Gatronomie «Linde» mit indischem Touch: Das einzige Restaurant in Sonnental hat neue Pächter gefunden Während andere Gastrobetriebe derzeit um ihre Existenz kämpfen, eröffneten Shanti, Parvesh und Sam Sharma vor kurzem das Restaurant Linde in Sonnental. Philipp Stutz 02.11.2021, 12.00 Uhr

Das Restaurant befindet sich an der Durchgangsstrasse und wird gerne von der Dorfbevölkerung besucht. Bild: Philipp Stutz

Trotz der aktuell angespannten Lage im Gastgewerbe hätten sie schon zu Beginn einige Gäste bewirten dürfen, erklärt Shanti Sharma. Der Inder verfügt über Erfahrung in der Gastronomie. Er war zuvor in der Nähe von Luzern, in Uster und Gommiswald im Gastgewerbe tätig gewesen und hat dort ein Restaurant geführt.