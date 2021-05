Gemüseproduktion «Die Natur ist immer wieder für Überraschungen gut»: Wegen Nässe und Kälte verzögert sich die Erdbeerernte – auch auf dem Hof dieses Oberbürer Gemüsebauern Der Regen und die tiefen Temperaturen setzen den regionalen Gemüse- und Beerenkulturen zu. Ertrags- und Qualitätseinbussen werden jedoch nicht erwartet, wie Gemüseproduzent Daniel Lehner aus Oberbüren sagt. Die Konsumentinnen und Konsumenten müssten sich allerdings gedulden - insbesondere mit den Erdbeeren. Andrea Häusler 19.05.2021, 14.52 Uhr

Daniel Lehner, Gemüseproduzent auf dem Lehner Hof in Oberbüren, vor seinen blühenden Erdbeerpflanzen. Hier ist Geduld gefragt. Frühe Sorten stehen allerdings bereits in den Regalen des Hofladens. Bild: Andrea Häusler

Garstiger geht’s nicht mehr. Was der April glauben machte, widerlegt der Mai. Zumindest bis dato. Mit Durchschnittstemperaturen um die zehn Grad dürfte es der Wonnemonat 2021 in den Kreis der kältesten seit Messbeginn vor 157 Jahren schaffen. Das macht den Obst-, Gemüse- und Beerenkulturen zu schaffen.

Während das anhaltend nasse Wetter (noch) eher ein Nebenschauplatz ist, wie Daniel Lehner, Gemüseproduzent in Oberbüren, sagt. Der ausgebildete Landwirt und Agrotechniker bewirtschaftet im dritten Jahr den Lehner Hof: 9,8 Hektaren Kulturland, bepflanzt mit 120 Hochstamm-Apfelbäumen, Spargeln, Kartoffeln, allerlei Gemüse und verschiedenen Erdbeersorten. Der April sei so trocken gewesen, dass der Boden das Regenwasser gut aufnehmen könne. Denn die Niederschläge seien zwar häufig, jedoch nicht extrem ergiebig.

Aktuell jedenfalls sei das Risiko von Qualitätseinbussen oder Ernteausfällen gering, sagt Lehner, ergänzt aber:

«Die Böden sind jetzt nass genug.»

Nicht nur für die Salate und zahlreichen Gemüsesorten, die ohne schützendes Foliendach im Freiland heranwachsen, sondern insbesondere auch für die Bewirtschaftung. Ein Beispiel: Wo nicht gehackt wird, spriesst Unkraut, das dem Gemüse Nährstoffe, Licht und Wasser raubt. Auf dem Lehner Hof erfolgt diese Pflegemassnahme maschinell. Für den Einsatz der Maschinen sei der Boden jedoch zu stark durchnässt. Und nicht nur das: «Wenn jetzt gejätet wird, kann das Unkraut nicht austrocknen und spriesst möglicherweise erneut.»

Erdbeeren werden später reif

Kritischer als Petrus’ Wolkenbrüche seien die zahlreichen Frostnächte im April gewesen. Hinzu kämen die seit Wochen wenig frühlingshaften Temperaturen, die das Wachstum der Kulturen bremsten.

Speziell gelitten hätten die Spargeln. «Ein bisschen etwas ist tatsächlich erfroren», sagt Daniel Lehner, wobei er einräumt: «Die Verluste waren überschaubar.» Darüber hinaus brachte die Kälte zusätzlichen Bewirtschaftungsaufwand und damit höhere Produktionskosten. «Die Erdbeeren beispielsweise mussten – obwohl in (unbeheizten) Tunneln kultiviert – immer wieder mit Vlies abgedeckt werden», sagt Lehner. Das habe sie zwar vor Frostschäden bewahrt, nicht aber den Reifungsprozess beschleunigt. Das bedeutet: «Die Beeren werden kältebedingt einfach später reif.»

Grün in grün präsentiert sich der lange Folientunnel mit den frühesten Erdbeersorten gleichwohl nicht. Und im Hofladen der Lehners sind die Verkaufsregale dicht mit Erdbeeren-Schalen gefüllt. Die späteren Sorten, welche die Erdbeersaison verlängern sollen, reifen hingegen nur allmählich und was im Freiland wächst, steht erst in der Blüte. Daniel Lehner zuckt die Schultern: «Dadurch ernten wir auf unserem Betrieb einfach länger Erdbeeren.» Und:

«Jammern nützt ohnehin nichts, wir arbeiten mit der Natur und die ist immer wieder für Überraschungen gut.

Das mache das Ganze ja auch spannend.»

Geringe Mengen zwingen zur Geduld

«Es braucht dieses Frühjahr einfach Geduld», sagt auch Rolf Künzler von der Fachstelle für Gemüse- und Beerenbau am Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen in Salez. Den tiefen Temperaturen vermag er sogar Positives abzugewinnen: «Die Kulturen stehen grundsätzlich schön und das Risiko von Pilzkrankheiten ist bei Kälte geringer.»

Zu den Ernteverzögerungen sagt er: «Bei den frühen Rüebli und den Zwiebeln beträgt der zeitliche Rückstand sieben bis zehn Tage.» Ähnlich sei es bei den Erdbeeren. Die Königin der Beeren erfreut sich in der Schweiz grosser Beliebtheit. Jedes Jahr werden rund 23000 Tonnen konsumiert. Rund ein Drittel oder 7000 Tonnen stammen aus Schweizer Produktion. Gestern gingen dem Obstverband fünf Tonnen St. Galler und sechs Tonnen Thurgauer Erdbeeren zur Vermarktung zu, sagt Künzler. Gesamtschweizerisch betrage das aktuelle Tagesvolumen 27 Tonnen, was in etwa einem Fünftel des tatsächlichen Bedarfs von 150 bis 200 Tonnen entspreche.

Zollfreie Importphase verlängert

Die Situation ist schweizweit ähnlich. «Seit Beginn der Ernte und bis zum Ende vergangener Woche betrug die angelieferte Menge knapp 186 Tonnen, was 2,6 Prozent der durchschnittlichen Ernte von 2016 bis 2020 entspricht», teilt der Schweizer Obstverband mit. Und für diese Woche seien 202 Tonnen für die gesamte Schweiz prognostiziert.

«Sobald die Wetterbedingungen wieder saisonal sind, werden wir steigende Volumen erreichen.» Für das Pfingstwochenende jedoch werde die inländische Produktion nicht reichen, um den durch Importe ergänzten Marktbedarf zu decken. «Deshalb wurde die sogenannte freie Phase für den zollfreien Import von Erdbeeren, die am 15. Mai abgelaufen wäre, vorerst bis zum 21. Mai verlängert», schreibt der Verband.