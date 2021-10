Kreisgericht Wil/Flawil: Mann wegen diverser Delikte verurteilt

Gerichtsverhandlung Ausbremsen auf der Autobahn, in einer Schlägerei zugebissen: Nach einer «schweren Zeit» hatte sich ein Mann nicht mehr im Griff Ein heute 39-jähriger Mann wurde er vom Kreisgericht Wil in Flawil für eine lange Reihe von Delikten zu zwei Jahren bedingter Freiheitsstrafe und mehreren Geldbussen verurteilt. Christof Lampart Jetzt kommentieren 12.10.2021, 15.00 Uhr

Denke er an das zurück, was er vor zweieinhalb Jahren «geleistet» habe, dann erkenne er sich nicht wieder, sagte der in der Region aufgewachsene Montenegriner vor Gericht. Er sei vorher nie so gewesen und danach habe er sich erst recht nicht mehr negativ verhalten. Von Mitte 2018 bis Anfang 2019 habe er sein Leben nicht mehr im Griff gehabt. Eine Scheidung, berufliche und gesundheitliche Probleme seien zusammengekommen und hätten dazu geführt, dass er dünnhäutig und aggressiv geworden sei. Er, der zuvor nie Alkohol getrunken habe, habe Tabletten mit Alkohol geschluckt, «damit sie schneller wirken».

Einem Bekannten in den Daumen gebissen

So wie an jenem Augustabend 2018, als er auf der A1 zwischen Wil und Münchwilen einen Unbekannten mehrmals ausbremste, bis hin zum völligen Stillstand. Dieses Manöver verursachte hinter ihm einen Auffahrunfall. Dass lediglich Blechschaden entstand und niemand verletzt wurde, sei «sein grosses Glück» gewesen, betonte der Richter in seinem Urteil.

Wenige Tage nach dem Unfall lieferte er sich mit einem Bekannten in Niederuzwil spätnachts einen Faustkampf, bei dem er seinem Widersacher in den Daumen biss, weil ihm dieser den Daumen ins Auge drücken wollte.

Bedingt, aber happige Busse

In kurzen Abständen folgten weitere Delikte, darunter Rasen, Fahren ohne Ausweis, Hausfriedensbruch und verschiedene Tätlichkeiten. Im abgekürzten Verfahren wurden die mehrfache grobe Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfache Nötigung, einfache Körperverletzung, Raufhandel, Fahren in nicht fahrfähigem Zustand, das Führen eines Motorfahrzeugs trotz Entzug des Ausweises, Hausfriedensbruch, mehrfache Beschimpfung, mehrere Tätlichkeiten und die Übertretung der Verkehrsregelordnung behandelt. Letztlich wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Hinzu kommen eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 30 Franken bedingt und eine Busse von 2000 Franken (oder 20 Tage Haft) sowie eine früher als bedingt gesprochene Geldstrafe von 3000 Franken, die nun vollzogen wird. Der Verurteilte muss auch die Verfahrenskosten von 7315 Franken bezahlen.

«Das will ich mir nicht leisten»

Der Beschuldigte nutzte die Gelegenheit und entschuldigte sich bei allen, denen er Leid zugefügt hatte. Heute gehe von ihm keine Gefahr mehr aus. Zum einen sei er zweieinhalb Jahren in einer verkehrspsychologischen Behandlung, die ihm guttue. Zum anderen müsse er seitdem und auch in Zukunft längerfristig regelmässig Haarproben abgeben. Weil er den Führerausweis unbedingt brauche, um im alten Beruf in der Automobilbranche wieder Fuss fassen zu können, könne er sich nicht leisten, diesen erneut aufs Spiel zu setzen:

«Damit würde ich riskieren, nicht mehr im Beruf arbeiten zu können und das will und kann ich mir nicht leisten.»

Der Richter nahm ihn beim Wort: «Sie haben jetzt eine Strafe von zwei Jahren kassiert, aber wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich auch danach einwandfrei verhalten.»