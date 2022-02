Niederstetten: Generationenwechsel in der Schreinerei Egli

Generationenwechsel Die beiden WM-Medaillengewinner Luzio und Prisco Egli haben die Schreinerei des Vaters übernommen Alex Egli hat seine Schreinerei in Niederstetten den beiden Söhnen Prisco und Luzio übergeben. Im Gespräch erzählen der Senior und die Junioren von ihren Erfahrungen in der neuen Konstellation und wie die Rivalität zwischen den Brüdern ein Ende fand. Pablo Rohner 18.02.2022, 12.32 Uhr

Schon in den Jahren vor der Übernahme haben Prisco, Alex und Luzio Egli (von links) viele Entscheidungen in der Schreinere gemeinsam gefällt Bild: Pablo Rohner

In Niederstetten, in einer ehemaligen Scheune unterhalb der Bahnlinie, befindet sich die Schreinerei Egli. Luzio, Prisco und Alex Egli stehen im Büro an der Empfangstheke, einen Stock höher werden im neugestalteten Ausstellungs- und Pausenraum gerade die letzten Möbel montiert. Die drei erzählen, wie es kam, dass im vergangenen Sommer beide Söhne das Geschäft des Vaters übernahmen. Und wie es seither läuft.

Die beiden seien schon als Kinder viel in der Schreinerei gewesen, erinnert sich Alex Egli. Damals noch in Oberuzwil, wo die Schreinerei eingemietet war. Luzio und Prisco hätten ihre freien Nachmittage oft in der Werkstatt verbracht, wo sie mit Laubsägen und anderem Werkzeug hantierten. «Das musste man nicht gross fördern.»

Später machten beide eine Lehre als Schreiner – in anderen Betrieben. Ganz bewusst, wie Alex Egli sagt. Im elterlichen Betrieb die Lehre zu machen, empfehle er nicht. «Ich fand es wichtig, dass sie etwas anderes sehen, andere Abläufe und Herangehensweisen.»

Einer brauchte länger, um sich zu entscheiden

Prisco, Alex und Luzio Egli (von links). Bild: Pablo Rohner

Für Luzio war schon länger klar, dass er die Schreinerei des Vaters einmal übernehmen wird: «Dafür habe ich die Meisterprüfung gemacht.» Und Alex Egli sagt, dass er erst mit der Schreinerei nach Niederstetten gezogen sei, als er wusste, dass es einen Nachfolger in der Familie geben werde. «Wenn ich nicht sicher gewesen wäre, hätte ich nicht nochmals so viel investiert.» Einen externen Käufer für eine bestehende Schreinerei zu finden sei fast unmöglich. «Dafür gibt die Bank keinen Kredit.»

Prisco, der Jüngere, brauchte für seine Entscheidung etwas länger. 2019, nach dem Abschluss seines Studiums als Holzingenieur in Biel und einem Praktikum in Indonesien, sagte er endlich zu. Er schmunzelt und blickt rüber zum Vater: «Gehofft hattest du es schon länger.»

Einende Berufsweltmeisterschaften

2013 war Prisco im Militär, an den Wochenenden half er dem Bruder und dem Vater beim Umbau der Scheune in Niederstetten. Alex erinnert sich gern an diese Zeit des intensiven Zusammenarbeitens zu dritt. Und auch Prisco sagt, dass er sich in dieser Zeit immer sicherer geworden sei, dass er die Schreinerei zusammen mit Luzio weiterführen wolle.

Zu zweit zu sein in der Firmenführung habe auch den Vorteil, dass auch mal längere Ferien und mehr Zeit mit der Familie möglich seien, «ohne im Geschäft etwas zu vernachlässigen».

Rückblickend war das Jahr 2013 noch in anderer Hinsicht wichtig für die Entwicklung der Schreinerei Egli. Vier Jahre zuvor hatte Luzio an den Berufsweltmeisterschaften 2009 Bronze bei den Massivholzschreinern gewonnen. 2013 wurde Prisco in derselben Kategorie Weltmeister. In den Jahren zwischen den Medaillen unterstützte Luzio den jüngeren Bruder bei den Vorbereitungen auf den Wettkampf.

«Früher haben wir öfter rivalisiert. Das änderte sich mit den Meisterschaften», sagt Prisco. Heute ermutigen die beiden Brüder auch ihre Lehrlinge, sich für Berufsmeisterschaften anzumelden. Sie erzielen an regionalen, nationalen oder internationalen Wettbewerben regelmässig gute Resultate.

Digital zeichnen statt am Reissbrett

Ein halbes Jahr nach der Übernahme haben die beiden Brüder ihre Rolle im betrieblichen Alltag gefunden. Prisco zeichnet die Küchen und ist öfters auf Baustellen unterwegs. Luzio, der mit seiner Familie im mit der Schreinerei verbundenen Wohnhaus lebt, leitet die Werkstatt; Präferenzen, die sich schon in der Lehre herausgebildet haben, wie die beiden sagen. «Ich bin mehr der Werkstattschreiner», sagt Luzio. Prisco hingegen sagt, er habe in der Lehre auch auf Montage gute Erfahrungen gemacht. «Das prägt einen.»

Auf die Frage, was in den 35 Jahren, in denen er Schreiner ist, die grösste Veränderung darstellte, antwortet Alex Egli ohne zu zögern: «Das computerbasierte Zeichnen.» Bleistift und Reissbrett wurden von Maus und Programmen für digitales 3D-Zeichnen verdrängt. Hier sehe er auch den grössten Unterschied zwischen den Generationen. Darin, wie schnell und selbstverständlich die Jüngeren am Computer arbeiten.

«Bleib klein, dann hast du immer Arbeit»

Ein kurzer Rundgang durch die Bude gibt einen Eindruck von weiteren technologischen Neuerungen. Barcode-Scanner übermitteln Daten zwischen den Maschinen, die Lehrlinge tippen auf den Touchdisplays der CNC-Maschinen. Via automatischer Absauganlage werden die Späne, die in der Werkstatt entstehen, gesammelt und direkt in Briketts gepresst.

Die letzte Investition war im Dezember eine neue Kantenanleimmaschine. Damit sei der Maschinenpark der Schreinerei für die nächsten Jahre auf dem neusten Stand, sagt Prisco Egli.

Am Credo des Seniors «Bleib klein und arbeite gut, dann hast du immer Arbeit» halten die beiden Brüder fest. Auch heute, im Zeitalter von Suchmaschinenoptimierungen, komme der grösste Teil der Aufträge der Schreinerei Egli über Mund-zu-Mund-Empfehlungen und Referenzen rein, sagt Luzio Egli.

Alex Egli sagt, er rede den Söhnen «möglichst wenig drein». Trotzdem werde natürlich noch vieles zu dritt besprochen. Das sei aber in den letzten Jahren schon nicht anders gewesen. In diesem Jahr wird er pensioniert. Bis dahin ist er bei den Söhnen angestellt, kümmert sich um Buchhaltung und Zeiterfassung. Und dann? Alex Egli lacht. «Dann entscheide ich frei, wann ich in der Schreinerei stehe und wann ich lieber mit meiner Frau in die Berge gehe.»