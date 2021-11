Galerie Kunsthaus Rapp: Physische und virtuelle Vernissage

Galerie Kunsthaus Rapp Digital und real erfolgreich: Vernissage zur Ausstellung vor Ort und auf Internetplattform «Doppelter Auftakt» mit doppelter Wirkung: Die Vernissage der Ausstellung «New Vibes – New Talents» lockte am Samstag viele Kunstinteressierte in die Wiler Galerie Kunsthaus Rapp. Gleichzeitig löste sie im Internet ebenso grosse Resonanz aus. 15.11.2021, 10.00 Uhr

Bildhauerin und Malerin Keyla Flachi (rechts) freut sich über das Feedback zu ihren Skulpturen. Bild: PD

Die Ausstellung «New Vibes – New Talents» (Neue Schwingungen – neue Talente) ist die erste dieser Art in der Galerie Kunsthaus Rapp und dauert noch bis am 16. Dezember. Die Galeristin Marianne Rapp Ohmann will damit eine neue reale wie digitale Plattform für aufstrebende Kunstschaffende anbieten.