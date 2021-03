Gastronomie Lernende des «Hof zu Wil» betreiben temporären Take-away-Stand am Stadtweier Wegen Corona haben auch die Lehrlinge des Restaurants Hof zu Wil zurzeit Kurzarbeit. Mit einem Take-away-Stand haben sie jetzt aber eine sinnvolle Beschäftigung – und lernen dabei sogar Dinge, die sie im Arbeitsalltag sonst nicht würden. Larissa Flammer 18.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Lernenden hoffen mit ihrem Stand auf schönes Wetter am Wochenende. Bild: PD

Die Coronapandemie bereitet der Gastronomie hauptsächlich Probleme. In Wil ist aus der Situation nun jedoch ein neues Angebot entstanden. Bei schönem Wetter gibt es jeweils am Wochenende einen Take-away-Stand am Wiler Stadtweier. Verantwortlich dafür: die acht Lernenden des Restaurants Hof zu Wil.

«Wir sind mit den Lernenden zusammengesessen und haben sie nach Ideen gefragt, wie sie ihre Zeit nutzen können», sagt Geschäftsführer Thomas Buff. Ein sinnvolles Projekt sollte es sein, für das sich die jungen Berufsleute interessieren und das etwas mit ihrer Ausbildung zu tun habe. «Es sind viele Ideen zusammengekommen.» Unter anderem die eines Take-away-Standes am Weier.

Die Organisation lag ganz in den Händen der Lernenden. Sie haben das Angebot zusammengestellt, die Preise festgelegt, die Tafel für den Stand gestaltet und den Einsatzplan gemacht. «Ich habe bei der Stadt wegen der Bewilligung gefragt und diese auch sehr schnell erhalten», sagt Buff. Gemäss Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil, handelt es sich dabei um eine Ausnahmebewilligung. Das Gastronomieangebot sei ein Lernendenprojekt mit eingeschränkten Öffnungszeiten an einzelnen Tagen.

Sie würden es auch im Sommer machen

Die findigen Lernenden bieten Spaziergängern jeweils am Samstag und Sonntag Glace, Hotdogs, Brownies, Kaffee und kalte Getränke – darunter hausgemachten Eistee – an. Lanciert wurde die Idee im Februar, an den bisher zwei Wochenenden im März standen die Lernenden am Weier. Am vergangenen Wochenende allerdings nur am Samstag, am Sonntag regnete es.

«Sicher bis Ende April» werde es den Take-away-Stand geben, sagt Thomas Buff. Er sei bisher sehr gut angekommen. Die Lernenden – auch die in der Küche – hätten auch persönlich durchgehend positives Feedback erhalten. Genau ein solches Angebot fehle am Weier, hätten viele gesagt.

Schon für das zweite Wochenende haben die Lernenden das Angebot optimiert: die Brownies ins Sortiment aufgenommen und für die Glaces noch ein Guetzli gemacht. Sie hätten Freude, sagt Buff.

«Sie haben schon gefragt, ob sie das nicht den ganzen Sommer durch machen könnten.»

Der Geschäftsführer ist sich der komplizierten Situation rund um ein Gastroangebot am Weier bewusst. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, den Take-away-Stand bis im Herbst zu betreiben, sagt er: «Wir wären dem nicht abgeneigt.» Geplant ist in diese Richtung allerdings nichts. Stehen und fallen würde das Ganze sowieso mit der Bewilligung der Stadt, sagt Buff – und der Entwicklung der Coronasituation.

Vor allem organisatorisch viel gelernt

Die Auszubildenden des «Hof zu Wil» sind – wie fast alle Gastromitarbeitenden – in Kurzarbeit. Für das Projekt mit dem Take-away-Stand können sie nun zeitweise wieder arbeiten, auch wenn es kein 100-Prozent-Pensum ist, wie Buff sagt.

«Aber es gibt ihnen wieder eine gewisse Struktur.»

Auch die Tafel haben die Lernenden gestaltet. Bild: PD

Der Stand ist für die jungen Berufsleute aber nicht nur Zeitvertreib. «Sie lernen vor allem organisatorisch viel», sagt ihr Chef. Einen Dienstplan müssen sie sonst bei der Arbeit nie erstellen. Weil nie alle gleichzeitig anwesend sind, müssen sie auch den Wissenstransfer organisieren, damit alle immer auf dem neusten Stand sind. Die Lernenden mussten sich selber über das Angebot Gedanken machen, die Zutaten rechtzeitig organisieren und einen Preis festlegen. Dinge, um die sie sich im Normalbetrieb im Restaurant nicht kümmern müssen. So hat das Coronaprojekt einen positiven Einfluss auf ihre Ausbildung.

Die Lernenden des «Hof zu Wil» beschäftigen sich zeitgleich mit einem zweiten Coronaprojekt. Sie stellen ein viergängiges Ostermenu zusammen und bereiten es vor. Nach der Abholung kann es zu Hause dank einer fachlichen Anleitung mit geringem Aufwand selbst fertiggestellt werden.