Ein DateBuch für Restaurants in der Ostschweiz

Gastronomie Oberuzwiler Wirtin kreiert mit Partner ein Date-Buch mit Gesprächsthemen sowie Infos und Rabatten zu Restaurants Mairy Erni, Wirtin im «Schützenhaus», und ihr Partner Jan Luca Ernst wollen Restaurants nach der Coronakrise helfen. Mit ihrem Date-Buch können Gäste neue Restaurants entdecken. 23 Gastrobetriebe aus der Ostschweiz machen mit. Rita Bolt 16.08.2021, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jan Luca Ernst und Mairy Erni haben ein Date-Buch kreiert. Bild: Rita Bolt

«Welchen Film hast du gesehen, als du zum ersten Mal im Kino warst?» Diese Frage und vier weitere stehen auf einem Kärtchen, das mitten auf dem Restauranttisch liegt. Mairy Erni und Jan Luca Ernst schauen sich an, lachen, überlegen, fangen an, Filme aufzuzählen – und zu diskutieren. Sie haben über 300 solcher Fragen kreiert und auf Papier oder, besser gesagt, auf die Kärtchen gebracht. Mairy Erni erklärt:

«Alles Fragen, die nicht lebensnotwendig sind, aber zur Unterhaltung beitragen und die Konversation in Gang bringen können.»

Es seien keine Fragen zu Religion oder Politik dabei. Welcher Film es schliesslich war, haben sie nicht herausgefunden, aber sie haben minutenlang darüber diskutiert. «Ziel erreicht», sagt Jan Luca Ernst.

Die Fragekärtchen sind Bestandteil des Date-Buches, in dem 23 Restaurants in der Region mit Fotos und Kurztext vorgestellt werden. Elf davon sind in St.Gallen und Umgebung. Die weiteren im Fürstenland, Thurgau, Rheintal und Appenzellerland. «Mit dem Date-Buch steht für uns gemeinsam essen, geniessen, unterhalten und entdecken im Vordergrund», sagen Mairy Erni und Jan Luca Ernst, die auf die Idee eines solchen Buches gekommen sind.

Das Date-Buch enthält Kärtchen mit Fragen für Gesprächsthemen sowie Informationen und Rabatte zu teilnehmenden Restaurants. Bild: Rita Bolt

Zugegeben, der Name sei speziell. Aber Date-Buch lasse viel Spielraum für Interpretationen. Der Restaurantbesuch könne ein Date mit einem Restaurant, mit Freunden, mit dem Partner, mit der Familie oder einfach einer netten Begleitung sein.

Mehrwert für Gäste und Restaurants

Mairy Erni führt zusammen mit ihrem Bruder Daniele das Restaurant Schützenhaus/Heisser Stein in Oberuzwil in dritter Generation. Sie seien leidenschaftliche Gastronomen. Während des Lockdowns habe sie mit ihrem Partner Jan Luca über die vielen guten Restaurants in der Region gesprochen, einfach so. «Wir haben uns gefragt, wie andere Lokale mit dem Lockdown zurechtkommen, wie es ihnen wohl geht», erklärt die junge Wirtin.

Jan Luca Ernst, er ist gebürtiger Basler, habe ihr dann erzählt, dass es in Basel einen schönen und informativen Gastro-Guide gebe. «Wir haben uns überlegt, ob wir auch so etwas machen sollen und mit welchem Ziel.» Sie hätten einen Mehrwert für die Gäste und die Gastrobetriebe schaffen wollen. Da sei die Idee des Date-Buches entstanden.

«Aber nur ein Rabattbüechli auf den Markt bringen wollten wir nicht», sagen beide übereinstimmend. Es sollen weitere Anreize für einen Restaurantbesuch geschaffen werden: Eine gute Auswahl an Restaurants mit gutbürgerlicher Küche bis zu Betrieben mit innovativen Konzepten. Die Gäste sollen sich an einen unterhaltsamen Abend erinnern und Lust bekommen, auch in den anderen Restaurants Genuss-Momente zu erleben. «Mit oder ohne Fragekärtli», sagt Mairy Erni lachend. Die Gäste sollen auf eine gastronomische Entdeckungsreise durch die Ostschweiz geschickt werden.

23 Gastronomen haben zugesagt

Mairy Erni und Jan Luca Ernst sind ebenfalls auf Entdeckungsreise gegangen, haben die verschiedenen Restaurants besucht, das Konzept des Date-Buches vorgestellt und 23 Gastronomen dafür begeistern können. Wer mit Date-Buch in den 23 Partner-Restaurants reserviert, bekommt mindestens einen Rabatt von 25 Franken bei einer Mindestkonsumation von zwei Hauptgängen und zwei kostenpflichtigen Getränken. Bedingung ist, dass der Rabatt nur beim Besuch von zwei oder mehr Personen eingelöst werden kann.

Teilnehmende Betriebe der Region Aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung sind folgende Gastronomiebetriebe beteiligt: Vinothek Freischütz, Wil, Focacceria, Wil, El Pincho zum wilden Mann, Wil, Hotel Restaurant Uzwil, Schützenhaus Heisser Stein, Oberuzwil, Restaurant Rössli, Magdenau, Restaurant Wolfensberg, Degersheim und Restaurant Rössli, Flawil.

Vinothek Freischütz, Wil, Focacceria, Wil, El Pincho zum wilden Mann, Wil, Hotel Restaurant Uzwil, Schützenhaus Heisser Stein, Oberuzwil, Restaurant Rössli, Magdenau, Restaurant Wolfensberg, Degersheim, Restaurant Rössli, Flawil.

Das Date-Buch ist seit dem 1. August in verschiedenen Buchläden für 89 Franken erhältlich und vereint einen Rabattwert von 650 Franken. Es eigne sich ideal als Geschenk, sagt Mairy Erni. Das Date-Buch ist bis am 31. Januar 2023 gültig.