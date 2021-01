Gastro-härtefälle Lieferservice, Take-away und Co.: Gastronomen zeigen sich erfinderisch, doch die Kasse bleibt leer – «Man kann schliesslich nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen» Finanziell scheint sich der Mehraufwand für die Gastronomen in den wenigsten Fällen zu lohnen. Doch das Seco hat zugesichert, dass besagte Betriebe dennoch als Härtefälle gelten. Enrico Kampmann Aktualisiert 23.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Restaurants in der Region haben einen Take-away oder Lieferservice eingerichtet, um die Corona-Durststrecke zu überbrücken. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Lockerung der Bedingungen für die Härtefallhilfe kommt für viele Betriebe in der Region in letzter Minute, sagt Walter Meier, Präsident von Gastro Wil. «Der erste Lockdown im Frühjahr hat schon an den Reserven gezehrt. Die strengen Einschränkungen während der zweiten Welle machten es dann praktisch unmöglich, profitabel zu wirtschaften.»

Walter Meier, Präsident Gastro Wil. Bild: PD

Nach der alten Regelung musste ein Betrieb Umsatzeinbussen in der Höhe von mindestens 40 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren nachweisen können, um als Härtefall zu gelten. Sehr viele Betriebe seien durch das Raster gefallen, sagt Meier. Zudem sei es für kleinere Betriebe teils mit einem grossen bürokratischen Aufwand verbunden gewesen, diesen Nachweis überhaupt zu erbringen.

Seit dem 13. Januar aber gilt: «Unternehmen, die seit dem 1. November 2020 während mindestens 40 Kalendertagen behördlich geschlossen wurden, gelten neu automatisch als Härtefälle», wie der Bundesrat schreibt. Zudem wurde die Obergrenze für A-fonds-perdu-Beiträge auf 20 Prozent des Umsatzes oder maximal 750'000 Franken pro Unternehmen erhöht.

Die Lösung kommt bei Gastronomen gut an

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: PD

«Für uns Gastronomen ist das eine gute Lösung», sagt Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau und Geschäftsführer der «Krone» in Balterswil. Er ist zudem froh, dass der Bundesrat sich endlich dazu durchringen konnte, Geschäfte und Gastronomiebetriebe wieder ganz zuzumachen.

«Es hat uns gar nichts gebracht, dass wir bis um 19 Uhr geöffnet haben durften. Abends ist niemand mehr gekommen.»

Bisher habe man die Uneinigkeiten darüber, wie man der Krise begegnen wolle, auf dem Rücken der Gastronomiebranche ausgetragen. Die einheitliche Schliessung und die damit einhergehenden Lockerungen der Härtefallbedingungen seien ein Schritt in die richtige Richtung, ein Lichtblick in dieser Situation, sagt Bartel.

Härtefälle trotz Lieferservices und Take-Aways

Unklar war bisher, ob sich die neue Härtefallregelung negativ auf Betriebe auswirken wird, die einen Lieferservice oder einen Take-away eingerichtet haben, um die Durststrecke zu überwinden. Denn streng genommen sind sie dann ja nicht geschlossen.

Doch auf Anfrage bestätigte die Mediensprecherin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) Antje Baertschi nun, dass dies nicht der Fall sei. Baertschi schreibt:

«Ein Restaurant ist behördlich geschlossen, ob es nun Take-Away anbietet oder nicht. Es erfüllt somit die Anspruchsvoraussetzungen, die der Bund definiert hat, damit ein Kanton beim Bund Unterstützung abholen kann.»

Mit der Schliessung eines Restaurants könne die gewerbliche Haupttätigkeit nicht mehr ausgeübt werden, schreibt Baertschi weiter. Die Take-away- und Pickup-Angebote würden hauptsächlich der Pflege der Kundenbeziehung dienen und zumeist nur einen Bruchteil des Hauptumsatzes ausmachen.

Somit ist klar: Ein Nebenerwerb durch Lieferdienst oder Take-Away wird sich nicht auf die Erfüllung der Härtefallbedingungen auswirken.

René Meier, Direktor Hotel Uzwil. Bild: Ladina Bischof

Gourmetspeisen per Lieferdienst

Das wird viele innovative Restaurants und Hotels in der Region sehr freuen. So stellte zum Beispiel das Hotel Uzwil im März einen Take-away auf die Beine, der dann vor wenigen Wochen zu einem Lieferservice per Elektromobil ausgebaut wurde. «Das ist schon sehr ungewöhnlich für ein Hotel, wie wir es sind», sagt Hoteldirektor René Meier. «So etwas hatten wir noch nie gemacht, wir mussten alles von Grund auf lernen.»

Während des ersten Lockdowns hätten er und sein Team mit dem Take-away erste Erfahrungen sammeln können, im Sommer hätten sie diesen dann nebenbei mitlaufen lassen. «Im Dezember hatten wir dann das nötige Know-how gesammelt und beschlossen, zu einem Lieferdienst zu expandieren. Dabei entschieden wir uns für ein Elektroauto, weil uns Nachhaltigkeit sehr wichtig ist», sagt Meier.

Geld lässt sich damit kaum verdienen

Finanziell lohne sich das Unterfangen allerdings nicht. «Die Einnahmen decken die entstehenden Kosten, aber Geld verdienen wir damit nicht», erklärt Meier.

«Wir tun es für die Leute im Homeoffice, die über Mittag oder am Abend keine Zeit oder Lust haben zu kochen, aber jetzt nicht ins Restaurant können.»

Zudem sei es auch für die Mitarbeiter besser, wenigstens noch ein bis zwei Mal in der Woche arbeiten zu können, anstatt zwei Monate am Stück zu Hause zu sitzen, bis ihnen die Decke auf den Kopf falle, sagt Meier.

Bei Ruedi Geissbühler, Koch und Geschäftsführer des Gasthaus Rössli in Wil, ist es ähnlich. Bereits während des ersten Lockdown hatte er einen Lieferservice eingerichtet. Da der Betrieb auch auf gehobene Caterings spezialisiert ist, waren Know-how und Material grösstenteils bereits vorhanden.

Ruedi Geissbühler, Geschäftsführer Gasthaus Rössli in Wil. Bild: PD

Doch auch für Geissbühler und seine Frau sei der Take-away keine grosse Einnahmequelle, sagt er.

«Ich will damit einfach etwas Gutes tun für meine Kundschaft und für mich. Man kann schliesslich nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen.»

Doch Gewinn mache auch er mit seinem Lieferservice nicht.

Dinner bei Kerzenlicht im Wohnmobil

Etwas mehr von ihrer Idee zur Überbrückung der Corona-Durststrecke erhoffen sich Monika und Rainer Hürlimann. Das Ehepaar führt das Hotel Post in Unterwasser und bietet ein Dinner im Wohnmobil an. Wohnmobilfahrer können ihr Gefährt auf einem der zehn Stellplätze parkieren, ihr Essen im Restaurant bestellen und es dann ganz coronakonform auf Porzellantellern in ihrem Wohnmobil geniessen. Hat man etwas zu viel getrunken, kann man auch gleich auf dem dafür vorgesehenen Stellplatz übernachten.

Das Hotel Post in Unterwasser bietet ein Dinner für Wohnmobilfahrer an. Bild: PD

Rainer Hürlimann, Geschäftsführer Hotel Post in Unterwasser. Bild: PD

Durchschnittlich kämen unter der Woche ein bis zwei Wohnmobile am Tag vorbei, am Wochenende seien es fünf bis sechs. Rainer Hürlimann sagt, es lohne sich trotzdem, den Küchenbetrieb am Laufen zu halten. «Ich koche sowieso für mich und meine Frau. Da macht es wenig Unterschied, ob ich noch für ein paar Leute mehr koche.» Leben könnten die beiden von den Einnahmen durch die Wohnmobile nicht. Es gebe ihnen lediglich einen kleinen Zuschuss, den sie momentan gut gebrauchen können, sagt Hürlimann.

Mögen sich ihre Ideen auch finanziell nicht wirklich lohnen, immerhin steht jetzt fest, dass sich die drei innovativen Gastronomen nicht darum sorgen müssen, dass sie am Ende für ihren Einfallsreichtum bestraft werden. René Meier findet dazu:

«Es wäre ja auch nicht fair, wenn diejenigen, die sich etwas überlegen, um über die Runden zu kommen, dafür bestraft würden.»