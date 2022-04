Geschäftsübergabe Vom Lädeli zum Lieferservice: Generationenwechsel in der Flawiler Käserei Langacker Am 1. Mai ist das halbe Jahrhundert voll. Für Theres und Arthur Fisch der geeignete Anlass, Schürze und Arbeitsbluse abzulegen und das Chäslädeli Langacker der jüngeren Generation zu übergeben. Einiges wird geändert, vieles aber angepasst weitergeführt. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Theres und Arthur Fisch ziehen sich nach 50-jähriger Geschäftstätigkeit in der Flawiler Käserei Langacker definitiv aus dem Erwerbsleben zurück. Bild: Andrea Häusler

Noch ist von Aufbruch- oder gar Endzeitstimmung nichts zu spüren. Theres Fisch steht im weiss gekachelten Verkaufsladen im Flawiler Langacker und sticht mit Engelsgeduld kleine Herzen aus gedörrten Aprikosenhälften. «Dekorative Farbtupfer für eine Käseplatte», erklärt sie ohne aufzublicken. Und Ehemann Arthur Fisch ergänzt: «Sie ist wirklich eine Künstlerin.» Seine Bewunderung wirkt echt.

Dass die beiden aufhören möchten, fällt schwer zu glauben. Doch Theres Fisch beteuert strahlend: «Ich freue mich, sogar sehr.» Obwohl sie den Kundenkontakt, die netten Beziehungen und die vielen Gespräche natürlich vermissen werde.

80 Jahre Familientradition

Das Käserei- und spätere Verkaufsunternehmen hat den Berufs- und Familienalltag der Fischs in den vergangenen Jahrzehnten massgeblich geprägt. 1938 hatte der Vater die Käsereigesellschaft Langacker erworben, am 1. Mai 1972 ging sie in die Verantwortung von Theres und Arthur Fisch über. «Wir produzierten Emmentaler», erzählt Arthur Fisch. Rund eine Million Kilogramm Milch pro Jahr hätten sie verarbeitet. Hinzu kam die Schweinemast mit 700 Sauen. Viel Zeit für gemeinsame Freizeit mit den drei Kindern blieb da nicht. Arthur Fisch sagt:

«Wir machten 20 Jahre lang keine Ferien.»

2005 gaben sie die Käseproduktion auf. Obwohl sie den Betrieb erst wenige Jahre zuvor umgebaut, modernisiert und computerisiert hatten. «Grund für die Erneuerung war die damals vorgesehene Geschäftsübernahme durch unseren Sohn», sagt Arthur Fisch. Dass dieser sich schliesslich, trotz absolvierter Milchtechnologen-Ausbildung, für eine berufliche Zukunft als Polizist und später als selbstständiger Unternehmer entschieden hat, durchkreuzte zwar die elterlichen Pläne, fand jedoch deren Akzeptanz. «Kinder sollen ihre eigenen Wege gehen dürfen», sagt Theres Fisch, umso erfreuter darüber, dass diese nun wieder zusammenführen.

Onlineshop statt Ladentheke

Denn Sohn Andreas, der mit seiner Familie bereits seit 12 Jahren über dem Geschäftslokal im Langacker wohnt, wird das Chäslädeli übernehmen und zusammen mit seiner Frau Andrea in unterschiedlichen nebenberuflichen Teilpensen betreiben. Allerdings nicht mehr als Verkaufsladen. «In den nächsten Wochen wird hier erst einmal umgebaut», sagt Theres Fisch. Die Kühltheke für den Offenverkauf von allerlei Käsesorten wird es künftig nicht mehr geben, da sich die neuen Geschäftsleute auf den Verkauf von Raclette- und Fonduespezialitäten konzentrieren möchten.

Der Vertrieb soll über den Versand und einen regionalen Lieferdienst erfolgen. Der entsprechende Onlineshop ist bereits eingerichtet und freigeschaltet. Zu einem späteren Zeitpunkt ist geplant, gängige Raclettesorten und Fonduemischungen zusätzlich in einem Selbstbedienungsautomaten anzubieten.

Die Vermietung von In- und Outdoor-Equipment für die Zubereitung von Raclette und Fondue wird weitergeführt. Auch in Zukunft wird es also möglich sein, die Gäste mit einem «Langacker»-Waldfondue zu überraschen.

Auf dem Velo durch Kambodscha

Und was wird das Ehepaar Fisch mit so viel Freizeit anfangen? «Wir haben vor zwei Jahren begonnen, intensiver E-Bike zu fahren», sagt Theres Fisch. Ein Hobby, das sie schon früher für sich entdeckt hatten. Intensiver, das bedeutet allerdings nicht nur, öfter mit der lokalen Velogruppe 60+ durch die Region zu pedalen. Arthur und Theres Fisch sind zweirädrig international unterwegs: «Ja, wir machten schon Touren in Belgien und auch Italien», erzählt Theres Fisch und ergänzt:

«Im Herbst ist dann eine Veloreise nach Kambodscha geplant.»

Selbstverständlich, sagt sie, bleibt zwischen Rad- und Wandertouren auch Zeit, weiterhin im Käsegeschäft mitzuhelfen. «Sofern Unterstützung gefragt ist», wie sie ausdrücklich betont. Dass dies der Fall ist, steht bereits fest. Denn: Wer sonst als sie selbst stand als Testbäckerin in der Küche, als die junge Generation über eine Sortimentserweiterung mit Chäschüechli nachdachte. Das Ergebnis überzeugte. Ob und wann das neue Genusserlebnis der Kundschaft des Chäslädelis Langacker angeboten wird, steht allerdings noch nicht fest.

