FC Wil 1900 Futsal gewinnt auch das zweite Meisterschaftsspiel

Futsal Die Wiler Futsaler gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel und stehen nach dem 6:4 gegen Bulle an der Spitze der Swiss Futsal Premier League Ab dieser Saison müssen sich die Futsal-Freunde an einen neuen Namen gewöhnen. Um von einer besseren Infrastruktur profitieren zu können, beteiligen sich die Hallenfussballer, die bisher als Uzwil Futsal antraten, neu als FC Wil 1900 Futsal an der Swiss Futsal Premier League. Der Namenswechsel hat sich bisher ausgezahlt. Die beiden ersten Meisterschaftsspiele gestaltete die Mannschaft siegreich. 03.10.2022, 07.43 Uhr

Luca Lanzendorfer (links) war beim 6:4 gegen Bulle mit vier Toren der überragende Spieler. Bild: PD

Perfekter Saisonstart für das Futsalteam des FC Wil 1900. Nachdem die Mannschaft zum Saisonstart der Futsal Premier League vor einer Woche gegen Mobulu Futsal Uni Bern mit 7:3 gewann, folgte am Sonntag ein 6:4-Erfolg gegen Futsal Bulle.

Der Sieg wurde den Wilern allerdings alles andere als leicht gemacht. Nach einem harten Foul an Andi Qerfozi in der ersten Minute konnte der Torjäger nicht mehr mittun. Ein harter Schlag für das Wiler Ensemble. Immerhin war Qerfozi vor Wochenfrist fünffacher Torschütze beim 7:3-Sieg gegen Mobulu Bern.

Von diesem Startschock konnten sich die Wiler lange Zeit nicht erholen und lagen nach rund einer Viertelstunde mit 0:3 im Hintertreffen. Der Anschlusstreffer von Christoph Gebert war dann der Auftakt einer fulminanten Aufholjagd, in der Luca Lanzendorfer und Nicolas Spiegel bis zum Halbzeitpfiff nach 20 Minuten das 3:3 schafften.

Wil Futsal gerät erneut in Rückstand

Auch in den zweiten zwanzig Minuten erwischte Bulle den besseren Start und ging mit 4:3 in Führung. Nach der roten Karte gegen Mato Sego überstand das Heimteam aus Wil dann sogar eine zweiminütige Unterzahl schadlos. Dass es dann doch noch zum Sieg für die Ostschweizer reichte, war einer überragenden Kampfleistung zu verdanken.

In der Schlussphase krönte Luca Lanzendorfer seine starke Vorstellung mit drei weiteren Toren und bescherte dem FC Wil 1900 Futsal einen 6:4-Sieg. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen führen die Wiler Futsaler die Tabelle der Swiss Futsal Premier League zusammen mit Futsal Minerva aus Bern an. In zwei Wochen müssen die Wiler nun erstmals auswärts im bernischen Uetendorf antreten.

Neu beim FC Wil statt beim FC Uzwil

2015 als Uzwil Futsal gegründet, bestreiten die Hallenfussballer, um von einer besseren Infrastruktur profitieren zu können, ab dieser Saison die Meisterschaft als FC Wil 1900 Futsal. Sämtliche Heimspiele werden in der Wiler Lindenhofhalle absolviert.

Das Team spielt in der dritten Saison in der Swiss Premier League, der höchsten Schweizer Futsal-Liga. Mit Nicolas Spiegel, Andi Qerfozi und Luca Lanzendorfer gehören dem Wiler Kader aktuell drei Futsal-Nationalspieler an. (pd)