GALA Trotz durchzogenem Jahr: Daniel Hubmann ist zum bereits sechsten Mal Wiler Sportler des Jahres Der Orientierungsläufer Daniel Hubmann gewann bei der Wiler Sportlernacht in der Kategorie Einzel. Die Rolling Rebells Basket bei den Teams und die Leichtathletin Lia Thalmann beim Nachwuchs dürfen sich ebenfalls Wiler Sportler des Jahres nennen. Christof Lampart 15.01.2023, 10.47 Uhr

Kennt das Gefühl dieser Ehrung bereits: Daniel Hubmann nach der sechsten Ernennung zum Wiler Sportler des Jahres Bild: Benjamin Manser

Am Freitagabend wurden im Wiler Stadtsaal die besten Wiler Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2022 durch die IG Wiler Sportvereine ausgezeichnet. In der von Marco Knittel moderierten Gala lagen die Nominierten nahe beieinander. Die Wahl wurde teils von einer Jury, teils vom Publikum vorgenommen.

In der Kategorie Einzelsportler gab es einen «Fotofinish», siegte doch der Orientierungsläufer Daniel Hubmann (OL Regio Wil) mit 35 Prozent der Stimmen vor dem Schwinger Marcel Räbsamen (Schwingklub Wil), der 33 Prozent auf sich vereinen konnte. Kunstturner Sandro Brändle (Stadtturnverein Wil/TZ Fürstenland), der 32 Prozent der Stimmen holte, fehlte auch nicht viel zum Sieg.

Das Duo Comiccasa begeisterte mit seinen clownesken-akrobatischen Einlagen das Publikum. Bild: Christof Lampart

Bei den Mannschaften setzten sich die Rollstuhl-Basketballer Rolling Rebells Basket des Rollstuhlclub St.Gallen/Wil mit 40 Prozent gegen die Mitbewerberinnen des FC Wil Frauen, die auf 35 Prozent kamen, durch. Die Handballer des KTV Wil belegten den dritten Rang mit 25 Prozent.

Eine junge Frau führte das Klassement beim Nachwuchs an. Lia Thalmann (100 Meter/200 Meter, KTV Wil Leichtathletik) zog ihren Wahl-«Sprint» einwandfrei durch und siegte mit 37 Prozent der abgegebenen Stimmen. Sie verwies den jüngsten der Nominierten, den elfjährigen Kunstturner Mischa Moser (Stadtturnverein Wil/TZ Fürstenland), mit 32 Prozent und Joschi Schmid (OL Regio Wil) mit 31 Prozent auf die Plätze.

Heim-WM treibt Hubmann an

Auch dieses Jahr wurden Videos der Sportlerinnen und Sportler eingeblendet und vor der Wahl kurze Interviews geführt. Dabei war es interessant zu hören, dass die Wahrnehmung der eigenen sportlichen Leistung nicht immer mit der Gunst des Publikums übereinstimmte. So konstatierte beispielsweise der im kommenden April 40 Jahre alt werdende Daniel Hubmann, dass es ihm im Jahr 2022 läuferisch nicht wirklich gut gelaufen sei, bis er dann kurz vor Saisonende in Davos über die Langdistanz seinen 32. Weltcupsieg erlaufen konnte. «Das Jahr war durchzogen. Aber ich habe bewiesen, dass ich es noch kann», sagte er.

Daniel Hubmann (links) liess im Gespräch mit Moderator Marco Knittel offen, wie lange er noch weitermacht. Bild: Christof Lampart

Allerdings weiss Hubmann als mittlerweile sechsfacher Wiler Sportler des Jahres (1999, 2002, 2005, 2008, 2010 und 2022), dass «es nicht einfacher für mich geworden ist». Denn die Konkurrenz sei teilweise im besten Alter. Wie lange er noch durch die Wälder dieser Welt rennen wird, liess der Profisportler offen. Doch machte er deutlich, was ihn in den vergangenen Jahren angetrieben hat: «Die Weltmeisterschaften im kommenden Juli in Flims waren bei mir immer im Hinterkopf», sagte Daniel Hubmann.

Der Traum vom «Luxus»: Tagsüber trainieren

Gross war die Freude bei den nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in den Interviews offensiv auftretenden Spielenden der Rolling Rebells Basket. Nachdem im Jahr 2022 erstmals die Vize-Meisterschaft und der Vize-Cupsieg errungen werden konnten, haben die im Ebnet-Saal in Bronschhofen ihre Heimturniere austragenden Ballkünstler für 2023 ihre Ziele höher gesteckt: «Wir wollen mal den Pott holen. Entweder den Meistertitel oder den Cupsieg», liessen sie verlauten.

Die Rolling Rebells Basket traten auf dem Feld und beim Interview offensiv auf. Bild: Benjamin Manser

Für Lia Thalmann, die 2022 nicht nur zwei Meistertitel über 100 und 200 Meter gewann, war es ein gutes Jahr. An den U18-Europameisterschaften im Juli in Jerusalem erzielte sie im Vorlauf (11,81 Sekunden) und im Halbfinal (11,76 Sekunden) persönliche Bestzeiten über 100 Meter. Sie möchte 2023 «noch mehr in die 200 Meter investieren». Wenn sie im Sommer ihre Lehre als Medizinische Praxisassistentin beendet haben wird, will sie sich einen neuen «Luxus» gönnen: «Dann kann ich auch mal gezielt tagsüber trainieren und nicht nur meistens am Abend wie bisher», sagte Thalmann.

Lia Thalmann will ab Sommer auch untertags trainieren. Bild: Christof Lampart

Judith Fuchs ist Sportförderin des Jahres Weitere Personen hatten an der Nacht des Wiler Sport Grund zur Freude. So wurde die Organisatorin der Wiler Nacht des Sports, Judith Fuchs, für ihr jahrelanges Engagement für den Sport zur Sportförderin des Jahres gekürt. Als Wiler Volunteer des Jahres wurde Ralf Wüthrich durch Swiss Volunteers geehrt. Und schliesslich bekam auch die in der Zwischenzeit vom Spitzensport zurückgetretene Eishockey-Nationalspielerin Dominique Rüegg aus Rossrüti für ihre Leistungen an den Olympischen Spielen in Peking eine Anerkennung. (art)

Freude bei Judith Fuchs: Sie wurde zur Wiler Sportförderin ernannt. Bild: Christof Lampart