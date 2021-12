Gemeinsam statt einsam «Würde uns schmerzen, Menschen auszuschliessen»: Corona könnte öffentliche Weihnachtsfeiern für Ungeimpfte platzen lassen Die Kirchen in Wil sprechen mit ihren Weihnachtsabenden unter anderem Menschen an, die an den Feiertagen nicht alleine sein wollen. Die möglichen Coronaverschärfungen bedrohen jedoch das gemeinschaftliche Fest – vor allem für Ungeimpfte. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

An Weihnachten wollen die wenigsten Menschen alleine sein. Bild: Nana do Carmo

Neben der religiösen Bedeutung steht Weihnachten für viele für Gemeinschaft und das Zusammenkommen von Freunden und der Familie. An Heiligabend allein zu sein, kann deshalb Alleinstehenden besonders zu schaffen machen. Private Organisationen sowie die Landeskirchen haben dieses Bedürfnis erkannt und organisieren seit Jahren unter dem Motto «Weihnachten für alle» öffentliche Weihnachtsfeste. Nun droht ihnen die Coronasituation aber zum wiederholten Male einen Strich durch die Rechnung zu machen.

In Basel wurde die Kundenweihnacht, ein Weihnachtsfest für rund 280 einsame und bedürftige Personen, bereits abgesagt. Und auch in Zürich hat die Caritas ihre Weihnachtsfeier im Volkshaus schweren Herzens abgesagt. In Wil hingegen sieht es zurzeit gut aus. Noch.

Durchführung auch mit 2G möglich

Angespannt blicken die Verantwortlichen der Kirchgemeinden in diesen Tagen nach Bern. Denn sowohl die Katholische als auch die Evangelische Kirchgemeinde planen ihre Anlässe bislang als 3G-Veranstaltungen. Die Evangelische Kirche bietet dazu sogar Gutscheine für Tests an.

Vieles deutet aber darauf hin, dass der Bundesrat am Freitag eine Verschärfung der Massnahmen ankündigt – und 2G einführt. Die Evangelische Kirche ist auch darauf vorbereitet, wie von Diakon Thomas Gugger zu erfahren ist. Gemäss Gugger würde die Feier nötigenfalls auch als 2G-Anlass durchgeführt.

«Es würde aber schmerzen, müssten wir einzelne Personen ausschliessen.»

Dies besonders, da der Anlass bereits im Vorjahr kurzfristig abgesagt werden musste. Statt eines gemeinsamen Fests gab es über 50 Hausbesuche, um wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung zu vermitteln. Das war eine gelungene Aktion, konnte das gemeinsame Feiern aber nicht ersetzen», sagt Gugger. Und gerade die schwierige Coronazeit habe das Bedürfnis der Menschen nochmals verstärkt, an Weihnachten zusammenzukommen.

Er sei guten Mutes, dass das Fest heuer stattfinden könne. Die Beschränkung auf 2G wäre bis jetzt verkraftbar, da alle 36 Angemeldeten geimpft oder genesen sind. Das Worst-Case-Szenario wäre jedoch eine Absage. So weit kommt es aber nur, wenn der Bundesrat einen harten Lockdown verfügen würde, was zumindest Stand heute eher unwahrscheinlich erscheint.

Nicht nur ein Fest für Alleinstehende

Auch die Katholische Kirche Wil plant an Heiligabend ein Weihnachtsessen für alle in Gemeinschaft. Dieses richtet sich unter anderem an Personen, die an Weihnachten sonst alleine wären, doch längst nicht nur. Auch Familien oder Ehepaare sind eingeladen. Gleiches gilt auch für das Fest der Evangelischen Kirchgemeinde.

Auch im Katholischen Pfarreizentrum gilt für den Anlass eine 3G-Zertifikatspflicht. Dies, sofern zu diesem Zeitpunkt keine anderen Massnahmen in Kraft sind, wie es auf der Website heisst.

Weihnachtsfeier für alle der Evangelischen Kirchgemeinde Wil, 24. Dezember, 18 Uhr, im Evangelischen Kirchgemeindehaus an der Toggenburgerstrasse 50. Weihnachtsessen für alle in Gemeinschaft, organisiert von der Katholischen Kirchgemeinde Wil, 24. Dezember, 18 Uhr, Pfarreizentrum. Für beide Anlässe ist eine Anmeldung nötig.

