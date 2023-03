Aldo Senn eröffnet das Kreuz in Niederhelfenschwil

Gastronomie In Niederhelfenschwil hat kein Restaurant mehr offen – nun übernimmt ein Malermeister das «Kreuz» Neustart im «Kreuz» in Niederhelfenschwil: Der einheimische Aldo Senn öffnet das Restaurant an drei Abenden. An der Lokalität schätzt er vor allem, dass der Internetempfang sehr schwach ist: «Hier muss man noch miteinander reden!» Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 17.03.2023, 12.00 Uhr

Ab dem 1. April ist Aldo Senn der «Beizer» auf dem Kreuz in Niederhelfenschwil. Bild: PD

«Am 1. April mache ich auf», ruft Aldo Senn über die Strasse einem bekannten Ehepaar zu. Auf den etwas ungläubigen Gesichtsausdruck der beiden doppelt er nach: «Es ist kein Aprilscherz.» Der 51-jährige Malermeister steht vor dem Restaurant Kreuz in Niederhelfenschwil – für den Fototermin.

Nach zwei Wirtepaaren, die das «Kreuz» während etwa fünf Jahrzehnten erfolgreich geführt hatten – zuerst Monika und Ernst Weber, danach Edith Häfliger und Walter Schmid – folgte Anfang 2020 ein kurzes Intermezzo, bevor coronabedingt wieder geschlossen werden musste.

Besitzer des Lokals ist der pensionierte Schmiedemeister Johann Jung aus Niederhelfenschwil und seine Frau Silvia. Sie hatten das «Kreuz» vor einigen Jahren gekauft, damit es nicht Spekulanten in die Hände fiel. Seit zwei Jahren ist das «Kreuz» geschlossen, im Dorf fehlt eine Gaststätte.

«Du wärst doch noch ein Wirt» – eine Aussage mit Wirkung

Aldo Senn, der in Mühlrüti aufwuchs, aber seit etwa 15 Jahren in Niederhelfenschwil wohnt, fand das sehr schade, es tat ihm weh. Ihm, der gesellig ist und das Zusammensein sehr schätzt. Als er seinen Unmut gegenüber Silvia Jung kundtat, sagte diese: «Du wärst doch noch ein Wirt.» Diese Aussage bohrte sich in sein Gedächtnis und vermischte sich immer mehr mit seinem schon immer gehegten Wunsch nach einer «Beiz». Doch er hat ja sein Malergeschäft, das er nicht aufgeben möchte, er hat eine Familie. Allmählich verflog diese Idee wieder.

Das Restaurant Kreuz in Niederhelfenschwil: Bald herrscht darin wieder Leben. Bild: Zita Meienhofer

Für die Feier seines 50. Geburtstag im September 2021 hatte Aldo Senn das «Kreuz» mit Gartenbeiz gemietet. Es sei sehr schön gewesen, viele Leute seien gekommen und sein Kollege Dai Kimoto (Musiker und Bandleader) habe ihn überrascht und ihm einen Auftritt mit seinen Swing Kids geschenkt. Der Gedanke, eine eigene Beiz zu haben, flammte wieder auf – und wieder ab.

Den Abbruchgerüchten folgen Taten

Dann, als er im Januar hörte, dass das Restaurant abgerissen werden sollte, wusste Aldo Senn, was er tun wollte. Er ging zu Johann Jung und legte ihm sein Konzept vor. Dieses beinhaltet, dass das Restaurant dreimal in der Woche, am Dienstag, Mittwoch und Freitag, von 17.30 bis 23.30 Uhr, geöffnet wird. Es werden Getränke ausgeschenkt und es besteht die Möglichkeit, etwas zu essen.

In der Küche steht Aldo Senn, der vor seiner Malerlehre eine Kochlehre begonnen hatte, die er nach etwas mehr als sieben Monaten abgebrochen hatte. Er sagt: «Ich koche heute noch gerne.»

Im «Kreuz» möchte er einmal im Monat einen musikalischen Event organisieren. Der erste findet am Mittwoch, 5. April, statt. Um 20 Uhr tritt die Musig Lenggenwil auf, einer der Vereine, bei denen Aldo Senn als Posaunist des Öftern als Aushilfe spielt. Denn Musik ist Aldo Senns andere grosse Leidenschaft. Schon früh kam der damit in Berührung. Er spielt nicht nur Posaune, sondern auch Klavier, weitere Blechblasinstrumente sowie Alphorn und ist deshalb weitum bekannt als musikalisches Talent.

Aldo Senns Leidenschaft: Die Musik. Bild: PD

Das «Kreuz» soll ein Ort für alles sein

Aldo Senn, dem Vereinsmenschen, ist es wichtig, dass sich die Vereine nach ihrer Probe, ihrem Training, im Dorf treffen können. Er sagt: «Oft hörte ich, dass die Leute dann lieber heimgehen, als noch hinters Steuer zu sitzen. Das schadet der Vereinskultur.» Eine Beiz im Dorf sei eine soziale Einrichtung, erklärt er. Im «Kreuz» schätzt er vor allem, dass der Internet-empfang sehr schwach ist. Er sagt: «Hier muss man noch miteinander reden.»

Der Malermeister wird dem Lokal in den nächsten Tagen einen neuen Anstrich verpassen. Bild: Zita Meienhofer

Der Betrieb des Lokals wird ab bald ein weiteres Hobby von Aldo Senn sein. Denn sein Malergeschäft gibt er nicht auf. Obwohl er sagt: «Dieses Jahr feiere ich das 25-Jahr-Jubiläum meiner Firma. Da habe ich mir schon überlegt, beruflich in ‹lightform› kürzer zu treten.»

Nun wird er vorerst etwas mehr eingespannt sein. Allerdings kann er auf etliche «Sherpas» – wie er sagt – zählen. Aldo Senn ist gut vernetzt, hat einen grossen Bekannten- und Freundeskreis, diese Kolleginnen und Kollegen haben ihm bereits jetzt schon ihre Hilfe angeboten. Sie sind auch am Samstag, 1. April, vor Ort, wenn er zur «Antrinkete» lädt. Von 10 bis 17 Uhr wird die Eröffnung gefeiert – mit Risotto, Würsten vom Grill, Getränken, Musik und gemütlichem Beisammensein.

