bio-Ingwer-Getränken. So ganz nach dem Motto, wer hat noch nicht, wer will noch mal, werden kleine Becher verteilt. Der oder die Durstige bedankt sich artig: So lassen sich einfach und sympathisch neue Kundenkreise erschliessen.

Klang und Gesang

Während Samichlaus und Schmutzli Nüsse, Schokolade und Mandarinen verteilen, wird anderswo musikalische Unterhaltung geboten. Weihnachtsgesang hallt durch die Altstadt; der Gospelchor Oberbüren ist es, der viele Menschen dazu bewegt, kurz inne zu halten und dem festlich vorgetragenen Liedgut zu horchen. Entschleunigung heisst hierbei das Zauberwort. Alle Sinne werden von einem der grössten Märkte dieser Art in der Umgebung beansprucht. Schöne Klänge hier, Gesang dort, da möchte man fast nicht mehr fort.

Und überall stehen und brennen Kerzen, so muss das sein, am Wochenende zum zweiten Advent. Das Kunsthandwerk kommt wie gewohnt auch nicht zu kurz. Engel aus unterschiedlichsten Materialien ziehen offensichtlich eher Kinder und Frauen an, vollständig erarbeitete Krippen sind dann für die ganze Familie. Wo die Männer bleiben, könnte an dieser Stelle gefragt werden. Nun denn, die sind genau da, wo man sie am besten brauchen kann; am Grill. Die einen schwingen routiniert die Grillzange und wenden verschiedenes Grillgut, andere wissen mit der Holzkelle an der Riesenpfanne umzugehen. Rösti gibt es hier und das kommt gut an – Vorweihnachtszeit hin oder her.

Markt toll, Bauch voll

Von Minute zu Minute füllen sich die Mägen der Besucherinnen und Besucher. Das kulinarische Angebot ist wirklich ungemein breit. Ein sogenanntes «Büffeli» hat jedoch noch Platz. Dieser Wasserbüffel-Schübling schmeckt hervorragend, man könnte einen Zweiten bestellen, wenn denn noch einer Platz hätte. Doch die heimliche Liebe zum Salami, lässt keine Ruhe. Also auf und noch einmal dahin, wo alles seinen Anfang genommen hatte – nicht beim Kinderkarussell, beim Salami- und Wurstwarenstand.