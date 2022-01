So will Uzwil die Abfallentsorgung neu finanzieren

Gebühren Uzwil regelt die Abfallfinanzierung neu: Voraussichtlich etwa 140 Franken pro Jahr für ein Einfamilienhaus Gemeinden dürfen die Abfallentsorgung nicht mehr über die Steuereinnahmen finanzieren. Das gibt der Kanton vor. Die Gemeinde Uzwil wird deshalb im laufenden Jahr zum ersten Mal Rechnungen verschicken. Larissa Flammer 07.01.2022, 05.00 Uhr

Grüngut wird weiterhin ohne Vignette an die Strasse gestellt werden können. Bild: Andrea Häusler

Uzwil muss seine Abfallfinanzierung neu regeln. «Sie muss dazu eine Grundgebühr und eine Gebühr für die Grünabfuhr einführen. Alternativen gibt’s nicht», heisst es im aktuellen «Uzwiler Blatt». Dort skizziert die Gemeinde, was die Bevölkerung in etwa zu erwarten hat. Die Details sind jedoch noch in Arbeit, wie betont wird.