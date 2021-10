Gemeindepräsident von Wilen Obwohl Findungskommission zwei von ihnen nicht empfiehlt: Ein Trio will Nachfolger von Kurt Enderli werden Das Rennen um die Nachfolge des zurücktretenden Wilener Gemeindepräsidenten Kurt Enderli wird zu einem Dreikampf. Michael Gieseck, Guido Scherpenhuyzen und Paul Hug kandidieren. Die überparteiliche Findungskommission empfiehlt aber «nur» einen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 06.10.2021, 11.45 Uhr

Wer die Nachfolge von Wilens Gemeindepräsident Kurt Enderli antritt, könnte sich am 28. November klären. Bild: Urs Bucher

«Wilener Kandidatenkarussell dreht sich», hatte dieses Portal vor wenigen Tagen getitelt – und dabei vermeldet, dass zwei Personen um die Nachfolge von Gemeindepräsident Kurt Enderli buhlen. Dieser gibt das Amt per 1. Juni 2022 ab.



Paul Hug Junior, Wallenwil, 44-jährig, parteilos Bild: PD

Am Montagabend ist die offizielle Meldefrist verstrichen. Wer in den Wahlunterlagen genannt werden will, musste sich bis dann gemeldet haben. Und siehe da: Das Kandidatenkarussell dreht sich noch etwas schneller. Denn kurz vor Meldeschluss hat auch der 44-jährige Paul Hug Junior seine Kandidatur eingereicht. Der vierfache Familienvater ist in Wilen aufgewachsen, wohnt aber seit siebeneinhalb Jahren in Wallenwil. Er gehört keiner politischen Partei an. Beruflich ist er als Selbstständigerwerbender im Onlinehandel tätig und verkauft, was das Herz eines Fischliebhabers begehrt. Ab November wird er eine Festanstellung als Teamleiter bei der Firma Debrunner antreten. «Der Familie zu liebe», wie Paul Hug sagt.

Wird er gewählt, möchte Hug gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern das Dorfleben gestalten. Dank des Einbezugs digitaler Plattformen will er vermehrt auch die Jungen ermutigen, aktiv zu sein. Ihm schwebt vor, während mehrerer Legislaturen Wilen vorzustehen.



Aus Oberuzwil und Wilen

Guido Scherpenhuyzen, Wilen, 56-jährig, parteilos Bild: PD

Bereits zuvor hatten Guido Scherpenhuyzen und Michael Gieseck ihre Kandidatur bekanntgegeben. Beide sind parteilos. Doch warum will Guido Scherpenhuyzen, 56-jährig, Gemeindepräsident von Wilen werden?

«Weil ich mit meiner Familie im Dorf verwurzelt bin und den vollsten Rucksack an Kompetenzen für das anspruchsvolle und komplexe Amt des Gemeindepräsidenten mitbringe.»

Der Vater zweier erwachsener Kinder wohnt seit 21 Jahren in Wilen, ist Coach für das Umfeld hochbegabter Personen und war heuer projektbezogen für die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) tätig.

Michael Gieseck, Oberuzwil, 58-jährig, parteilos Bild: PD

Michael Gieseck wohnt seit einigen Jahren in Oberuzwil und ist auch Vater zweier Kinder. Er ist Geschäftsführer der Swisshousehold GmbH, die handelnd und beratend tätig ist. Der 58-Jährige sagt:

«Bei mir stehen die Menschen im Vordergrund. Dieses Amt wäre mir auf den Leib geschnitten.»

Und der Bezug zu Wilen? «Vor zwei bis drei Jahren hatten wir uns mal vertieft in Wilen umgesehen. Zudem haben wir zahlreiche Freunde in der Gemeinde.»

Findungskommission: Alle geprüft, «nur» einen empfohlen

Während der Meldefrist hatte eine Findungskommission, bestehend aus Wilener Bürgerinnen und Bürgern, den aus ihrer Sicht geeignetsten Kandidaten gesucht – und sich einstimmig für Michael Gieseck ausgesprochen. Auch Paul Hug und Guido Scherpenhuyzen hatten vorgesprochen – Scherpenhuyzen gar zweimal. Eine Empfehlung bekam aber nur Michael Gieseck. Zur Begründung macht das Komitee keine Angaben.

Der erste Wahlgang ist auf den 28. November dieses Jahres angesetzt.

Am 2. November um 20.00 Uhr findet im Kirchen- und Gemeindezentrum Wilen ein öffentliches Podium mit den drei Kandidaten für das Gemeindepräsidium statt.

Dreikampf auch um Gemeinderatssitz 20-Jähriger will in den Gemeinderat Neben dem neuen Gemeindepräsidenten haben die Wilener Stimmberechtigten am 28. November an der Urne auch über einen vakanten Gemeinderatssitz zu befinden. Denn Sopeye Wenger hat seinen Rücktritt erklärt, da er den Wohnort wechselt. Auch bei dieser Wahl gibt es drei Kandidierende. Es sind dies Roger Dierauer (Wilen, GLP), Claudia Walt (Wilen, parteilos) und Ignatius Häne (Wilen, parteilos).

Der 49-jährige Roger Dierauer, seit 2007 in Wilen wohnhaft, ist Vater eines Sohnes und einer Tochter – und in der IT-Branche tätig. In der Freizeit gibt ihm die Imkerei die nötige Ruhe und Kraft. «Die Parteizugehörigkeit bei der GLP spiegelt meine Werte wieder. Ich kandidiere aber nicht für die Grünliberalen. Denn Sachpolitik ist auf Gemeindeebene wichtiger als Parteipolitik», sagt Dierauer.

Die 40-jährige Claudia Walt ist zweifache Mutter und lebt seit 2016 in Wilen. Sie ist Produktmanagerin bei der Bischofszell Nahrungsmittel AG. Zuvor war sie mehr als fünf Jahre Brandmanagerin bei Nestlé. Joggen und kochen zählt sie zu ihren Freizeitaktivitäten.

Der 20-jährige Ignatius Häne ist ledig und arbeitet im Bereich Logistik bei den St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken. Er ist in Wilen aufgewachsen und singt gerne, etwa in der Operette Sirnach. Im Herbst geht er auf die Jagd. (sdu)