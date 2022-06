Geschäftsbericht Finanzielle Situation bleibt anspruchsvoll: Stiftung Heimstätten Wil macht erneut Verlust Die Stiftung Heimstätten Wil schliesst das Jahr 2021 mit einem Verlust von 370’000 Franken ab. Die Nachfolgeplanung des CEO hat den Stiftungsrat und die Geschäftsleitung veranlasst, sich mit dem Thema «Führungsstrukturen» auseinanderzusetzen. 07.06.2022, 16.34 Uhr

Stiftungsratspräsidentin Marianne Mettler. Bild: PD/Roger Nigg

Das Geschäftsjahr 2021 der Stiftung Heimstätten Wil enthielt Erfolge, war aber auch belastend. Dies berichten die Stiftungsratspräsidentin und der CEO im Geschäftsbericht.

Die Stiftung hat bereits das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von rund 600’000 Franken abgeschlossen. Die pandemiebedingten Todesfälle hatten einen Einfluss auf die Belegung, die seit dieser Zeit nur langsam korrigiert werden konnte. Neben dieser Unterbelegung in einem der beiden Wohnbereiche sank 2021 auch die Belegung im Bereich Arbeit.

Zu den coronabedingten Mehrkosten kamen Schwankungen beim individuellen Betreuungsbedarf zu Lasten der Stiftung sowie niedrigere Produktionserlöse als budgetiert hinzu. Weiter führten unter anderem hohe Rückstellungen bei Überstunden und Ferien, Personalausfälle und notwendige Investitionen dazu, dass der Verlust aus dem Vorjahr nur langsam korrigiert werden konnte. Die Stiftung schliesst das Jahr 2021 mit einem Verlust von knapp 370’000 Franken ab, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Konstant hohe Qualität in der Begleitung und im Angebot

Die Stiftung teilt mit: «Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen ist die Qualität in der Begleitung der Klientinnen und Klienten auch 2021 konstant hoch.» Weiterhin wird viel Wert auf den Auf- und Ausbau sinnvoller Arbeitsmöglichkeiten und zeitgemässer Wohnformen gelegt.

So wurde mit dem Bau des ersten Tiny-Hauses das Spektrum der Arbeitsfelder und Lernmöglichkeiten in der Schreinerei erweitert und im Projekt «Arealstrategie» die Planung zeitgemässer Wohnformen für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung vorangetrieben.

Stabilisierung im Kontext wachsender Herausforderungen

Der Stiftungsrat ist zusammen mit der Geschäftsleitung daran, die Strukturen und die Strategie der Stiftung Heimstätten Wil zu überprüfen und zu optimieren. Ziel ist es, die Stiftung im Kontext der wachsenden Herausforderungen, wie beispielsweise dem zunehmenden Kostendruck, der Subjektfinanzierung im Rahmen der Revision des Behindertengesetzes sowie der gestiegenen Bedürfnisse der Klientel optimal auszurichten.

Allfällige Struktur- und Strategieanpassungen sollen sorgsam und nachhaltig implementiert werden. Der Stiftungsrat geht deshalb davon aus, dass die Stabilisierung der finanziellen Ausgangslage noch rund zwei Jahre beanspruchen wird.

Neue CEO ist im Amt

Nach über 22 Jahren Tätigkeit in den Heimstätten Wil, davon neun Jahre als CEO, ist Paul Schmid in den ordentlichen Ruhestand getreten. «Die Nachfolgeplanung musste rechtzeitig und umsichtig erfolgen», wird Stiftungsratspräsidentin Marianne Mettler in der Mitteilung zitiert.

Diese Planung sei zum Anlass genommen worden, grundsätzlich über die künftigen Führungsstrukturen nachzudenken und darüber, welche Strukturen die Stiftung in eine stabile Zukunft führen werden. Unter Einbezug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden diverse Modelle reflektiert. «Dem CEO-Modell wurde klar der Vorzug gegeben», so Marianne Mettler weiter.

Am 23. September 2021 wurde Paola Giuliani vom Stiftungsrat als Nachfolgerin gewählt. Sie übernahm das Amt als neue CEO und Vorsitzende der Geschäftsleitung am 16. März 2022. (red)