Kommentar Das Neckertal: Eine Region mit grossem Potenzial Am nächsten Abstimmungssonntag entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil über ihre Zukunft. Urs M. Hemm 03.06.2021, 05.00 Uhr

Mogelsberg soll Verwaltungssitz der neuen Gemeinde Neckertal werden. Bild: Urs M. Hemm, 23.07.2019

Am 13. Juni sind die Stimmberechtigten von Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil aufgerufen, über die Fusion ihrer drei Gemeinden zur Gemeinde Neckertal zu befinden. Parallel dazu stimmen die Bürgerinnen und Bürger der drei Schulgemeinden Schule Neckertal, Schule Oberes Neckertal sowie der Primarschule Hemberg über die Inkorporation in die neue Gemeinde Neckertal ab. Kommt diese Gemeindefusion zu Stande, wäre sie eine der grössten, die in den letzten Jahren im Kanton St.Gallen erfolgreich durchgeführt werden konnte.

Wenn Fusionsbestrebungen scheitern, liegt es in der Regel nicht am Geld, nicht an politischen Entscheiden und auch nicht an Fragen der Infrastruktur. Freilich werden solche Punkte diskutiert und detailliert aufgearbeitet und präsentiert. Einwände sind in der Regel schnell aus der Welt geschafft und Mängel korrigiert. Technische Fragen sind verhandelbar. Ganz anders verhält es sich aber mit Emotionen wie Verbundenheit, Heimatgefühl, Stolz und Dorfgemeinschaft.

Dörfer behalten ihre Kultur

Urs Hemm, Redaktor Toggenburger Tagblatt. Bild:

Das vorbereitende Kernteam, bestehend aus den drei Gemeindepräsidien sowie aus den drei Schulratspräsidien, hat dies früh erkannt. Von Anfang an wurden die Bevölkerung, Vereine und Institutionen eingeladen, um Stellung zu beziehen und ihre Anliegen einzubringen. Diesbezüglich nicht zu unterschätzen ist sicher die Erfahrung von Vreni Wild, der Gemeindepräsidentin von Neckertal, die bereits vor elf Jahren die Fusion von St.Peterzell, Brunnadern und Mogelsberg massgeblich vorangetrieben hatte.

Sie konnte einerseits belegen, dass die Dörfer auch nach einer Fusion ihren eigenen Charakter, ihre eigene Kultur behalten. Andererseits haben es sie und ihre Ratsmitglieder aber auch erreicht, in der Bevölkerung ein Gemeinschaftsgefühl für die neue Gemeinde zu schaffen, dass Entscheidungen nicht mehr nur für ein Dorf, sondern für eine grössere Gemeinschaft zu treffen sind.

Lage der Dörfer spricht für die Fusion

Erfahrung bringt auch der Oberhelfenschwiler Gemeindepräsident Toni Hässig mit, der mit der Fusion seiner Gemeinde mit Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg im Jahr 2016 Schiffbruch erlitten hatte. Zwar war es am Ende die Lütisburger Bevölkerung, die sich an der Abstimmung gegen eine Fusion entschieden hatte. Doch auch innerhalb der Gemeinde, insbesondere aus dem geografisch im Neckertal gelegenen Gemeindeteil, war die Opposition gross. Dass es damals nur eine hauchdünne Entscheidung der Lütisburger Bevölkerung war, gereichte Oberhelfenschwil vielleicht zum Glück.

Denn die geografische Lage der drei Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil bedingt nahezu ein Miteinandergehen. Dazu kommt, dass die drei Gemeinden bereits in Bereichen wie der öffentlichen Sicherheit, sprich der Feuerwehr Neckertal, Gesundheit mit dem gemeinsamen Betrieb des Seniorenheims Haus am Necker in Brunnadern und der Spitex seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Zudem hat die bevölkerungsreichste Gemeinde gewisse Aufgaben der Gemeindeverwaltungen von Hemberg und Oberhelfenschwil bereits übernommen, weil insbesondere Hemberg – aus personellen Gründen – gewisse Leistungen schlicht nicht mehr anbieten kann.

Gemeinden könnten profitieren

Eine Fusion der Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil mit Inkorporation der drei Schulgemeinden zur Einheitsgemeinde ist deshalb der einzig richtige Schritt. Nur mit gebündelten Kräften können diese Gemeinden in die Zukunft gehen. Eine Fusion sichert ein vollumfängliches, professionelles Dienstleistungsangebot der Gemeindeverwaltung. Die Bevölkerung und die Vereine profitieren von gut ausgebauten Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bibliotheken oder Mittagstisch für die Schülerinnen und Schüler. Organisationen wie Spitex, Feuerwehr und Werkhof können optimiert, andere Partnerschaften in die Wege geleitet werden.

Natürlich wäre ein Alleingang der drei Gemeinden möglich – untergehen würden sie nicht. Ein Zusammengehen eröffnet ihnen aber Möglichkeiten, die alleine schlicht nicht zu stemmen sind. Das Neckertal ist eine Region mit grossem Potenzial: Es bietet touristische Perlen wie den Baumwipfelpfad, das Ofenloch, den Necker und ein kulinarisches Angebot, das seinesgleichen sucht. Eine Bündelung der Kräfte, des Potenzials der Region Neckertal und damit eine Fusion der Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil wären ein Gewinn für das ganze Toggenburg.