Bastelgeschäft Peddig-Keel schliesst Ladenlokal in Degersheim

Degersheim Neustart in Goldgräberstimmung: Geschäftsinhaber schliessen das Bastelzentrum und schlagen ein neues Lebenskapitel auf Während 38 Jahren führten Markus und Magdalena Keel das Bastelzentrum Peddig-Keel in Degersheim. Jetzt schliessen sie das Geschäft und schlagen ein neues Lebenskapitel auf. Den Onlinehandel mit Peddigrohr betreiben die beiden aber weiter. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Markus und Magdalena Keel geben ihr Bastelzentrum an der Bachstrasse in Degersheim nach 38-jähriger Geschäftstätigkeit auf, betreiben den Onlinehandel mit Peddigrohr aber weiter. Bild: Andrea Häusler

Liquidation oder Totalausverkauf sind Begriffe, die Magdalena Keel eigentlich nicht lesen möchte. Selbst mit dem Wort «Geschäftsaufgabe» hadert sie. Alles habe einen so negativen Beigeschmack. «Dabei schliessen wir ein erfolgreiches Kapitel ab, um in freudiger Erwartung ein neues zu beginnen», sagt sie. Und dieses verspricht, dank der Pensionierung, mehr Zeit und Unabhängigkeit, jedoch kaum Langeweile. Denn das Paar gibt lediglich das Verkaufslokal an der Bachstrasse auf. Der Onlineshop mit Flechtmaterial hingegen betrieben Markus und Magdalena Keel weiter.

Ohnehin war und ist das Bastelgeschäft - wenngleich das grösste seiner Art in der Ostschweiz - nur eines diverser geschäftlicher Standbeine der Unternehmer. 300 Quadratmeter Ladenfläche, rund 20000 Artikel, effektvoll präsentiert - von der Spraydose über die Bügelperlen und die Pinsel bis zur Kerze. Darauf legt Magdalena Keel Wert. Ein freier Haken, ein unordentlicher Papierstapel oder ein Farbchaos in der Auslage - für die 59-Jährige ein Unding. «Ich komme ursprünglich aus der Modebranche», lacht sie und begründet damit den Hang zur Perfektion und eben das Flair für die Warenpräsentation.

Das Rohr, das der Firma den Namen gibt

Markus und Magdalena Keel hatten die Liegenschaft und das Geschäft 1983 übernommen. In der Nachfolge der Eltern Anton und Mathilde Keel, die hier ab 1973 vor allem Peddigrohr und wenige andere Flechtartikel verkauft hatten. Die Palmfasern sind ein Nummer-Eins-Produkt geblieben. Obwohl Markus Keel bestätigt:

«Der Boom der 70iger-Jahre ist vorbei, doch ganz aus der Mode geraten ist das Flechthandwerk nie.

Und jetzt, sagt er, wirkten sich die Besinnung auf Nachhaltigkeit und der Trend zu Naturmaterialien, spürbar positiv auf die Nachfrage wie auch auf die Kurse aus. Dennoch rechnet sich das Geschäft mit dem Material, das der Firma den Namen gab, nur deshalb, weil Peddig-Keel ein breites Angebot führt, für hohe Qualität steht und die Firma schweizweit einzige Importeurin ist. Die Kundschaft umfasse im Wesentlichen auch Institutionen, wie Schulen oder Heime.

Die Inspiration der Indianer

So erwies sich das Peddigrohr für die Unternehmer auch als Türöffner. Es war die Schule oder eben der Austausch mit dem Kindern und deren Interesse für die indianische Kultur, die Markus Keel die Idee zu einem weiteren Geschäftsfeld lieferten. Nicht nur, dass Traumfänger und das zugehörige Bastelmaterial im Laden Einzug hielten. Keel – inzwischen auch ausgebildeter Natur- und Erlebnispädagoge – begann mit der Vermietung von Tipizelten. Übernachten in der Natur, authentisch, abenteuerlich und romantisch, das fand Anklang, egal ob in Schulprojektwochen, Lagern oder an Firmenevents.

Erst 2019 verkaufte Keel die zehn Zelte der Genossenschaft Feuervogel im zürcherischen Wald für den Weiterbetrieb, bzw. die weitere Vermietung.

In Goldgräberstimmung ins Pensionsalter

Die Tipis sind weg, Keels Wild-West-Faszination und dessen kreativer Ideenreichtum aber lange nicht erschöpft. Bereits wirbt er mit einem neuen Angebot: Goldwaschen. Auch damit verspricht er unvergessliche Erlebnisse für verschiedene Alters- und Anspruchsgruppen.

Und da sind ja weiterhin sein Eventgeschäft mit den Plausch-Tischfussballturnieren und der Vertrieb jener Tischfussballbälle, die er selbst konstruiert hat und von denen er sagt, dass es die einzig wirklich runden Bälle im Markt seien. Die Turnierbälle werden, unter dem Namen «Bärenherz» inzwischen in über 40 Ländern vermarktet.

Tischfussball, das hat den vor der Pension stehenden Unternehmer und langjährigen Leiter des Degersheimer Ferienplauschs zeitlebens begleitet. Bis 2007 drehte er selber aktiv an den Stangen, spielte auf internationalem Niveau, gewann Preise und WM-Medaillen. Und er ärgerte sich über die Bälle, die nicht 100-prozentig rund drehten. Zwei Jahre lang hatte Markus Keel experimentiert, um dieses Manko zu eliminieren. Gefunden hat der Tüftler die Lösung schliesslich in der richtigen Mischung aus fünf Kunststoffen, einem speziellen Spritzverfahren und einer ausgefeilten Methode fürs Aushärten.

Renaissance des «Einarmigen Banditen»

Magdalena und Markus Keel werden in ihrem Haus wohnen bleiben und, zumindest aus heutiger Sicht, auch die bisherigen Geschäftsräume weiter nutzen. Markus Keel sagt:

«Wir haben ja nach wie vor den Onlineshop.»

Und dann führt er in einen Raum im ersten Obergeschoss: seine Tüftelwerkstatt. Da liegen kistenweise Tischfussballbälle. Aber nicht nur. Auf einer langen improvisierten Werkbank reihen sich Spielautomaten, sogenannte einarmige Banditen der Marke Tivoli in unterschiedlichem Erhaltungs- und Restaurationszustand. Im Regal nebenan lagern, sauber sortiert, Bestandteile alter Kästen, die er über Jahre auf Internetplattformen gesammelt hat.

Die Rückführung der alten Geldspielautomaten in den Originalzustand ist aufwendig und Keel weiss: «Sie sind nicht das grosse Geschäft, sondern bleiben ein Nischenprodukt für Liebhaber.» Es ist die Herausforderung, dem nagenden Zahn der Zeit entgegenzuwirken, die ihn motiviert. Aber auch die Faszination für Automaten über die er lachend sagt:

«Bisher hatte ich noch keinen auf dem Tisch, der nicht manipuliert war.»

Markus und Magdalena legten Wert darauf, bis zum Schluss ihrer Geschäftstätigkeit ein Vollsortiment anzubieten. Entsprechend attraktiv dürfte sich der «Totalausverkauf» gestalten. Dieser beginnt ab sofort mit einem Rabatt von 50 Prozent auf das gesamte Sortiment. Bis Ende Jahr soll die Liquidation abgeschlossen sein.