Gericht Nach Raubüberfall am Bahnhof Flawil: Täter verurteilt und des Landes verwiesen Das Kreisgericht Wil verurteilt einen vorbestraften, drogenabhängigen Bosnier aufgrund verschiedener, mehrheitlich in Flawil verübter Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten und verweist ihn für zehn Jahre des Landes. Andrea Häusler 21.04.2021, 10.30 Uhr

Der Verurteilte hatte zwischen dem Frühjahr 2016 und Januar 2020 zahlreiche Delikte begangen - darunter mehrere Einbruch- und Einschleichdiebstähle in Fahrzeuge und Restaurants in Flawil. Stefan Kaiser / Neue Zuger Zeitung

Der Deliktskatalog des 43-Jährigen aus Bosnien und Herzegowina ist vielfältig und lang. 23 Strafklagen umfasst die Anklageschrift. Und nicht weniger als 17 geschädigte Zivilkläger machen darin Forderungen geltend. Gestern stand der vorbestrafte, schwerst drogenabhängige Mann mit C-Bewilligung in Fussfesseln vor den Richtern des Kreisgerichts Wil in Flawil. Just an dem Ort, an dem er meisten Straftaten verübt hatte. Mehrheitlich sind es Diebstähle aus Firmenfahrzeugen lokaler Handwerksbetriebe und Restaurants sowie die damit verbundenen Sachbeschädigungen und Hausfriedensbrüche, die ihm angelastet werden. «Beschaffungsdelikte», wie sie sein Verteidiger nannte. Da ist aber auch der Raub am Flawiler Bahnhof, den der Beschuldigte am 20. Januar 2020 mit einem Bekannten verübt haben soll. Die weiteren Tatbestände sind Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrs-, das Betäubungsmittel- und das Personenbeförderungsgesetz, Urkundenfälschung, Hehlerei, Entwendung eines Velos zum Gebrauch sowie Missbräuche von Datenverarbeitungsanlagen.

Mann auf Perron ausgeraubt

Schwerstes und in der Verhandlung zentrales Delikt war der Raubüberfall auf einen Mann auf dem Bahnhofperron in Flawil mit dem Ziel, diesem Vermögenswerte abzunehmen. Während das Opfer vom Begleiter mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert und verletzt wurde, soll ihm der Beschuldigte das Portemonnaie abgenommen haben. Die Beute, 1400 Franken, sowie den Bancomat-Bezug von 2000 Franken mit der EC-Karte des Geschädigten, hätten die beiden hälftig geteilt, heisst es in der Anklageschrift. Besagter Kollege ist übrigens untergetaucht und zur Festnahme ausgeschrieben.

20 Monate und kein Landesverweis

Der Angeklagte will mit dem Raub nichts zu tun gehabt haben. So mindestens stellte es sein Verteidiger dar. Nicht einmal die Personenbeschreibung des Geschädigten treffe auf seinen Mandanten zu. Ohnehin seien dessen Aussagen nicht schlüssig und es fehlten für die Beteiligung des Beschuldigten rechtsgenügliche Beweise. Sowohl für Raub als auch den Missbrauch der Datenverarbeitungsanlage forderte er Freisprüche. Gleiches beantragte er – ebenfalls aufgrund der Beweislage – für verschiedene Diebstahlsdelikte. 20 Monate sollte die zugunsten einer stationären Suchttherapie aufzuschiebende Freiheitsstrafe höchstens betragen. Und vom obligatorischen Landesverweis sei abzusehen, weil aufgrund der langen Aufenthaltszeit in der Schweiz ein Härtefall vorliege, sagte der Verteidiger, der eine Ausschaffung ohne bosnischen Pass ohnehin für unmöglich hält.

Schlechte Zukunftsprognose

Dies sah die Staatsanwaltschaft anders und beantragte einen zugunsten einer Therapie aufgeschobenen 40-monatigen Freiheitsentzug und einen Landesverweis für zehn Jahre. «Es gibt ein massives öffentliches Interesse, dass er weggeschlossen wird und das Land verlässt». Die Prognose für den Beschuldigten, der nach dem Bosnienkrieg 15-jährig in die Schweiz eingereist war, als Pokerspieler etwas Geld verdiente und dann in die Drogenszene abrutschte, sei schlecht. Nicht nur, weil er seit 1992 kaum gearbeitet, stattdessen von der Sozialhilfe gelebt und Verlustscheine über rund 100000 Franken angehäuft habe. Seit 22 Jahren beschäftige er die Justiz, habe inzwischen über ein Dutzend Suchtherapien abgebrochen und sei auch im vorzeitigen Massnahmenvollzug rückfällig geworden. «Grundsätzlich wäre es vertretbar, weitere Therapiekosten zu sparen und ihn direkt für zehn Jahre des Landes zu verweisen.»

Suchttherapie trotz Landesverweis

Das Gericht bestätigte im Wesentlichen die Sachverhaltsdarstellungen der Anklage. Der Beschuldigte neige dazu, Tatbestände zu negieren, zu be- schönigen und der Faktenlage anzupassen. «Sie sind ein raffinierter Lügner, fähig, sich und anderen etwas vorzumachen, so, wie sie dies als Pokerspieler professionell getan haben», sagte der vorsitzende Richter. Das Gericht sprach ihn in den wesentlichen Punkten schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Diese wird zugunsten einer Fortsetzung der stationären Suchttherapie aufgeschoben. Die 249 Tage Untersuchungshaft sowie die Zeit des vorzeitigen Massnahmenvollzugs werden angerechnet. Dazu kommen eine Busse von 1500 Franken sowie der Vollzug zweier Vorstrafen (bedingte Geldstrafen).

Anschliessend wird der Mann für zehn Jahre des Landes verwiesen und im Schengener Informationssystem ausgeschrieben. Die Therapie solle ihn auf ein Fussfassen ausserhalb der Schweiz vorbereiten, sagte der Gerichtspräsident. Für ein neues Lebens brauche er ohnehin Distanz – nun werde sie einfach etwas grösser.