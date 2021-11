Geldsegen Reformierte Kirchgemeinde Flawil plant den Bau eines Mehrfamilienhauses Das Land rund um die Kirche Feld ist grösstenteils im Besitz der reformierten Kirchgemeinde. Hinter dem Lindensaal besitzt sie eine Parzelle, auf der aktuell eine Scheune steht. Diese soll im nächsten Jahr mit einem Mehrfamilienhaus überbaut werden. Mit den Mieteinnahmen sollen die laufenden Kosten mitfinanziert werden. 30.11.2021, 13.55 Uhr

An der Landbergstrasse soll das Mehrfamilienhaus der reformierten Kirchgemeinde entstehen. Visualisierung: PD

Für die Parzelle Nr. 1110 an der Landbergstrasse wurde in diesem Jahr ein Bauprojekt erarbeitet, welches kürzlich an einer Infoveranstaltung sowohl interessierten Personen aus der (Kirch)-Gemeinde wie der Nachbarschaft vorgestellt wurde. Das schreibt die Kirchgemeinde in einer Mitteilung. Es sei ein Mehrfamilienhaus geplant mit vier Wohneinheiten im ersten und zweiten Obergeschoss und grosszügigen Gewerbe­flächen im Erdgeschoss.