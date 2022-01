Geschäftsübernahme Der Dorfladen in Lenggenwil kommt in neue Hände: Die Inhaberin des Ladens im Nachbardorf übernimmt ab April Sonja Müller ist in Niederhelfenschwil Inhaberin des Ladens «Hinz & Kunz». Am 1. April übernimmt sie nun den Lenggenwiler Dorfladen. Dieser suchte nach einer professionellen Führung. Zita Meienhofer 27.01.2022, 19.00 Uhr

Sonja Müller möchte, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Das war auch der Grund, weshalb sie sich für die Übernahme entschied. Bild: Zita Meienhofer

«Es war für mich das grösste Weihnachtsgeschenk», sagte Walter Hollenstein, Präsident der Konsumgenossenschaft Lenggenwil, als sich die Genossenschafterinnen und Genossenschafter kurz vor Weihnachten ohne Gegenstimme dafür aussprachen, dass der Vorstand die Führung des Ladens einer Fachfrau übergeben kann. Seit einigen Monaten sahen sich die fünf Vorstandsmitglieder, die alle nicht in dieser Branche tätig sind, mit immer grösseren Herausforderungen konfrontiert.

Walter Hollenstein, Präsident Konsumgenossenschaft Lenggenwil. Bild: Zita Meienhofer

Walter Hollenstein sagt:

«Wir mussten eine andere Lösung suchen.»

Kurz vor Jahresende kamen die seit einigen Wochen geführten Verhandlungen zum erfolgreichen Abschluss. Und nun steht definitiv fest: Ab dem 1. April wird Sonja Müller, die den Niederhelfenschwiler Laden «Hinz & Kunz» sowie die dazugehörende Bäckerei führt, den Dorfladen Lenggenwil übernehmen.

Der Laden bekommt eine sanfte Renovation und einen neuen Namen

Sonja Müller hatte im 2013 die Bäckerei in Niederhelfenschwil erworben und später den benachbarten Dorfladen dazugepachtet. Im 2020 liess sie die beiden Dorfläden verschmelzen, baute den Dorfladen um und gab ihm den Namen «Hinz & Kunz». Nun steht ihr ein nächster Schritt bevor. Am 1. April übernimmt sie den Dorfladen in Lenggenwil.

Nach einer kurzen Umbauphase wird sie den Dorfladen Mitte April unter dem Namen «dorfharass» neu eröffnen. Diese Bezeichnung gibt Müller dem Laden deshalb, weil sie künftig denjenigen, die Produkte zu verkaufen haben, für einen Betrag Harassen zur Verfügung stellt. Zum Umbau sagt sie:

«Wir werden mit der sanften Renovation vor allem die Ladenatmosphäre im Fokus haben, damit der Laden emotionaler und übersichtlicher wirkt.»

Für die Kundschaft wird die Auswahl mit einer neuen Produktepalette vielfältiger werden.

Wertschöpfung in der Region ist der neuen Ladenführung wichtig

Was bewog Sonja Müller, den Dorfladen in Lenggenwil zu übernehmen? Sie sagt: «Für mich ist es wichtig, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Das war für mich Grund genug, das Angebot zu prüfen, als die Anfrage für die Übernahme des Dorfladens Lenggenwil kam.» Ihr Ziel ist es, der Bevölkerung ein gutes Sortiment anbieten zu können. Deshalb möchte sie, nebst dem Frische- und Bäckereiangebot auch ein Café im Laden integrieren. Sie sagt: «So hat die Kundschaft die Möglichkeit, länger bei uns zu verweilen.»

Im Herbst 2020 herrschte Freude bei der Konsumgenossenschaft, die Zahlen waren positiv. Sie setzten sich damals wie heute für den Dorfladen ein: Patrick Mathis, Andreas Brühwiler und Pirmin Bernhardsgrütter (von links) sowie die damals angestellte Detailhandelsfachfrau Gwendolin Ruckstuhl. Bild: Rita Bolt (27. Oktober 2020)

Die Konsumgenossenschaft suchte nach professioneller Lösung

Zur Geschichte des Lenggenwiler Dorfladens: Die Konsumgenossenschaft Lenggenwil (KGL) wurde vor 37 Jahren, nach dem Aus des damals letzten Dorfladens, gegründet. Die KGL führte den heutigen Laden während all der Jahre. Bis Ende 2017 war er im Pavillon an der Huebstrasse domiziliert, dann konnte die Ladenlokalität im neu erbauten Kulturgebäude bezogen werden.

Der Umsatz entwickelte sich leider nicht wie gewünscht. Bereits im Frühling 2019 dachte der damalige Vorstand an eine Schliessung, im Oktober 2019 wurde dies an einer ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Doch einige Genossenschafterinnen und Genossenschafter wehrten sich dagegen.

Pirmin Bernhardsgrütter, Vorstandsmitglied Konsumgenossenschaft Lenggenwil. Bild: Rita Bolt (27. Oktober 2020)

Pirmin Bernhardsgrütter lud die Dorfbewohner ein, sich für den Erhalt des Ladens zu engagieren und konnte dadurch eine Schliessung verhindern. Im Frühjahr 2020, während des Lockdowns, war der Dorfladen gut frequentiert, der Umsatz stieg, die Zahlen verhiessen eine positive Zukunft. Knapp ein Jahr später musste der Vorstand schliesslich einsehen, dass der Laden sowie das Verkaufsteam professionell geführt werden müssen.

Dies kann ein Vorstandsgremium mit freiwilligem Engagement nicht erfüllen. Die gemachten Erfahrungen zeigen immer mehr, dass eine Leitung durch einen Vorstand nicht mehr zeitgemäss ist. Mit Sonja Müller habe der Vorstand der Konsumgenossenschaft nun eine Partnerin gefunden, mit der eine fruchtbare Zusammenarbeit und eine Zukunft des Dorfladens möglich sei, heisst es von Seite der KGL.