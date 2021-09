Einziges Restaurant in Gähwil Dorf öffnet wieder seine Türen.

Gähwil Mit neuer Firma und Pächterin ist die Wiedereröffnung des «Rösslis» nach über einem Jahr gelungen Ende August hat das Restaurant Rössli in Gähwil wieder seine Türen geöffnet und wurde von der Gähwiler Bevölkerung am ersten Tag zahlreich besucht. Wie es zur neuen Eröffnung und der Zusammenarbeit zwischen der IG Rössli und der Pächterin gekommen ist, erklären Werner Messmer und Rösli Bleiker. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 05.09.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant Rössli öffnet seine Türen. Bild: PD

Nach fast eineinhalb Jahren öffnete das Restaurant Rössli Ende August das erste Mal wieder seine Türen. Die gemütliche Dorfbeiz im überschaubaren Gähwil ist das einzige Restaurant in der Gegend. Da fällt es den Einwohnenden natürlich schnell auf, wenn das Restaurant nach so langer Zeit wieder geöffnet hat. Doch wieso war das Restaurant Rössli überhaupt so lange geschlossen? Die Gründe für die Schliessung der Dorfbeiz waren nicht nur der Coronapandemie zuzuschreiben, auch der damalige Pachtvertrag mit Pascal Fischbacher war Ende April 2020 ausgelaufen.

Im März 2021 wurde die IG Rössli GmbH von neun Personen gegründet. Hinter der Firma stehen Personen, die in Gähwil wohnen oder einen direkten Bezug zum Dorf haben. Diese Personen sind: Xavier Krämer, Arnold Hürlimann, Pirmin Fischbacher, Werner Messmer, Josef Keller, Joe Harder, Niklaus Schönenberger, Albert Schmid und Kurt Holenstein. «Das Restaurant hat nicht nur für uns als Firma einen besonderen Wert, auch für die Gähwiler Bevölkerung ist das Restaurant wertvoll. Und wir wollten verhindern, dass das Restaurant zur Immobilie wird», teilt Werner Messmer, der Geschäftsführer der IG Rössli, mit.

Das sind die Personen die hinter der Firma IG Rössli stehen. Bild:PD

Messmer erzählt weiter:

«Die Firma ist entstanden, weil das Dorf und das Restaurant uns viel bedeuten. Hier haben wir in unserer Jugend viel Zeit zusammen verbracht.»

Mit der Gründung der Firma haben sie das Gebäude, in dem sich das Restaurant Rössli sowie ein Ladenlokal und eine Wohnung befinden, gekauft. Die IG Rössli war lange auf der Suche nach einem neuen Pächter oder einer neuen Pächterin. Ende Mai 2021 wurde klar, dass Rösli Bleiker zur neuen Pächterin wird. Darüber hat sie sich extrem gefreut, obwohl sie nie gedacht hätte, dass die Vorbereitungen für die Eröffnung des Restaurants so viel Arbeit beanspruche, fügt sie lachend hinzu. Sie erzählt weiter: «Der Pachtvertrag ist auf fünf Jahre befristet. Wie es danach weitergeht, ist noch offen.» Messmer sagt: «Wir möchten, dass die Gähwiler den guten Ruf des Restaurants nach draussen tragen. Wir sind überzeugt, dass uns das mit der neuen Pächterin gelingt.»

Pächterin erfüllt sich ihren Traum

Bleikers Partner, Walter Meier, verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Gastrobranche. Deshalb ist die IG Rössli auf ihn zugekommen und liess sich von ihm zunächst beraten. Danach riet Meier seiner Partnerin Rösli Bleiker, sie solle sich dieses Restaurant doch einfach mal ansehen. Wenn es ihr gefalle, könne sie dort als Wirtin arbeiten. Als sie dann zum ersten Mal das Restaurant besucht hatte, sagte sie:

«Das ist es, wonach ich gesucht habe. Genauso stelle ich mir eine Dorfbeiz vor.»

Dieser Augenblick war der entscheidende Moment, der die Zusammenarbeit mit ihr und der IG Rössli ins Rollen gebracht hat. Bleiker kann sich mit der neuen Stelle als Wirtin ihren Traum erfüllen.

Die neue Pächterin Rösli Bleiker zusammen mit dem Geschäftsführer IG Rössli, Werner Messmer, im Restaurant Rössli in Gähwil. Bild: Felicitas Markoff

Erster Tag der Wiedereröffnung

Für die neue Wirtin ist es wichtig, dass das Restaurant am Abend länger geöffnet hat und sie ihren Gästen ein Abendessen anbieten kann. Früher war das Restaurant nur für reservierte Gäste und Vereine geöffnet.

Bleiker wurde während der Wiedereröffnung überrascht und sagt:

«Ich wurde am ersten Tag von der Gähwiler Bevölkerung überrannt. 20 Znünis und 31 Mittagsmenüs wurden bestellt.»

Mit so vielen Gästen hat sie wirklich nicht gerechnet. Sie dachte, es werden vielleicht zehn Mittagessen bestellt werden. Die Besucher äusserten sich positiv über die gutbürgerliche Küche des Restaurants, sagt Messmer, und viele Dorfbewohner hatten sich über die Wiedereröffnung gefreut.

Das gemütliche Restaurant lädt zum Verweilen ein. Bild: Felicitas Markoff

Gutbürgerliche Schweizer Küche

Über die Menus möchte die Wirtin noch keine Auskunft geben. Einzig sagt sie, dass es Frühstück, Znüni, Zmittag und Abendessen gibt. Für den Mittag sind ein Tagesmenu und ein Vegimenu mit zwei Empfehlungen vorgesehen. Die Gerichte werden nach gutbürgerlicher Schweizer Küche zubereitet. Und welche Gerichte wurden am ersten Eröffnungstag angeboten? Bleiker sagt: «Zur Vorspeise konnten die Gäste zwischen einer Suppe oder einem Salat auswählen und das Mittagsmenu war Ghackets mit Hörnli oder, wer es gerne vegetarisch mochte, Gnocchi nach Mediterraner Art. Die Hits des Tages waren Cordon bleu und Kalbsgeschnetzeltes mit Nudeln.»

Spezialitäten

Im Oktober bietet das gemütliche Restaurant ihren Gästen Waltis Spezialitäten an. Welche Spezialitäten das sind, möchte Bleiker noch nicht verraten. Aber sie sagt: «Wer von Waltis Spezialitäten etwas mitbekommen hat und ihn kennt, wird wissen, worum es geht.»

Am 9. September gibt es in der Dorfbeiz einen Begrüssungsapéro, der nur für die Gähwilerinnen und Gähwiler aus dem Dorf bestimmt ist. Einen Tag danach findet dann ein offizieller Begrüssungsapéro für alle, die gerne kommen möchten, statt.

Im Oktober bietet das Restaurant Spezialitäten an. Bild: Felicitas Markoff

Das Restaurant hat am Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet. Am Samstag sind die Öffnungszeiten von 10 bis 23 Uhr. Am Sonntag ist das Restaurant von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Am Mittwoch und Donnerstag ist Ruhetag.