Warum Marco Lüchinger in den Flawiler Gemeindrat will

Interview Marco Lüchinger will in den Flawiler Gemeinderat: «Ich habe aus den Fehlern des vergangenen Herbsts gelernt» Flawils Stimmberechtigte haben Marco Lüchinger eigentlich bereits gewählt. Der 46-Jährige hatte, bei den Gesamterneuerungswahlen, das absolute Mehr erreicht, schied jedoch als «überzählig» aus. Jetzt tritt er erneut an. Sicher fühlt er sich deswegen nicht, denn er weiss: Die Karten werden neu gemischt. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 12.10.2021, 12.00 Uhr

Marco Lüchinger (SP) kandidiert für den frei werdenden Sitz im Flawiler Gemeinderat. Bild: PD

Vor einem Jahr hat die SP ihr Gemeinderatsmandat verloren, nach dem Rücktritt von Eddie Frei. Wie schnell war für Sie klar, dass Sie sich um den Sitz von Erwin Thalmann (UFS) bewerben werden?

Marco Lüchinger: Ich habe mir vor einem Jahr gut überlegt, ob ich Flawiler Gemeinderat werden möchte. Bei den Wahlen im Oktober 2020 habe ich das absolute Mehr im ersten Wahlgang erreicht. Das heisst eine Mehrheit der Flawilerinnen und Flawil wollte mich in diesem Amt. Meine Motivation, im Gemeinderat mitzuarbeiten, ist in der Zwischenzeit noch grösser geworden. Ich musste also nicht lange überlegen, ob ich nochmals kandieren soll.

Was möchten Sie als Gemeinderat konkret bewirken?

Vier Punkte sind mir besonders wichtig: Erstens, ein liebens- und lebenswertes Flawil, zweitens, ein nachhaltiges Flawil, drittens, ein Flawil für alle Generationen und viertens, ein soziales Flawil.

Was gefällt Ihnen persönlich an Flawil, was macht das Dorf lebenswert, was speziell?

Mir gefallen die Grösse und die vielfältigen Möglichkeiten in und um Flawil. In den 16 Jahren seit ich in Flawil wohne, habe ich sehr viele interessante Menschen kennengelernt. Meine Familie und ich fühlen uns in Flawil sehr wohl.

Und umgekehrt? Was stört Sie, wo drängen sich Korrekturen auf, wo sehen Sie negative Tendenzen?

Ich kandidiere nicht, weil ich irgendetwas verhindern will. Bei folgenden Themen möchte ich aber eine zusätzliche Sichtweise in den Gemeinderat einbringen: Umgang mit in die Jahre gekommenen Gemeindeliegenschaften, Strategie der Energieversorgung durch die technischen Betriebe, Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Organisation der Schule.

Welches sind die grössten Herausforderungen der Gemeinde in der laufenden Legislatur?

Eine überzeugende Organisation der Flawiler Schule zu finden und eine langfristige Liegenschaftenstrategie für die nächsten 20 Jahre aufzugleisen.

Wie beurteilen Sie die finanzielle Situation Flawils, bzw. die vom Gemeinderat angekündigte Steuerfusssenkung?

Flawil steht finanziell aktuell gut da. Die Liegenschaftenstrategie und die damit verbundenen Investitionskosten über die nächsten Jahre zu kennen sind für mich eine wichtige Voraussetzung um den Steuerfuss für die nächsten Jahre festzulegen.

Zur Person Name: Marco Lüchinger; Geburtsdatum: 12. September 1975; Zivilstand: verheiratet; Kinder: fünf; Beruf: Chemiker ETH (Dr. sc. nat); Hobbys: Wandern, Mountainbike, Skitouren, Arbeit im eigenen Wald, Jugendriege leiten

Wie wichtig ist Ihnen die Präsenz der SP im Gemeinderat?

Die Präsenz der SP im Gemeinderat ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Bei den vergangen Kantonsratswahlen haben in Flawil FDP, CVP und SP jeweils etwa gleich viele Stimmen erhalten. Ein SP-Gemeinderat ist wichtig, um die Ideen aller SP-Wählerinnen und -Wähler in die Gemeindepolitik einzubringen.

Die SP hat sich mit ihrem Vorschlag gegen die Abschaffung des Schulrats oder der Umfrage zum Klima-Engagement der Gemeinde Flawil exponiert. Ist es manchmal einfacher, aus der Opposition heraus zu agieren?

Gemeindepolitik aus der Opposition heraus ist extrem schwierig. Auf Gemeindeebene ist es wichtig, mehrheitsfähige Lösungen zu erarbeiten – das funktioniert mit «dagegen oder dafür sein» nicht gut. Bei einer Wahl in den Gemeinderat werde ich zu guten Lösungen beitragen.

Viele Ideen und Anregungen der SP blieben in der Vergangenheit Eintagsfliegen. Fehlte der Durchhaltewille?

Ich finde nicht, dass unsere Initiativen nur Schlagzeilen machten und danach im Sand verlaufen sind. Der Widerstand gegen den Verkauf der Gemeindeliegenschaft an der St. Gallerstrasse wurde von Bürgerversammmlung 2020 gegen den Vorschlag des Gemeinderates unterstützt. Der Widerstand gegen den Ersatz des Schulrates durch eine Bildungskommission hat den Gemeinderat bei seinen Entscheiden bewusst oder unbewusst beeinflusst.

Vielfach waren es in der Vergangenheit Umweltthemen oder schulische Anliegen, zu denen sich die SP äusserte. Jetzt wird das Ressort «Versorgung» frei.

Der Gemeinderat entscheidet an seiner konstituierenden Sitzung über die Verteilung der Ressorts. Diesem Entscheid kann niemand vorgreifen. Das Ressort Versorgung wäre aktuell mein bevorzugtes Ressort, weil ich mein breites Fachwissen als technischer Chemiker in einem politischen Umfeld einbringen kann. Beruflich arbeite ich seit fast 20 Jahren als Fachperson bei technischen Projekten mit. Ich glaube, dieses Fachwissen würde dem Gemeinderat, der TB und der ganzen Gemeinde gut tun. In diesem Punkt habe ich einen klaren Vorteil gegenüber meinen Konkurrenten.

Erwin Thalmann war Vize-Gemeindepräsident. Wird das Amt an den neuen Gemeinderat gehen?

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der neueste Gemeinderat Vizepräsident des Gemeinderates wird. Christoph Ackermann mit einem 80-Prozent-Pensum bei der Gemeinde oder Markus Lichtensteiger als erfahrener FDP-Gemeinderat sind da viel wahrscheinlicher.

Was würde sich eine Wahl auf ihr berufliches und privates Leben auswirken?

Nicht besonders stark. Ich arbeite seit ich berufstätig bin in einer 80 Prozent Anstellung. Die letzten 20 Jahre habe ich mich an meinem nicht bezahlten Arbeitstag um meine Kinder gekümmert. Unsere Jüngste geht mittlerweile in die Primarschule – so habe ich ein 10 – 20-Prozent- Pensum für die Arbeit als Gemeinderat zur Verfügung. Meine Familie unterstützt meine Kandidatur

Planen Sie hinsichtlich der Wahlen konkrete Aktionen?

Klar. Ich glaube, es ist eine Stärke von mir, dass ich aus Fehlern lerne. Das Fazit meiner letzten Kampagne war: Du hättest mehr machen müssen.

Zum Schluss: Warum sind Sie am 28. November die richtige Wahl?

Weil ich ein vielseitiger, weitsichtiger und engagierter Flawiler mit langjähriger Erfahrung in der Privatwirtschaft, als Schulrat und in der Parteipolitik bin. Ich setze mich für Flawil ein als Familienvater, in der IG Holz, in der Jugendriege, im Verein Buntruum und am Velomarkt. Künftig als Gemeinderat für ein vielfältiges, lebenswertes und nachhaltiges Flawil.