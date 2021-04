Geschäftsbericht 2020 Neun Dinge über die Stadt Wil, die Sie noch nicht wussten Der Stadtrat hat den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Dieser hält einige interessante Fakten bereit. Gianni Amstutz 09.04.2021, 05.00 Uhr

Weniger Personen als in den Jahren zuvor gaben sich 2020 in Wil das Jawort.

Bild: Keystone

549 Babys erblickten 2020 das Licht der Welt. Dem stehen 324 Todesfälle gegenüber. Doch während die Anzahl Neugeborener einen Tiefstwert für die vergangenen Jahre darstellt, sind in den letzten Jahren nie so viele Wilerinnen und Wiler gestorben wie 2020.

Das Jawort gaben sich im vergangenen Jahr auch nur gerade einmal 197 Paare. Auch das ist der tiefste Wert der vergangenen Jahre.

Überwachungskameras können bei der Aufklärung von Gesetzesverstössen helfen. Bild: David Egger

Big brother is watching you – auch in Wil. 55-mal und damit häufiger als in den Vorjahren hat die Polizei die Aufnahmen von Überwachungskameras angefordert. In 20 Fällen waren die Aufnahmen hilfreich zur Klärung der Sachlage, 35-mal halfen sie bei den Ermittlungen nicht weiter.

50 Personen in Wil haben ein steuerbares Einkommen von über einer halben Million Franken. Gemeinsam haben diese Personen rund neun Prozent der gesamten Einkommenssteuer bezahlt.

Während nur die wenigsten einen derart hohen Lohn kassieren, hat mehr als jeder fünfte Wiler ein steuerbares Vermögen von über einer Million Franken. 1034 Wilerinnen und Wiler haben sich so viel angespart, geerbt oder besitzen Vermögenswerte in dieser Höhe.

77 Einbürgerungsgesuche wurden 2020 in Wil bewilligt. Bild: Adrian Venetz

115 Personen wurden 2020 Wilerinnen und Wiler. Insgesamt wurden 77 Einbürgerungsgesuche bewilligt. Fünf davon betrafen Schweizerinnen und Schweizer, welche die Ortsbürgerschaft erlangten, die restlichen 72 genehmigten Gesuche waren von ausländischen Staatsangehörigen. Das ist eine leichte Zunahme gegenüber den Vorjahren, als 58 beziehungsweise 53 Anträge für den roten Pass bewilligt wurden.

387 Personen arbeiten bei der Stadt Wil. Das Geschlechterverhältnis ist nahezu ausgeglichen. 52 Prozent aller Angestellten sind Frauen. Das entspricht auch ungefähr dem Abbild der Wohnbevölkerung: In Wil leben 12 147 Frauen und 11 788 Männer. Allerdings arbeiten nur 30 der 200 Frauen auf der Stadtverwaltung Vollzeit. Bei den Männern ist es genau andersrum. Nur 46 der 187 männlichen Mitarbeiter sind in einem Teilzeitpensum angestellt.

Am höchsten ist der Frauenanteil beim Departement Bildung und Sport mit 90 Prozent, am tiefsten beim Departement Versorgung und Sicherheit, wo nur rund jede zehnte Mitarbeitende weiblich ist.

In St.Gallen sprach die Polizei am Ostersonntag als Präventionsmassnahme, um erneute Ausschreitungen zu verhindern, rund 650 Wegweisungen mit einer Dauer von 30 Tagen aus. Wie drastisch diese Massnahme ist, zeigt der Vergleich mit Wil. Auch hier gab es 170 Wegweisungen.

Allerdings wurden diese nicht an einem Abend, sondern über das ganze Jahr 2020 verteilt ausgesprochen. Und nur neun davon mit einer Dauer von 30 Tagen. Die restlichen 161 Wegweisungen galten nur für 24 Stunden.

Die SBB-Tageskarten waren im Coronajahr weniger gefragt. Bild: Nik Roth

Auch die Coronapandemie zeigt ihre Auswirkungen in den Statistiken der Stadt Wil. So wurde beim Verkauf der SBB-Tageskarten erstmals ein Verlust erzielt. 2746 Tageskarten wurden 2020 abgegeben, in den Vorjahren waren es jeweils über 4000.

Zudem sind die Coronamassnahmen besonders bei der Gastronomie spürbar. 2020 wurden deutlich weniger Patente für einen Anlass ausgestellt als in der Vergangenheit. Mit 69 Bewilligungen waren es nur leicht mehr als die Hälfte in einem normalen Jahr.

2020 zeigten sich die Wilerinnen und Wiler besonders einsprachefreudig. Ganze 84 Einsprachen und Rekurse wurden erhoben. Zum Vergleich: 2018 und 2019 waren es 10 beziehungsweise 29 Einsprachen. Die positive Nachricht ist, dass im vergangenen Jahr auch ausserordentlich viele Verfahren abgeschlossen werden konnten. 77 Einsprachen und damit 72 mehr als im Vorjahr konnten ad acta gelegt werden.

Die Stadt Wil versucht, die Bevölkerung auch über Facebook zu erreichen. Bild: Jenny Kane / AP

Die Stadt kommuniziert vermehrt über soziale Medien als Ergänzung zu den herkömmlichen Kanälen. Ob Stellenausschreibungen oder Newsmitteilungen: Was in der Verwaltung passiert und die Bevölkerung interessieren könnte, wird online publiziert. Inzwischen hat die Stadt Wil auf Facebook 1556 Abonnenten.