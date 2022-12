Futsal FC Wil Futsal festigt Rang drei: Mit dem Sieg gegen das Schlusslicht Geneva Futsal bleiben die Wiler in der Spitzengruppe Der FC Wil Futsal gewinnt sein Spiel gegen das Schlusslicht der Futsal Premier League aus Genf mit 5:1. Damit festigen die Wiler ihren Platz unter den besten drei Futsal-Mannschaften der Schweiz. Lukas Tannò 04.12.2022, 20.04 Uhr

Andi Qerfozi (rechts) gewinnt mit dem FC Wil gegen Schlusslicht Geneva Futsal. Bild: PD

Am Sonntagnachmittag gastierte der Tabellenletzte der höchsten Schweizer Futsalliga in Wil. Die Rollen waren vor der Partie also klar verteilt, denn die Äbtestädter stehen momentan auf dem starken dritten Platz ‒ und das absolut verdient.

Wil ist also als Favorit ins Spiel gegangen. Trotzdem musste man bei den Wilern auf einen wichtigen Spieler verzichten. Luca Lanzendorfer, mit 22 Treffern Toptorschütze der Liga, fehlte beim Duell gegen Genf. Die Wiler hatten mit dem ehemaligen Challenge-League-Stürmer Andi Qerfozi aber trotzdem genügend Offensivqualitäten auf dem Feld.

Der FC Wil Futsal konnte dann auch das Spiel gegen das NLA-Schlusslicht mit 5:1 gewinnen. Nach neun Spielen stellt Wil die zweitbeste Offensive der Liga. Einzig Tabellenführer Futsal Minerva hat mehr Tore erzielt. Die Wiler konnten mit dem Sieg den dritten Tabellenplatz festigen. Auf den Vierten Union Futsal Club Zürich haben sie nun sechs Punkte Vorsprung.

Cup-Viertelfinal steht vor der Tür

Bereits am Freitag geht es für den FC Wil Futsal mit dem Cup-Viertelfinal weiter. Dann empfangen sie den Tabellenzweiten Futsal Maniacs aus Wettingen in der Wiler Lindenhof-Halle. Erst vor wenigen Tagen sind diese beiden Teams in der Meisterschaft aufeinandergetroffen. Damals starteten die Wiler zwar gut ins Spiel und führten nach einigen Minuten schon mit 3:0, die Maniacs konnten am Ende aber die Partie mit 8:4 für sich entscheiden. Anspielzeit des Cup-Viertelfinals ist um 20.30 Uhr.

Nur zwei Tage nach dem Cupspiel bestreitet Wil die letzte Partie vor der Winterpause. Am kommenden Sonntag spielen sie zu Hause gegen Mobulu Futsal aus Bern. Danach pausiert die Futsal Premier League für einen Monat. Am 14. Januar reisen die Äbtestädter zum Tabellenfünften Uni Futsal Team Bulle.