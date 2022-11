Pächterpaar gefunden: "Schöntal" in Wil vor der Wiedereröffnung

Gastronomie Dritter Anlauf innert drei Jahren: «Schöntal» in Wil empfängt bald wieder Gäste Das Café-Restaurant Schöntal in Wil ist neu verpachtet und wird Mitte Januar 2023 unter der Führung von Marco Visini und Pavla Harkotova wiedereröffnet. Das Gastronomenpaar setzt auf eine mediterran inspirierte Küche und viel südländischen Charme. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 16.11.2022, 12.00 Uhr

Das neue Pächterpaar, Marco Visini und Pavla Harkotova, wird das Café-Restaurant Schöntal Mitte Januar 2023 wiedereröffnen. Bild: Andrea Häusler

Im «Schöntal» erinnert kaum etwas daran, dass das Restaurant seit Monaten geschlossen ist. Die Kaffeemaschine ist blank poliert, die Gläser glänzen, die Tische sind staub- und die Böden krümelfrei. Dennoch sagt Marco Visini: «Es gibt noch viel zu tun, bevor wir unsere Gäste empfangen können.» Und dies nicht nur im Lokal. «Es sind Mitarbeiterverträge auszustellen, Lieferanten zu verpflichten und ausserdem die letzten Umzugsvorbereitungen zu treffen.» Denn noch wohnen Visini und seine Partnerin Pavla Harkotova im zürcherischen Zollikerberg.

Kompletter Neuanfang

Es ist kein einfaches Erbe, das die jungen Gastronomen antreten. Nach dem Ende der Ära Müller im Oktober 2019 wechselte das Lokal im ersten Stock des Centralhofs zweimal die Gastgeber, wurde immer wieder geschlossen. Visini ist sich dessen bewusst, weiss auch, dass es Aufbau- und kulinarische Überzeugungsarbeit braucht, um dem «Schöntal» zu altem Glanz in einer neuen Zeit zu verhelfen. Er sagt denn auch: «Wir wollen einen kompletten Neuanfang.»

Das Motto: Tradition bewahren und die Zukunft gestalten. Zweiteres soll mit einem Konzept gelingen, das auf Genuss mit allen Sinnen basiert und gekennzeichnet ist von der Leidenschaft für die schönen Seiten des Lebens. Marco Visini sagt:

«Mit einer mediterranen Karte möchten wir das südländische Lebensgefühl zelebrieren, mit dezenter Loungemusik ein Wohlfühlflair für ältere wie jüngere Gäste schaffen.»

Wobei die Qualität in jeder Beziehung oberste Priorität habe – im Service, im Ambiente und selbstverständlich im Glas und auf dem Teller. Die Voraussetzungen dafür seien gut, sagt Visini und spricht die Erneuerung des Restaurants von 2019/20 und die top-modern ausgestattete Küche an. Bei der Anstellung des Küchenchefs und der beiden Köche stehe man in der Endphase und um den Service will sich das Gastgeberpaar selber kümmern. «Ein Restaurant braucht ein Gesicht», lautet eine Grundregel in der Gastronomie. Davon sind auch Marco Visini und Pavla Harkotova überzeugt.

Erfahrung in Luxushotellerie

Ein klares Konzept, eine Strategie, Ehrgeiz und sehr viel Herzblut. Dabei ist Marco Visini gerade einmal 27 Jahre alt. Sein Palmarès aber ist beachtlich. Als der gebürtige Italiener und Hotelkaufmann vor zwölf Jahren in die Schweiz kam, gehörte das renommierte Luxushotel Badrutt’s Palace in St.Moritz zu seinen ersten Arbeitgebern. Der Karriereweg führte ihn über zwei Betriebe der Giardino-Gruppe ins Park-Hotel nach Vitznau und schliesslich, als Restaurant-Manager, ins Radisson Blu nach Andermatt.

Dort lernte er auch seine Partnerin Pavla Harkotova kennen. Eine junge Frau, deren Herz gleichermassen für die Gastronomie schlägt. Geboren in Tschechien, arbeitete die diplomierte Hotelfachfrau unter anderem als Stellvertreterin des Chef de Service im Hotel InterContinental in Davos und war dort auch für den Roomservice am WEF zuständig. 2017 wechselte sie dann auf den Bürgenstock, wo sie das Golf-Restaurant führte und schliesslich eben nach Andermatt.

Italienisches Frühstück

Ob Morgenmuffel oder Frühaufsteher – das Frühstück im «Schöntal» soll Laune auf den Tag machen, finden die neuen Gastgeber. Als Spezialität wird deshalb «ein kleines, feines italienisches Frühstück» gereicht. Für den Mittag steht ein Menü auf der Karte – auch ein vegetarisches – und am Nachmittag gibts allerhand für den kleinen Hunger, aber auch Kuchen- und Torten zum Kaffee. Snacks zum Apéro leiten in den Abend über, wo eine mediterrane Speisekarte zu einer kulinarischen Reise in den Süden lädt.

Das Schöntal ist jeweils von 9 bis 23.30 Uhr geöffnet. Sonntag und Montag sind Ruhetage.

