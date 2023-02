Gemeindehaus Jonschwil weist Mängel auf - Neubau nötig

Gemeindehaus Gemeinderat erstellt Mängelliste für die Räumlichkeiten der Jonschwiler Verwaltung – und kommt zum Schluss: Neubau ist erforderlich Mangelnde Privatsphäre für die Kundschaft, Sicherheitsrisiko für die Mitarbeitenden sowie alte Gebäude und Technik. Diese und mehr Mängel sind in einer Zustandsbeschreibung der Jonschwiler Gemeindehäuser aufgelistet. Es soll ein Neubau her. Larissa Flammer 22.02.2023, 17.21 Uhr

Vor dem Frontoffice (links) fehlt die Privatsphäre, das Obergeschoss ist nur über eine Treppe erreichbar. Bild: Larissa Flammer

Die Räumlichkeiten der Jonschwiler Gemeindeverwaltung sind in einem unbefriedigenden Zustand. Einen Kredit über knapp drei Millionen Franken für eine Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses an der Poststrasse 12 lehnte die Bevölkerung 2011 allerdings überraschend ab. In den vergangenen Jahren wurden daher mehrfach kleinere Arbeiten gemacht, um die dringendsten Bedürfnisse abdecken zu können. Die Verwaltung ist zurzeit auf die Gebäude an der Poststrasse 8, 10 und 12 verteilt.