Ein Gastro am Wiler Stadtweier dürfte ein Traum bleiben

Gastronomie Die Stadt unternimmt keine weiteren Schritte: Ein Restaurant am Wiler Stadtweier dürfte ein Traum bleiben Gemütlich am Weier Mittagessen? Bis auf weiteres wird es beim Picknick bleiben. Denn seitens der Stadt Wil ist kein zweiter Anlauf geplant, ein Restaurant zu errichten. Stadtparlamentarier Marcel Malgaroli zeigt sich enttäuscht. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Die Planungen waren einst weit fortgeschritten und Bauvisiere zeigten die Dimensionen der Wiler Weier-Beiz an. Bild: PD

«Wie lange muss die Wiler Bevölkerung noch warten, bis die Stadt Wil eine Gastronomie am Weier hat?» Diese Frage stellte der Wiler FDP-Politiker Marcel Malgaroli in einem politischen Vorstoss. Die Antwort macht deutlich: Die scheinbar unendliche Geschichte «Projekt Gastro am Stadtweier» dürfte kein Happy End finden. Zumindest nicht aus der Sicht der Spaziergänger. Denn die Stadt schreibt:

«Derzeit sind keine konkreten Schritte geplant.»

Der Grund dafür sei, dass sich das Gebiet in einer Grünzone befinde und somit eine Freihaltezone von nationaler Bedeutung sei. «Die baulichen Möglichkeiten sind daher stark eingeschränkt», so die Stadt Wil.

Marcel Malgaroli, FDP-Politiker im Stadtparlament. Bild: PD

Malgaroli ist enttäuscht. Er sagt auf Anfrage dieser Zeitung: «Die Stadt packt das Projekt nicht an, obwohl es offensichtlich ein grosser Wunsch der Bevölkerung ist.» Das Bedürfnis der Wilerinnen und Wiler würde einfach bei Seite gelassen. Er sieht das Projekt als wichtig und belebend für die Stadt Wil.

Die Pläne waren konkret

Die Geschichte von einem Restaurant am Wiler Stadtweier reicht mehrere Jahre zurück. Erstmals kam die Thematik 2017 auf, initiiert von der Stadt selbst. Sie wollte mit einem gastronomischen Betrieb am Weier die Attraktivität der Stadt fördern. Deshalb führte sie einen Wettbewerb durch, in dem es darum ging, ein passendes Gastroprojekt zu finden. Nachdem «Altstadtgarten» zum Sieger auserkoren war, wurde eine Bewilligung beantragt. Die Planungen waren bereits konkret, Skizzen waren gezeichnet, Visiere neben den Weier gestellt. Die Baubewilligung konnte jedoch nicht erteilt werden, da es Einsprachen von Anwohnern gab.

Nach einem juristischen Hin und Her wurde das Gesuch im September 2019 zurückgezogen. Seither ging nicht mehr viel. Vor knapp einem Jahr teilte Philipp Gemperle, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Wil, auf Anfrage noch mit, dass Abklärungen am Laufen seien. Diese scheinen sich erledigt zu haben.

Pop-up-Beiz wäre möglich

Ganz ist der Traum von Verpflegung am Weier aber noch nicht ausgeträumt. Denn auf die Frage im Vorstoss, ob die Umsetzung eines kleineren Projektes erdenklich wäre, antwortet die Stadt, dass ein zeitlich beschränkter gastwirtschaftlichen Betrieb durchaus möglich sei, solange keine baulichen Massnahmen gemacht werden müssen. Oder anders formuliert: Eine Pop-up-Beiz wäre möglich. Der Stadtrat gibt aber klar zu verstehen, dass die Stadt selbst nicht tätig wird für ein solches Projekt. Malgaroli hofft, dass Interessierte diese Möglichkeit nutzen und ein solches Projekt in kleinerem Rahmen in Angriff nehmen.

Falls die Wiler Bevölkerung bei der Abstimmung am 13. Februar an der Urne dem Stadtfonds zustimmt, könnten Gelder aus diesem Fonds für das Projekt «Pop-up-Beiz» gesprochen werden, schreibt die Stadt. «Somit könnte das finanzielle Risiko für den Betreiber minimiert werden», ergänzt Malgaroli.

Ausbau der sportlichen Anlage

Der Politiker kann sich den Ausbau der sportlichen Anlage am Weier vorstellen. Konkret schlägt er vor, dass neben dem bereits bestehenden Bocciafeld ein Volleyballspielfeld und ein Feld für Wikingerschach errichtet wird. Die Stadt Wil schreibt dazu: «Aktuell ist eine Vergrösserung der Anlage in Vorbereitung.» Eine erfreuliche Rückmeldung, findet Malgaroli.

