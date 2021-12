Die Weihnachtswünsche und Sorgen von Pfarrer Didier Mungilingi

Wenn nicht am Himmel, leuchten die Sterne an Heiligabend in künstlicher und vielfältiger Form. Bild: Remo Nägeli

Gedanken zu Weihnachten «Es tut mir weh, wenn ich Menschen ausschliessen muss»: Pfarrer Didier Mungilingi spricht über seine Weihnachtswünsche und was ihn beschäftigt Seit Sommer 2020 ist Didier Mungilingi als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland tätig. Weihnachten ist für ihn die Zeit der Hoffnung und der Freude. Was er sich wünscht und erhofft, davon erzählt er. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

«Mehr Zeit, die wir miteinander verbringen können. Gute Begegnungen. Sich freuen, wenn es Freude gibt. Weniger Einschränkungen.» Das sind die Weihnachtswünsche von Didier Mungilingi, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland der Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil. Wünsche, die vermutlich viele Menschen haben – vor allem auch in dieser Zeit. In einer Zeit, in der ein Seelsorger von den einen mehr «gebraucht» wird und andere der Kirche den Rücken kehren.

Letzteres schmerzt den sonst so fröhlichen Didier Mungilingi. Es sei eine schwierige Zeit. Dann erzählt er von Menschen, die sich wegen der Pandemie gegen die Kirche entschieden haben. Didier Mungilingi sagt, dass für ihn in dieser Situation der wichtigste Schritt das Gespräch sei, der Ton, wie man etwas sage. Zudem hadert er mit der Zertifikatsregelung.

«Es tut mir weh, wenn ich Leute ausschliessen, wenn ich sie wieder nach Hause schicken muss. Das ist nicht die Kirche.»

Didier Mungilingi liebt die Musik. «Das ist meine Freundin», sagt er mit Blick auf die Gitarre. Bild: Zita Meienhofer

Bei einem Besuch in seinem Büro in Zuzwil, kurz vor dem Weihnachtsfest, ging es eigentlich um seine «Gedanken zu Weihnachten». Doch das Pandemiethema beschäftigt den Seelsorger sehr – und sehr intensiv. Er erzählt von Anrufen, in denen er gebeten wird, für Angehörige zu beten, die auf der Intensivstation liegen. Oder von den älteren Leuten, die nicht mehr zur Kommunion in die Kirche kommen möchten und die er zu Hause besucht. Er erzählt von der Unzufriedenheit, die er oft erfährt, obwohl wir hier doch fast alles haben. «Vielen ist nicht bewusst, was sie alles im Leben haben», sagt Didier Mungilingi.

Er stammt aus dem Kongo – einem Land, in dem die Armut gross ist

Der Pfarrer weiss, wovon er spricht. Er, der 1979 in der Demokratischen Republik Kongo in der ehemaligen Provinz Bandundu geboren wurde. Dieses Land ist eines der ärmsten Länder der Welt. Er wuchs mit zwei Schwestern und vier Brüdern in einer christlichen Familie auf. Die Mutter war Katechetin, der Vater habe allerdings mit der Kirche nicht viel zu tun gehabt. Die Armut der Bevölkerung habe er tagtäglich erfahren. Didier Mungilingi sagt:

«Armut im Kongo bedeutet, dass du am Morgen nicht weisst, was du am Mittag zu essen hast. Du hast einfach die Hoffnung, dass du etwas bekommst.»

Trotz der Armut wird Weihnachten in Didier Mungilingis Heimat als Fest der Freude gefeiert, als Tag, an dem das Christkind geboren, als die Botschaft von Christus verkündet wurde. Das bedeutet, dass die Gottesdienste in den Dörfern nicht wie an einem Sonntag üblich mindestens zwei Stunden dauern, sie dauern am Heiligabend sechs Stunden – von etwa 21 Uhr bis drei Uhr morgens – und länger. Wichtige Bestandteile der Weihnachtsfeier im Kongo sind die Musik und das Krippenspiel. Didier Mungilingi erzählt:

«An diesem Abend sitzen wir draussen, meist bei Mondschein, singen, klatschen und feiern.»

Die Zeit vergeht, sie wird nicht mehr richtig wahrgenommen. «Du bist einfach wach. Wer dennoch müde wird, der legt sich hin.» Auch gegessen wird. «Wer Hunger hat, bekommt etwas zu essen. Die Menschen teilen das, was sie haben.» Das gilt ebenso bei den Geschenken. Tradition ist es, die Menschen mit einer Behinderung und Kranken zu Hause oder in den Spitälern zu besuchen und ihnen Essen zu bringen oder kleine Geschenke.

Der Wunsch, Zeit zu haben für die Menschen

Unterwegs ist Didier Mungilingi am Heiligabend auch hier in der Schweiz – allerdings bei bedeutend kälteren Temperaturen als im Kongo. Er hält die Gottesdienste an mehreren Orten. Es sei zwar kein Stress, sagt der Seelsorger. Doch es ist zu spüren, dass er lieber an einem Ort verweilen würde. «Es ist schwierig, Leute kennen zu lernen, wenn ich nach dem Gottesdienst sofort gehen muss.» Das ist nicht nur an Weihnachten so, das sei oft an Sonntagen der Fall. Didier Mungilingi schätzt den Kontakt zu den Menschen, schätzt es, Zeit zu haben für die Menschen. Er erzählt von seiner Primiz, der ersten heiligen Messe, die er als Priester gefeiert hat. Der Gottesdienst habe von 9 bis 14 Uhr gedauert. Dann zitiert er ein Sprichwort: «Ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit.» Diese Zeit, die er gerne haben möchte und die ihm viel bedeutet.

Weihnachten, die Zeit der Hoffnung, die Zeit der Freude. Didier Mungilingi ist überzeugt, dass das auch heute die Weihnachtsbotschaft vieler Menschen ist. Er sagt: «Und ich freue mich, wenn sie diese Botschaft über die Kirche erfahren.» Er ist sich allerdings auch bewusst, dass es vor allem in der aktuellen Zeit schwierig ist, die Menschen von dieser Botschaft zu überzeugen. Er sagt:

«Umso mehr brauchen die Menschen diese Botschaft der Hoffnung.»

