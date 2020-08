Gähwiler Bauer sucht sein Glück in der TV-Sendung: «Bauer, ledig, sucht...» Andreas Gisler ist ein zielstrebiger und tierlieber Bauer. Sein privates Glück hofft er in «Bauer, ledig, sucht ...» zu finden. Er wünscht sich eine Familie. Livia Schmidt 19.08.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heute (Donnerstag, 20. August) startet «Bauer, ledig, sucht ...» auf 3+ in die 16. Runde. Mit von der Partie ist auch der Gähwiler Andreas Gisler. Der 41-jährige Bauer hofft auf eine harmonische Beziehung mit einer Frau, die das Leben auf dem Hof schätzen und geniessen kann. Er selbst sei zurückhaltend, wenn es aber um seinen Betrieb und das Wohl seiner Tiere geht, kann Gisler ziemlich hartnäckig sein.

Die Zeit mit seinen Tieren gebe ihm Energie. Sein Ziel ist es, die Tiere so lange wie möglich zu behalten, denn dem tierlieben Bauern ist es wichtig, eine Beziehung zu seinen Tieren aufzubauen. «Wenn es den Tieren gut geht, dann geht es mir auch gut», beschreibt Gisler das Verhältnis zu seinen Kälbern und Kühen, von denen er eine Handvoll zu seinen Lieblingen zählt. Diese intensive Beziehung zu seinen Tieren sei dann seine Schwäche, wenn es darum geht, sie wegzugeben. Trotzdem schaut er in die Zukunft und ist offen für Neues – nicht nur, was seinen Bauernbetrieb angeht.

Vielfältigkeit im Bauernhofalltag

Andreas Gisler verbringt seine Zeit auf dem Bauernhof, schon seit er denken kann. Aufgewachsen ist er auf dem Gähwiler Hof seines Vaters. Gisler absolvierte eine Bauernlehre, war aber auch im Metall- und Maschinenbau tätig. 2005 konnten sein Vater und er auch den Hof ihrer Nachbarn pachten. Daraufhin bekamen sie die Gelegenheit, die Betriebsfläche aufzustocken und im Vollerwerb auf dem Hof zu arbeiten. Im Jahr 2015 übernahm er die Leitung des Familienhofes, auf dem er zuvor als Angestellter arbeitete.

Ob mit dem Rollbrett oder zu Fuss: Wenn ihm die Zeit und Energie bleibt, ist er sportlich unterwegs. Trotzdem sei er froh um Ruhe, in der er wieder Kraft tanken kann, wenn die Arbeit ihn zu sehr fordert. Mit der Verantwortung eines eigenen Bauernhofs kommen nicht nur grosse Freiheiten, sondern auch Herausforderungen. Gisler nimmt es gelassen. Läuft etwas schlecht, sei man selbst schuld:

«Wenn du etwas verbockst, ist es auf deinem eigenen Mist gewachsen.»

Dafür kann er im Gegenzug, wenn der Betrieb gut läuft, sich selbst auf die Schulter klopfen. Herausforderungen während der Coronakrise gab es zwar für den Mäster und die Gastronomiebetriebe, für den Bauernhof aber keine zu meistern.

Auf seinem Bauernhof betreibt Gisler vorwiegend Milchwirtschaft. Er züchtet Kühe, Rinder und Kälber und sorgt damit für die Fleischproduktion. Die Milch seiner Kühe wird in der Dorfkäserei zum Appenzeller Käse verarbeitet. Dabei stammen die Kühe aus einer Kuhfamilie in der fünften Generation. «Eine Seltenheit», betont Gisler, in dessen Stimme ein Hauch von Stolz mitschwingt.

Neben der Produktion von Milch beschäftigt er sich mit der Waldwirtschaft. Das Schönste am Bauernalltag sei die Vielseitigkeit der Bereiche. Es brauche nicht nur Maschinen-, sondern auch Pflanzenkenntnis. Schon von klein auf konnte er an der gesamten Landwirtschaft teilhaben und draussen in der Natur sein. Vor allem aber geniesst Gisler die intensive Arbeit mit den Tieren. Von der Geburt über das Leben bis zum Tod: «Man kann den Ablauf eines Lebens hautnah miterleben.»

Grosse Pläne für die Zukunft

Gisler will das Beste aus allen Bereichen seines Betriebs herausholen: gut funktionierende Maschinen, gerechte Behandlung der Tiere und nachhaltige Pflege der Natur. Auch für die Zukunft hegt er grosse Visionen: Gisler sieht eine Chance in der Energiewirtschaft und plant, Fotovoltaikanlagen für die Stromgewinnung zu installieren, um so die Kreislaufwirtschaft anzukurbeln. Er setzt auf eine ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Produktion, im Einklang mit der Natur.

Deshalb versucht Gisler, mit «Blut und Schweiss» zu arbeiten, statt Gift und Chemie einzusetzen. So verwendet er beispielsweise keine Maschinen, um Unkraut zu vernichten, sondern bekämpft es – ganz mechanisch – von Hand. Zudem fände Gisler es toll, wenn mit schönen Öko-Wiesen für die Schweizer Landwirtschaft geworben wird. Die Passivität der Gesellschaft in Bezug auf die Zukunft der Umwelt beschreibt Gisler mit folgenden Worten:

«Der Mensch reagiert erst, wenn es zu spät ist.»

Wenn es hingegen um Leben und Tod ginge, wie in der Coronakrise, würden sie alles tun. Dennoch sei es für ihn wichtig, zuzuhören, was die Konsumenten zu sagen haben und entsprechend darauf zu reagieren.

Die Moderatoren: Marco Fritsche und Christa Rigozzi 3plus

Seine private Zukunft nahm Gisler durch die diesjährige Staffel von «Bauer, ledig, sucht ...» selbst in die Hände – jedenfalls beinahe. Nachdem ihn jemand angemeldet hatte und er einen Anruf von 3+ erhielt, ergriff er die erste Gelegenheit. «Die Nägel mit den Köpfen machen», meinte er dazu. Der entscheidende Grund, weshalb er mitmachte, war nebst seinem Alter der Wunsch nach einer Familie. Gisler ist zwar sehr zufrieden mit seiner Arbeit im Betrieb, doch die grosse Liebe zu finden und eine eigene Familie zu gründen – das fehle ihm noch zu seinem Glück. Ob sich der Traum des Gähwiler Bauern erfüllen kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Aber schon vorab weiss er, allein die Erfahrung sei es allemal wert.