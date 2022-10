Wiler Bahnhofräuber wurde zum Aargauer Waldmenschen

Gerichte Wiler Bahnhof-Räuber wurde zum Aargauer Waldmenschen – jetzt sitzt er im Gefängnis Im Frühjahr 2021 verurteilte das Wiler Kreisgericht einen 22-jährigen Zimmermann wegen Raubes zu bedingten Strafen. Fast gleichzeitig trieb ihn das Schicksal obdachlos in einen Wald im Kanton Aargau, wo er erneut straffällig wurde. Andrea Häusler 24.10.2022, 17.06 Uhr

Im Frühling 2021 stand der damals 22-jährige Zimmermann wegen Raubes vor dem Kreisgericht Wil. Im gleichen Zeitraum zog er in einen Wald im Kanton Aargau. Symbolbild: Andrea Häusler

Kein Job, kein Geld und letztlich nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf. Sechs Wochen lebte ein heute 23-jähriger Aargauer in einem Wald bei Mellingen, nachdem er von seiner Freundin aus der Wohnung im Raum Region Baden verbannt worden war.

Um über die Runden zu kommen, drang er zweimal gewaltsam in eine Waldhütte des Kantons ein. Einmal wuchtete er die Eingangstür auf und entwendete Matratzen, einen Wasserkrug, Aschenbecher, eine Bratpfanne und Leintücher, beim zweiten Mal öffnete er mit einer Axt ein Fenster und übernachtete in der Hütte. Als der gelernte Zimmermann wieder einen Job hatte, liess er das Zelt und allerhand Unrat im Wald zurück. Das war 2021.

Vorzeitiger Strafvollzug

Jetzt, anderthalb Jahre später, lebt und nächtigt der junge Mann im Gefängnis. Aber nicht wegen der Delikte im Mellinger Wald. Für die Verstösse gegen das Umweltschutz- und Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl sowie Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch hatte er sich erst vergangene Woche vor Gericht zu verantworten.

In Haft kam er wegen Schwarzfahrens im Zug und dem Unvermögen, die Bussen zu bezahlen. Dass er dort verbleibt, hat mit einem Urteil des Kreisgerichts Wil vom März 2021 zu tun. Der Richter hatte den damals 22-Jährigen wegen Raubes zu einer auf zwei Jahre bedingen Freiheitsstrafe von zehn Monaten und einer Geldstrafe von 6000 Franken verurteilt. Da der Widerruf dieser Strafe nach den Delikten im Kanton Aargau absehbar war, trat er in den vorzeitigen Strafvollzug über.

Straftat wegen 70 Franken

Dabei hatten sich der junge Mann, wie auch sein damaliger Komplize, vor den Wiler Kreisrichtern noch geläutert gezeigt: «Ich habe Fehler gemacht und stehe jetzt dafür gerade. Vieles war jung und dumm.» Tatsächlich hatte die Schadenssumme lediglich 70 Franken betragen.

Was war passiert? Die beiden Männer hatten in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2019, nach dem Besuch des Open Airs Rock am Weier, am Wiler Bahnhof einem Jugendlichen das Mobiltelefon entrissen und ihn leicht geschlagen. Sie drohten ihm mit weiterer Gewalt, falls sein Kollege kein Geld herausrücken würde. Den Verurteilten gelang es schliesslich vom einen Opfer 30 Franken und vom anderen, nach einem Bancomat-Besuch, 40 Franken zu ergaunern.

Es blieb beim guten Willen

Die Einsichten und guten Vorsätze blieben offensichtlich Worthülsen. Und auch die Empfehlung des Präsidenten des Wiler Kreisgerichts, sich zeitnah einen Job und gute Freunde zu suchen, scheint wirkungslos geblieben zu sein. «Normalerweise machen Jugendliche solche ‹Räubli›. Sie sind eigentlich für so etwas zu alt. Ich hoffe, Sie finden nun den Schritt ins Erwachsenenleben.» Was der Gerichtspräsident in der Urteilsbegründung in Flawil gesagt hatte, dürfte die Gültigkeit weiterhin behalten.

Zumindest am guten Willen scheint es dem jungen Waldmenschen auf Zeit nicht zu fehlen. Als ihn das Badener Gericht, unter Berücksichtigung des Widerrufs der zehn Monate, zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilte, die Geldstrafe von 6000 Franken widerrief und eine Busse von 1000 Franken aussprach, versicherte der Angeklagte: «Ich will, unterstützt vom Sozialdienst, mein Leben ändern.» Nach dem Gefängnis werde er sich einen Job und eine Wohnung suchen und sich in Zukunft den Gang aufs Betreibungsamt ersparen.