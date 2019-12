Für ein gutes Bild riskiert der Uzwiler Fotograf Stefan Forster sogar sein Leben Stefan Forster reist um die Welt, um Landschaften in einmaligen Stimmungen abzulichten. Tobias Söldi 05.12.2019, 05.00 Uhr

Nordlichter dieser Intensität zu fotografieren braucht viel Geduld und auch etwas Glück. Bilder: Stefan Forster

Stefan Forster ist ein Besessener. Ein Jäger und Sammler, einer, der das Extreme sucht. Für ein gutes Bild wagt sich der 33-jährige Uzwiler über Jahre immer wieder in die abgelegensten Regionen der Welt vor, auf der Suche nach dem richtigen Moment, in dem alles stimmt: Licht, Wetter, Stimmung. Dann drückt er den Auslöser seiner Kamera, manchmal schlotternd vor Kälte. «Wenn ich unterwegs bin, gibt es nur das Bild.»

Vier, fünf Mal hat diese Hingabe Forster in brenzlige, unter Umständen gar lebensgefährliche Situationen gebracht. Der Ehemann und Vater eines Sohnes erzählt, wie er zweimal mit seinem Jeep eingeschneit worden ist, weit weg von der Zivilisation. Wie er einmal mit dem Kajak gefährlich nahe an einem zerbröckelnden Eisberg vorbei gepaddelt ist.

«Es hat nicht viel gefehlt.

Ich hatte Glück.»

Seine Fotoexpeditionen führen ihn in den Norden oder in den Süden der Erde: auf Island, nach Grönland, nach Norwegen, aber auch nach Patagonien, den südlichsten Teil Südamerikas. Forster sagt: «Ich muss die Kraft der Natur spüren: den Regen, den Schnee, die Kälte, den Wind.» Schon als Jugendlicher habe er anders getickt als seine Alterskollegen, sei lieber alleine im Wald unterwegs gewesen statt in den Ausgang zu gehen.

4,7 Millionen Aufrufe auf Youtube

Doch warum setzt er sich diesen Strapazen und Gefahren aus, geht für «lediglich» ein gutes Bild solche Risiken ein? «Genau das macht ein Bild aus», antwortet Forster.

«Ein gutes Bild ist nur so gut,

wie seine Geschichte. Ein Bild will erarbeitet werden.»

Durchschnittliche Bilder von den immer gleichen Orten gebe es zuhauf, besonders in der heutigen «überbilderten» Zeit von Smartphone-Kameras und Instagram.

Mit diesem Rezept hat Forster Erfolg: Seit 13 Jahren lebt er seine Leidenschaft für die Natur und die Fotografie als Landschaftsfotograf aus. Er fotografiert und filmt auf der ganzen Welt, gibt Kurse, führt Fotoreisen durch und hält Multivisionsvorträge. 600000 Bilder aus 50 Ländern haben sich mittlerweile auf seinem Datenspeicher im Kurszentrum in Wil angesammelt. Seine Filme, die sogar von Unternehmen wie Google, BBC und Samsung verwendet werden, haben auf Youtube teilweise 4,7 Millionen Aufrufe.

Ein Einzelkämpfer vor 2000 Leuten

Doch das Rezept hat einen Haken: Man sieht den Bildern diese Strapazen nicht an, unter denen sie entstanden sind. Forster hat dafür eine Lösung gefunden: Multivisionsvorträge, auf denen er erklärt, was hinter einer Fotografie steckt. «Das mache ich mindestens so gerne wie zu fotografieren», sagt er.

Die Mischung aus abenteuerlichen Geschichten, Fotografien und Filmen begeistert die Masse: Auf seiner letzten Tour durch den deutschsprachigen Raum hielt Forster 50 Vorträge vor insgesamt etwa 28000 Gästen. Während er auf seinen Expeditionen – die er übrigens fast immer alleine unternimmt – die Einsamkeit sucht, hat er an solchen Anlässen keinerlei Schwierigkeiten damit, in einem Saal vor 2000 Leuten zu sprechen. «Ich erzähle gerne von meinem Beruf. Weil ich ihn einfach lässig finde.»

Das Sozialleben leidet unter dem Beruf

Doch bei aller Leidenschaft, merkt man auch: Forster ist jemand, der sich über die Konsequenzen seines Tuns Gedanken macht. Zum Beispiel zum Thema Umweltschutz, das ihn als beruflich bedingten Vielflieger beschäftigt und manchmal frustriert.

«Ich will die Natur schützen und zeigen, wie schön die Welt ist. Und gleichzeitig schadet meine Arbeit der Umwelt.

Es ist ein Dilemma.»

Darum fliegt Forster so wenig wie möglich und verbindet verschiedene Reisen miteinander. «Das geht dann allerdings zu Lasten meiner Familie», gesteht er. Jedes Jahr ist Forster mehrere Monate mit der Kamera unterwegs, Monate, in denen er seine Frau und seinen Sohn, mit denen er im Rheintal wohnt, nicht sieht. «Das Sozialleben leidet definitiv.»

Womit er ebenfalls zu hadern hat, sind die technischen Möglichkeiten zur Bildbearbeitung. Sich selbst bezeichnet er als extremen Purist. «Ich bin ein Gegner von computerveränderten Bildern.» Und trotzdem ist er immer wieder mit Unglauben konfrontiert, denn wirklich sehen Forsters Szenerien in ihrer Farbigkeit manchmal fast unrealistisch aus. Aber: «Solche Bilder entstehen über einen langen Zeitraum.» Gehe man über Jahre immer wieder an den gleichen Ort zurück, steige die Wahrscheinlichkeit, eine solche besondere Lichtstimmung einzufangen. «Es ist letztlich eine Frage des Fleisses», sagt er.

Und darum geht es für Forster bald wieder los mit dem Jagen und Sammeln: von Februar bis November – mit kurzen Unterbrüchen – ist er nächstes Jahr unterwegs. Auf der Suche nach dem richtigen Moment.