Schwarzenbacher Brücke schliesst - Gaststube weicht einer Wohnung

Gastronomie «Schwarzenbacher Brücke» schliesst definitiv – Gaststube wird zur Wohnung Das einstige Zollhaus «Schwarzenbacher Brücke» ist Geschichte, der Übergang in die neue Ära bereits sichtbar: Die Gaststube im Erdgeschoss wird zu einer Wohnung umgebaut. Philipp Stutz 10.11.2021, 12.00 Uhr

Das «Schwarzenbacher Brücke» wird nicht mehr als Restaurant weitergeführt. Bild: Philipp Stutz

Die Gaststätte neben der Thur- und unterhalb der SBB-Brücke hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Einst war das Lokal in den historischen Gemäuern ein beliebter Treffpunkt. Geschäftsreisende waren hier ebenso willkommen wie Erholungs- und Geselligkeitssuchende. Auch die lauschige Gartenwirtschaft wurde während der wärmeren Jahreszeit gerne aufgesucht, wo die Geräusche der tosenden Thur deutlich wahrnehmbar waren. Das Lokal wurde für seine Gastlichkeit geschätzt, und auch die Kulinarik liess keine Wünsche offen.

Bauarbeiten im Erdgeschoss – aus der Gaststätte entsteht eine Wohnung. Bild: Philipp Stutz

Dennoch gaben sich während des vergangenen Jahrzehntes verschiedene Pächter die Klinke in die Hand. Die Gründe für deren jeweils nur kurze Tätigkeit waren unterschiedlich. «Wir hatten zweimal Pech mit Wirten», gesteht Iris Trunz von der Besitzerfamilie und fügt hinzu: «Die Gastronomie ist ein schwieriges Business.» Die besonderen Herausforderungen dieses Metiers würden oft unterschätzt. «Ein wenig Wirten reicht heute nicht mehr.» Fachwissen und viel Fleiss seien nötig, um in diesem Geschäft erfolgreich bestehen zu können. «Wirten ist eine Lebensform gleich wie die Landwirtschaft», zieht Iris Trunz einen Vergleich. Man müsse mit Herzblut dabei und gewillt sein, lange Arbeits- und Präsenzzeiten in Kauf zu nehmen.

Gaststätte wird zu einer Wohnung

Aus all diesen Gründen haben sich die Eigentümer entschlossen, das Restaurant endgültig zu schliessen. Zurzeit wird die Gaststätte ausgeräumt. Das Erdgeschoss wird umgenutzt, was mit baulichen Auflagen verbunden ist. Eine Renovation sei ohnehin notwendig gewesen, sagt Iris Trunz. Und so sind die Tage des ehrwürdigen Restaurants direkt an der Durchgangsstrasse von Wil nach Schwarzenbach endgültig gezählt.

Auf der Fassade steht: «Beda von Gottes Gnaden, Fürstabt von St.Gallen, befahl die Errichtung dieses Hauses im Jahr 1777.» Bild: Philipp Stutz

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts diente das Gebäude «Zur Schwarzenbacher Brücke» als Zollhaus. Wie einer Urkunde von 1649 zu entnehmen ist, oblag der Unterhalt der Thurbrücke der Gemeinde Jonschwil. Dies war immer eine kostspielige Angelegenheit gewesen, worüber sich die Jonschwiler des Öfteren beim Abt in St.Gallen beklagten. Abt Gallus liess darum im Jahr 1670 einen eigentlichen Finanzierungsplan für die Brücke entwerfen.

Ein Brückenzoll wurde erhoben

Darauf wurde an der Brücke bei Schwarzenbach unter anderem ein Zoll auf Handelswaren erhoben. Von nun an wurden ständig Zölle, Weg- und Brückengelder bei der Thurbrücke bezogen, und zwar bis zum Jahr 1848, als die neue Bundesverfassung alle Binnenzölle und Verkehrsabgaben aufhob. Als diese Zollschranken fielen, wurde für das stattliche Gebäude eine andere Zweckbestimmung gesucht. Der Kanton bot das Haus der Bauernschaft zum Kauf an. Nachdem es noch vergrössert worden war, wurde das ehemalige Zollhaus in ein Restaurant mit Wohnräumen umgewandelt. Auf der Nordfassade des Gebäudes steht geschrieben: «Beda von Gottes Gnaden, Fürstabt von St.Gallen, befahl die Errichtung dieses Hauses im Jahr 1777.»

Wirtschaft erstmals im Jahr 1871 erwähnt

Erstmals 1871 wird die Wirtschaft «Zur Schwarzenbacher Brücke» unter Wirt Johann Jakob Gygax erwähnt. Sie war als einfache Pinte konzipiert und erlebte bald einen gewaltigen Aufschwung. Hochzeiten, Taufen oder auch Erntedankfeste wurden vermehrt dort abgehalten. 1918 erwarb Martin Trunz aus Niederhelfenschwil die Wirtschaft. Die zweite Eigentümergeneration Trunz führte 1959 eine umfassende Renovation aus.

Das Haus befindet sich noch heute im Besitz der Familie Trunz. In den vergangenen Jahren führten verschiedene Gastgeber die Wirtschaft. Mit mehr oder weniger Erfolg. Nun beginnt eine neue Ära. Doch die Geschichte des historischen Gebäudes lebt in der Erinnerung weiter. Und der Abschied von der Gaststätte ist auch mit Wehmut verbunden.