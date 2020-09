Gemischte Gefühle beim 2. Swiss Austria Masters: Der Verein Kunstradfahren Uzwil zeigte nicht alles, was er kann Am vergangenen Samstag 19. September reisten die Elitesportler des Vereins Kunstradfahren Uzwil nach Wetzikon, um dort an der 2. Runde des Swiss Austria Masters teilzunehmen. Die Athleten blieben unter ihren Erwartungen. 21.09.2020, 11.55 Uhr

Die Veränderung der Kür zahlte sich für Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri nicht aus. Bild: PD

(pd/sas) Wie bereits in der vergangenen Woche gab es keine Sportler aus Österreich, stattdessen konnten sich die Zuschauer jedoch über Gäste aus Deutschland freuen. Auch in der zweiten Runde waren wieder sieben Startnummern und somit insgesamt 17 Sportler für Uzwil am Start.

Das 2er aus Uzwil mit Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri hatten sich nach den Erfahrungen der letzten Woche dazu entschieden, eine kleine Veränderung an ihrer Kür vorzunehmen, um damit hoffentlich das Schlussresultat verbessern zu können.

Technische Fehler verhinderten eine bessere Platzierung

Leider schafften sie dies in der Vorrunde aufgrund eines unruhigen Anfangs der Kür nicht, obwohl sie im Rest ihres Auftrittes eine gute Leistung zeigten. Trotzdem konnten sie sich mit dieser Leistung für das Finale am späten Nachmittag qualifizieren.

Auch im Final schlichen sich einige technische Fehler in ihre Kür ein, wodurch sie nicht die erhoffte Verbesserung im Vergleich zur Vorrunde aufs Parkett bringen konnten. Trotz des anders erhofften Wettkampfverlaufs konnten sich die beiden Uzwiler in der Gesamtwertung auf dem sehr guten vierten Schlussrang platzieren, gleich hinter den Weltmeistern aus den Kategorien der 1er Herren, 1er Frauen und 4er offen.

Unsicherheiten bei den 1ern

Auch im 1er Herren hat Lukas Burri an diesem Wettkampf teilgenommen. In seiner Kür hatte er leider viele technische Fehler, welche ihn viel Zeit gekostet haben, wodurch das Resultat nicht ganz so war wie er sich das vielleicht im Vorhinein erhofft hatte.

Ebenfalls im 1er jedoch bei den Frauen startete auch diese Woche die Juniorin Lea Schönenberger, welche auch einige Patzer hatte und in der restlichen Kür nicht mehr aus dieser Unsicherheit herauskam.

Einige Stürze bei den 4ern und dem 6er

Bei den 4ern der offenen Klasse waren für Uzwil erneut drei Mannschaften am Start. Der 4er Uzwil 1 musste einen Sturz in Kauf nehmen und konnte sich dadurch mit vier Punkten weniger als die Mannschaft Uzwil 2 nicht für die Finalrunde qualifizieren. Für Uzwil 2 lief es in der Vorrunde auch nicht ganz wie geplant, trotzdem konnten sie sich als dritte für die Finalrunde qualifizieren. Im Final konnten sie ihre Leistung aus der Vorrunde noch verbessern und platzierten damit auf dem 6. Schlussrang.

Der 4er Rheineck Uzwil konnte sich von der Enttäuschung der letzten Woche erholen und qualifizierte sich mit einer guten ersten Kür für das Finale. Im Finale hatten sie einige Patzer mehr, konnten sich aber trotzdem auf dem guten 5. Gesamtrang platzieren. Auch der 6er Frauen aus Uzwil zeigte diese Woche, was sie können. Sie fuhren eine gute Kür in der Vorrunde, mussten jedoch im Finale einige Stürze in Kauf nehmen. Somit reihten sie sich auf dem 10. Schlussrang ein.

Nun haben die Sportler einige Woche Zeit an ihren Darbietungen zu feilen, um dann am 18. Oktober in Herrliberg an der dritten Runde des Swiss Austria Masters zu zeigen was Sie können.