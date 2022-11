Gemeindeversammlung Rickenbach: Kreditantrag für die Wilenstrasse

Gemeindeversammlung Rickenbach: Aus einem Flickenteppich soll endlich eine neue Strasse werden Die Rickenbacherinnen und Rickenbacher stimmen am 7. Dezember über einen Kredit von 1,85 Millionen Franken für die Neugestaltung der Wilenstrasse ab. 2021 wurde diese schon einmal saniert. Nun soll im nächsten Frühling die zweite Bauetappe folgen. Lara Wüest 13.11.2022, 17.00 Uhr

Der Flickenteppich der Wilenstrasse soll endlich verschwinden. Bild: Lia Allenspach

An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rickenbach über einen Kredit für die Neugestaltung der Wilenstrasse ab. «Schon wieder?», mögen sich manche fragen. Erst im letzten Jahr wurde die Strasse schliesslich saniert.

Wer sich gut mit dem Projekt auskennt, weiss jedoch: Nun folgt die zweite Etappe. 2021 hatte die Gemeinde in einer ersten Etappe den Untergrund, etwa die Wasserleitungen, der Wilenstrasse erneuert. Zudem hat sie ein Provisorium errichtet und dadurch getestet, ob die Massnahmen der Neugestaltung funktionieren. Dieses Provisorium allerdings veranlasste wohl einige Einwohnende zu der Frage, was denn nun eigentlich saniert wurde. Der Strassenbelag sah nämlich nach mehrmonatiger Strassensperrung mehr denn je aus wie ein Flickwerk.

Für 1,85 Millionen soll nun die Wilenstrasse, die schon länger in schlechtem Zustand war, definitiv neu gestaltet werden. Auch der Belag würde dabei erneuert, obwohl das nicht die gewichtigste Neuerung wäre. Der Baubeginn ist für den Frühling des kommenden Jahres vorgesehen, sofern die Rickenbacherinnen und Rickenbacher dem Kredit zustimmen.

Ein breiteres Trottoir und ein Veloweg

Insgesamt sollen mit dem neuen Verkehrskonzept Velofahrerinnen und Fussgänger besser geschützt, der Strassenlärm und der CO 2 -Ausstoss reduziert und ein Wohngebiet besser an die ÖV angeschlossen werden.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Verbreiterung des nordseitigen Trottoirs mit einem kombinierten Veloweg. Für den Gemeinderat eine Notwendigkeit, da für Velofahrende bisher auf der Wilenstrasse fast kein Durchkommen war. Der Grund: Als in den 90er-Jahren die Toggenburger- und die Wilenstrasse saniert wurden, hat man Baumrabatten und Parkfelder am Strassenrand errichtet. Damit sollte der Verkehr beruhigt werden. Allerdings stellte sich schon bald heraus, dass die Bäume die Velofahrerinnen und Velofahrer behinderten.

Michael Binder, Gemeindeschreiber von Rickenbach. Bild: PD

Auch zwei Bushaltestellen sollen nun definitiv errichtet und für Menschen mit Behinderung ausgebaut werden. Eine bei der Raiffeisenbank und eine an der Wilenstrasse 12. Bei Letzterer ist auch ein Unterstand geplant. Gemeindeschreiber und Bauverwalter Michael Binder sagt:

«Mit der neuen Bushaltestelle an der Wilenstrasse 12 wird das Mattfeldquartier besser erschlossen.»

Auch eine neue Strassenbeleuchtung und Rampen zur Verkehrsberuhigung sieht das Projekt vor.

Sechs Einsprachen offen

Gemeindeschreiber Binder ist zuversichtlich, dass die Stimmenden den Kredit gutheissen. Er sagt:

«An den Informationsveranstaltungen konnten wir viele Leute abholen.»

Als das Projekt Ende Oktober bis Anfang November öffentlich auflag, gingen jedoch sechs Einsprachen ein. Noch konnte die Gemeinde diese nicht bereinigen. Binder: «Die Gespräche sind am Laufen.» Das ist auch der Grund, weshalb der Gemeindeschreiber derzeit nicht näher auf die Einsprachen eingehen möchte. Er sei aber überzeugt, dass sich in allen Fällen eine Lösung finde. Über den Kredit abstimmen werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 7. Dezember sowieso – ganz unabhängig von diesen Einsprachen.