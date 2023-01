Neujahrsbaby in Wil ist ein Junge

Geburt Neujahrsbaby im Spital Wil ist ein Junge – 2022 kamen 581 Kinder zur Welt Das erste Kind, welches im neuen Jahr im Spital Wil das Licht der Welt erblickt hat, ist ein Junge. Den Entscheid für seinen Vornamen werden die Eltern erst noch fällen. 02.01.2023, 15.00 Uhr

Der Sohn der Familie Iljazi kam am 1. Januar als erstes Baby im neuen Jahr im Spital Wil zur Welt. Bild: PD

Dass sie am 1. Januar Eltern werden, damit hätte das Wiler Ehepaar Nermin und Blerim Iljazi noch am Morgen des Neujahrstages nicht gerechnet. «Der Geburtstermin wäre erst in gut zwei Wochen gewesen», sagt der Vater. Bei einer Routineuntersuchung im Spital Wil wurde jedoch festgestellt, dass es aus medizinischen Gründen angebracht ist, das Baby doch früher auf die Welt zu holen. «Und so gingen wir nicht mehr nach Hause, sondern durften bereits kurze Zeit später unseren Sohn in den Armen halten», erzählt Blerim Iljazi.